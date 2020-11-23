Единственный и народный. В Кирове обсуждают возврат к прямым выборам мэра

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» анонсировало инициативу по возвращению демократических норм при назначении кировского мэра. В ней предлагается сделать должность последнего выборной и убрать разделение городских руководителей на главу города и главу администрации.

Нужно отметить, что за всю постсоветскую историю эта должность была выборной всего один-единственный раз. В 2001 году путем всенародного голосования ее занял Василий Киселёв.

По версии справороссов, зависимость кировского градоначальника от волеизъявления граждан повысит качество управления муниципальным образованием. Но так ли это?

Аргументы «за»

Выборность кировского мэра справороссы предлагают закрепить в областном законе о местном самоуправлении. Помимо самой процедуры избрания, должна быть введена норма о единоначалии в городской власти.

Какие же плюсы от этих нововведений видят депутаты Кировской гордумы из фракции «Справедливая Россия»?

Александр Востриков: «Норма о прямых выборах мэров внесена в законодательство некоторых регионов России… Прямым голосованием избираются мэры Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, в республиках Бурятия, Хакасия, Якутия и Чукотском автономном округе. А в городах Анадырь, Абакан, Улан-Удэ, Якутск, Новосибирск, Томск, Хабаровск система прямых выборов действует и не менялась с 90-х годов прошлого века».

Альберт Бикалюк: «Действующая система двуглавия доказала свою неэффективность. Она оказалась крайне неустойчивой. Около 40 процентов российских градоначальников не проработали в должности и половины отведенного им срока. Вместо ожидаемого повышения квалификации мэров уровень их образования снижается. В 2019 году корпус назначенных глав администраций в основном пополнялся за счет муниципальных и региональных чиновников. И за последние 12 лет этот показатель значительно вырос. Это не способствует притоку во власть новых кадров, что провозглашается на федеральном уровне. Не случилось и повышения мобильности сити-менеджеров, конкуренции за них среди городов. За последние 12 лет только два градоначальника перешли на аналогичную должность в другой регион. Таким образом, ни один из плановых показателей реформы местного самоуправления не был выполнен. Система оказалась неэффективной, а значит, нуждается в серьезных изменениях».

Надежда Сураева: «Мы выбираем президента, глав регионов, депутатов. Практически на всех уровнях власти работают люди, избранные населением на прямых выборах. Но только не главы городов. Хотя 75 процентов населения России живет именно в городах. Отмена прямых выборов стала, пожалуй, худшим шагом в политической реформе последних десятилетий. Муниципальная власть ближе всего к людям. Ее задача - решать повседневные хозяйственные вопросы. Но мы лишены права ее выбирать. Подотчетность избранного мэра людям, а не чиновникам - главный плюс прямых выборов. Тогда как на сегодняшний день задача сити-менеджера - угодить назначившим его чиновникам».

Михаил Ковязин: «Ни один глава администрации города Кирова не отработал в своей должности необходимые пять лет. Видеть, каким город должен быть через пять, десять, пятнадцать лет, и уже сегодня принимать определенные шаги для этого - одна из основных стратегических задач мэра. При этом ни один из глав администрации, назначаемых на эту должность с согласия главы региона и меняющихся на посту в зависимости от спущенных из регионального правительства задач каждые два-три года, а то и чаще, не замотивирован к стратегическому планированию.

Поэтому все долгосрочные документы (типа проекта ген­плана или стратегии) не отражают целостной картины и имеют много неточностей, недопустимых для документа такого уровня. Ведь временный глава администрации не собирается их реализовывать. Избранный мэр города - это, как минимум, пятилетняя стабильность. А если он еще будет заинтересован в том, чтобы горожане доверили ему и дальше управлять городом, то он реальными делами заработает свой политический капитал».

- У города должен быть один руководитель, полностью ответственный за любые изменения и подотчетый жителям, - подвёл итог сказанному глава областного отделения «Справедливой России» Алексей Мальцев.

Предложение городских депутатов-эсеров будет вынесено на обсуждение регионального Законодательного собрания.

Пятая колонна сомнений

С предложением «Справедливой России» солидарна ЛДПР.

- Я сам давно об этом говорю, - сказал зампред областного Заксобрания и руководитель фракции ЛДПР Владимир Костин. - Если эта инициатива будет правильно оформлена и поступит к нам, я ее поддержу.

Коммунисты на своем сайте пока никак не отреагировали на обращение эсеров. Но член фракции КПРФ в Заксобрании Анатолий Чурин не имеет ничего против предложенного подхода к формированию городской власти.

- В принципе я за то, чтобы у города был один хозяин, - обозначил он свою позицию. - А там, где нет разделения должностей, выборность становится обязательной. Я склонен скорее положительно рассматривать это предложение.

А вот местное парламентское большинство, похоже, со своей точкой зрения еще не определилось. Во всяком случае, это следует из комментария, который дал «ВК» зампред Заксобрания Роман Титов.

«Мое отношение состоит в том, что надо соблюдать закон, и прежде всего - Конституцию, - написал он в ответ на просьбу вы­сказать свое мнение. - И если цель авторов инициативы - не пиар, то надо дождаться законов, принимаемых во исполнение новой редакции Конституции… Законы эти ещё не приняты, но неминуемо будут разработаны и приняты в сжатые сроки. Пока же инициатива выглядит преждевременной».

От себя хотелось бы добавить, что прямые выборы - не панацея (как это думают в «Справедливой России») от некомпетентности и вороватости городского мэра. Опыт постсоветской демократии нам это уже продемонстрировал.

К тому же манипулирование сознанием так называемого электората сегодня настолько развито, что не оставляет шансов быть избранным любому кандидату, который не имеет достаточно денег или политической поддержки со стороны властных элит.

Сергей СМОЛИН.