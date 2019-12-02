Замороженные миллиарды. Кто найдёт управу на Фонд капремонта Кировской области?

Кировский региональный Фонд капитального ремонта в последнее время стал главным объектом критики в СМИ. То крыша, которую он отремонтировал, течет, то лифты по месяцу не работают, то подвалы по его вине топит. И это не говоря уже о том, что фонд постоянно срывает сроки ремонта многоквартирных домов по всей области. Причём население в большей своей части исправно платит взносы в эту «некоммерческую организацию».

Учитывая такие «успехи», руководителя фонда уже не в первый раз приглашают с отчетами на различные официальные совещания. Так, например, недавно его заслушивали на заседании промышленного комитета Законодательного собрания Кировской области. А на этой неделе он давал отчет перед депутатами Кировской городской думы.

Уж на что моя журналистская практика приучила меня не удивляться работе органов власти и подведомственных им структур, но то, что я услышал на заседании комиссии по транспорту и ЖКХ гордумы, впечатлило даже меня. Впрочем, «впечатлило» даже не то слово - «проняло до печёнок».

Напомню, что фонды капремонта (в виде некоммерческих организаций) по всей стране начали создаваться в 2013 году, после того как Госдума РФ приняла соответствующие поправки в Жилищный кодекс России. Были установлены источники финансирования этих структур (плательщиками стали жильцы многоквартирных домов - МКД), установлены тарифы. В Кировской области они изначально были выше, чем во многих других городах. На эти деньги фонды должны были производить капитальный ремонт домов.

В каждом регионе была разработана краткосрочная и долгосрочная программы возвращения ветшающим зданиям «второй молодости».

Поначалу в Кировской области сбор средств в Фонд капремонта шёл со скрипом. Отдельные города (например, Кирово-Чепецк) чуть ли не целиком отказывались платить очередной побор со стороны власти. Но волнения удалось купировать, а потом и погасить. Хотя народ и не переставал воспринимать взнос на капремонт как обузу, а деятельность фонда неоднократно подвергалась критике. Но если на первых этапах представители фонда могли оправдать свои «косяки» несовершенством законодательства, отсутствием опыта такой работы и прочими недочетами, связанными с началом любого нового дела, то сейчас оправдываться им гораздо сложнее.

Как сообщил на заседании комиссии гордумы руководитель кировского регионального Фонда капремонта Михаил Кузьмин, с 2015 года возглавляемая им структура регулярно не выполняет плановых заданий. Так, например, в 2015 году в Кирове (заметьте, только в областном центре, а ситуация в районах традиционно хуже) более чем из 300 домов было отремонтировано чуть больше 100. В 2019-м в плане значится 208 МКД, а на сегодняшний день завершен ремонт только 79-ти. К концу года количество отремонтированных строений увеличится до 119-ти. А поскольку, как заметил Михаил Кузьмин, план будет откорректирован (в сторону понижения), то соответственно процент его исполнения будет выше, чем в прежние годы (думается, здесь должны быть бурные овации).

Чтобы понимать весь масштаб проблемы, должен напомнить, что дома, не отремонтированные в прошлые периоды, ложатся дополнительной нагрузкой к плану на текущий год. Таким образом, ежегодно происходит увеличение числа домов, которые нужно ремонтировать. Естественно, увеличение нагрузки лишь усугубляет проблему. Только в этом году в Кирове рабочие привели в порядок 94 дома, оставшихся от прошлых лет.

Думается, уже одного этого достаточно, чтобы оценить эффективность деятельности Фонда капремонта. А ведь депутатов интересовало и качество выполненных работ. И оно также, как оказалось, не блещет. Впрочем, об этом говорят не только «народные избранники». С завидной регулярностью появляются рассказы активистов Общероссийского народного фронта, живописующие ужасы деятельности фонда на конкретных примерах. Даже правительство области вынуждено было вмешаться и взять под свой контроль замену лифтов в МКД, которую производят в рамках капремонта.

По мнению Михаила Кузьмина, многие «недоработки» (и это мягко выражаясь) связаны с объективными причинами, как, например, недопуск рабочих в жилые помещения их собственниками. Но есть и субъективная составляющая. В фонде числится 49 человек, чего, как считает его гендиректор, явно недостаточно. В других регионах штат подобных структур больше.

При таких темпах производства работ не удивляет, что на счетах фонда скопилось 2,8 МИЛЛИАРДА неиспользованных рублей. При этом счета ежегодно пополняются еще почти на полтора миллиарда рублей, собираемых с населения.

Вы только представьте себе: почти три миллиарда рублей мертвым грузом лежат на счетах фонда. Для сравнения: бюджет не самого бедного (входящего в десятку «богатых») Советского района составляет, по словам главы района Сергея Галкина, 450 - 470 млн. рублей, а ведь есть и более бедные муниципалитеты. Сколько же на эти деньги районов можно целый год содержать? Похоже, никто, в том числе и ответственные за то чиновники, этим вопросом не задаётся. Я уж не спрашиваю, какому количеству пенсионеров области можно было бы на эти деньги поднять пенсии.

И эта прорва денег не просто лежит в банке без движения, но еще и приносит проценты. И нужно сказать, что нехилые - почти 300 млн. рублей, по словам Михаила Кузьмина, уже получено в результате размещения неиспользуемых денег на депозитах Сбербанка.

Хочу заметить, что до конца апреля текущего года никто не запрещал фонду использовать набегающие проценты на собственную хозяйственную деятельность. Есть ли после этого смысл задаваться вопросом о бездействии сотрудников этой организации? Деньги лежат на счетах, приносят процент, зачем еще что-то делать?

При этом гендиректор фонда, когда депутаты попросили его оценить работу его организации по пятибалльной шкале, выставил оценку «хорошо».

Депутат Кировской городской думы Альберт Бикалюк: «Доходы двух лет у вас не используются. Может, нам легче сейчас обратиться в ОЗС и рекомендовать, чтобы сделать для населения годовалые каникулы (от сбора в Фонд капремонта. - Ред.)? Люди собирают, вы не осваиваете. Люди платят, чтобы у них крыша не бежала, а вы покупаете себе люксовые автомобили. Зачем это вам на сорок человек три люксовые машины?»

Депутат Кировской городской думы Денис Ерохин: «На сегодняшний день, и я думаю, что другие депутаты меня поддержат, люди воспринимают сборы в Фонд капремонта как налог на квадратный метр. У вас двухгодовалый бюджет вашего фонда, который собран жителями, просто лежит на счетах, а у людей бегут крыши, гнилые подвалы и так далее. У вас настолько неэффективная организация, что я не знаю, как вы можете оценивать ее работу на «четыре». И всё, что вы здесь говорили про нехватку сотрудников, и то же самое на Законодательном собрании, - это же бред».

Понятно, что городские депутаты ничего сделать с Фондом капремонта не могут: нет у них таких полномочий. Решение может быть принято только на региональном уровне. Ведь оплата труда работников фонда идет из областного бюджета, да и тариф утверждают депутаты Законодательного собрания. Но решения нет, хотя такая плачевная ситуация наблюдается уже в течение нескольких лет. Может, пора всем взбодриться?

Сергей СМОЛИН.