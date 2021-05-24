Оставаться полезным родному краю. К юбилею Анатолия Чурина

С Анатолием Михайловичем Чуриным мы побеседовали накануне его 70-летия. Подобная встреча на страницах «ВК» была у нас и пять лет назад. Та публикация журналиста Ирины Кушовой называлась «Уроки жизни Анатолия Чурина». Получился трогательный и поучительный рассказ о послевоенном детстве, учебе на историческом факультете пединститута, срочной службе в морской пехоте, первых шагах в учительской профессии и становлении как директора школы, работе в областном управлении (департаменте) образования, которым Анатолий Михайлович руководил без малого 28 лет.

И всё же тогда, в мае 2016 года, в целом это был разговор журналиста и пенсионера: в загородном доме, на фоне сосен и одуванчиков, в компании жены, с которой вместе со студенческой скамьи, и любимых алабаев... Нет, конечно, это были не только воспоминания о прошлом. Была и боль за состояние образования Кировской области, в котором оно оказалось. А в конце своего интервью Анатолий Михайлович прямо заявил: «Вести праздную жизнь пенсионера не собираюсь, и если будет такая возможность, постараюсь сделать еще что-то, чтобы людям стало легче жить».

Такая возможность представилась очень скоро: в июле 2016 года Анатолий Чурин принял решение участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Кировской области и вошел в первую тройку списка КПРФ. Свое решение он объяснял тогда так: «По опыту прошлых лет я знаю, что каждая отрасль, особенно социальная сфера, нуждается в некоем лоббировании. И я в Законодательном собрании хочу помочь прежде всего своим бывшим коллегам - бюджетникам. Это и учителя, и врачи, и работники культуры. Здесь, я считаю, я смогу принести еще немало пользы жителям Кировской области. Свою позицию я никогда не скрывал. Если что-то критиковал, то делал это всегда открыто. Поэтому и принял решение участвовать в этих выборах на стороне коммунистической партии».

Прошло пять лет. На следующей неделе у Анатолия Михайловича очередная круглая дата, а в сентябре заканчивается срок его депутатских полномочий.

Поэтому нынешнюю беседу мы начали с вопроса:

- Что удалось сделать за этот период, а что не получилось и почему?

- Действительно, время летит быстро, и можно оглянуться назад и попытаться осмыслить некоторые итоги прошедших лет. Никогда не был пессимистом, но откровенно скажу, что не хватает большого конкретного дела, за которое надо нести ответственность и которому можно было бы отдавать свои знания и силы. Проработав практически всю трудовую жизнь в управлении образованием, невольно ищешь параллели, сравниваешь то, что было тогда, и сегодняшнюю депутатскую деятельность. И хотя для меня не было открытием, что управленческая и депутатская деятельности различны, действительность оказалась гораздо сложнее, чем я ее представлял.

Прежде всего, угнетает то, что исполнительная власть зачастую принимает решения, оформляемые в законы, которые, исходя из имеющегося опыта, заведомо проигрышны, но изменить их ты не в силах. Вот почему я убежден, что многих ошибок можно избежать, если наладить систему взаимодействия профессионалов с аппаратом ведомств. Неплохо было бы при каждом министерстве на общественных началах создать группы советников-экспертов, которые бы служили своеобразным фильтром для принимаемых решений.

С другой стороны, поскольку депутаты в ОЗС представляют интересы разных социальных групп и политических партий, логично было бы при принятии решений искать консенсус и наиболее оптимальный вариант, но вопреки логике зачастую принцип здравого смысла не срабатывает, а решения принимаются исходя из политической конъюнктуры.

Работая в двух комитетах ОЗС, приходится постоянно наблюдать, как дельные предложения блокируются депутатским большинством, которое представлено единороссами. И, наоборот, проводятся в жизнь законопроекты, которые, по сути, носят антинародный характер. Так было в самом начале нашей работы, когда, воспользовавшись своим большинством, фракция «Единой России» провела закон о сокращении социальной поддержки беднейших слоев населения, остававшихся еще с советских времен. Потом была протащена пенсионная реформа, поправки в Конституцию и многое другое. Воочию приходится наблюдать, как большинство нынешнего состава ОЗС, представляющее современную буржуазию и ее попутчиков, игнорируя мнение депутатов из других фракций, отказывается включать в повестку заседаний ОЗС вопросы, имеющие важное политическое и социальное звучание.

О чём это говорит? В условиях узаконенной многопартийной системы фактически в ОЗС сложилась диктатура одной партии, которая пытается ни в коем случае не допустить ослабления своего влияния. А так называемая многопартийность показывает, что, насколько разобщен наш народ в своих политических пристрастиях, настолько же он наивен, полагая, что политики защищают его интересы.

В современных условиях роль избирателей сводится только к тому, чтобы отдать свой голос за ту или иную партию. А дальше всё будет решаться избранными депутатами, помимо воли тех, кто голосовал за них. А отсутствие постоянной обратной связи между представителями политических партий, работающими в ОЗС, с их избирателями, бесконтрольность деятельности депутатского корпуса, на мой взгляд, являются самым слабым звеном в конструкции сегодняшней политической системы.

И это отделение оппонентов сегодняшней власти от основного населения страны, о чем еще в 1912 году писал Ленин в статье «Памяти Герцена», позволяет «Единой России» принимать антинародные решения.

И еще одно. Несмотря на все призывы сверху отказаться от популизма, он всё больше проявляется в решениях высших органов исполнительной и законодательной властей. Взять хотя бы в качестве примера решение о бесплатном питании школьников младших классов. Наверное, никто не будет спорить, что оно своевременно и актуально. Но надо было четко проработать механизм его внедрения, обеспечить необходимую законодательную базу, просчитать все возможные сложности. Но вновь сработала традиционная схема: федеральный центр выделяет часть денег, а всю организаторскую работу проводят регионы. Однако без четких и понятных правил процесс бесплатного школьного питания начал давать сбои. Жульничество, низкое качество пищи, несоблюдение санитарных норм стали повседневностью во многих регионах. Не является исключением и Кировская область.

Вот такой видится мне «изнанка» работы ОЗС. Поэтому говорить о каких-то достижениях несерьезно. Хотя вместе с обкомом профсоюза работников народного образования мы плотно занимались вопросами зарплаты в образовательных организациях, неоднократно рассматривали проблему подготовки школ к новому учебному году. Я голосовал против сокращения социальных гарантий, пенсионной реформы, принятия поправок к Конституции, сокращения численности будущего состава ОЗС.

- Не будет преувеличением сказать, что фракция КПРФ в ОЗС оказалась самой «богатой» на скандалы. Мы об этом неоднократно и подробно писали. И всё же в чём главная причина этому и можно ли было избежать всех этих скандалов?

- Действительно, в 2019 году произошел беспрецедентный случай, когда секретарь обкома КПРФ Мамаев, по сути, единоличным решением исключил двух депутатов из собственной депутатской фракции. Прошедшее время позволяет говорить о том, что это была не случайная, а спланированная акция, имеющая под собой несколько причин.

Ни для кого уже давно не является секретом, что за последние годы региональное отделение КПРФ превратилось в мелкобуржуазную секту, растеряв свой авторитет. А руководство оказалось неспособным остановить деградацию партийной организации. И во избежание политического провала нужен был повод, чтобы отвлечь внимание партийцев от положения дел, а заодно и избавиться от тех, кто оказывает противодействие стилю работы Мамаева и представляет угрозу ему и его окружению.

Вся эта нечистоплотная возня показала абсолютную политическую слабость бюро обкома как коллективного руководителя кировского регионального отделения КПРФ. Часть входящих в него членов подобраны по принципу личной преданности первому секретарю или находятся в зависимости от него, поэтому практически все решения бюро принимаются «прикормленным» большинством. В деятельности бюро убито всякое творчество, нет конкретности в работе и стремления развиваться и совершенствоваться. Ничем не оправдана его закрытость.

Общественность области лишена объективной информации о состоянии дел в партийной организации, не слышно голосов рядовых коммунистов, тем более - тех, кто не согласен с политикой нынешнего руководства. А оно, в свою очередь, действует такими же методами, что и власть, зажимая любую критику. Растущее безразличие руководства регионального отделения КПРФ к систематической работе с населением и бездействие перед предстоящими парламентскими выборами наводят на мысль о том, что партийная организация не собирается бороться за голоса избирателей.

Поэтому вместе с моим коллегой по фракции КПРФ Леонидом Сандаловым мы обратились с открытым письмом к коммунистам области, в котором честно и принципиально изложили сущность возникшего конфликта и призвали не допустить окончательного развала партийной организации.

Я уже говорил, но повторюсь еще раз, что, на мой взгляд, Мамаев, как первый секретарь, совершенно не годится в качестве руководителя региональной организации. За годы секретарства произошло его политическое перерождение. Он скатился в болото оппортунизма и всю свою деятельность подчинил критиканству отдельных сторон жизни области, клевете на руководителей разного уровня. При этом господин Мамаев никак не может понять, что эти руководители рано или поздно уйдут, но их уход не гарантирует перемен к лучшему. И надо организовывать борьбу не против отдельных личностей, а против политической силы, которая руководит обществом. Тем самым своей крикливостью он дезориентирует народ. Вместо того чтобы прямо и открыто сформулировать задачу завоевания большинства в законодательных и представительных органах власти, организовать работу в трудовых коллективах, направленную на укрепление качественного и количественного состава регионального отделения, заняться подготовкой профессиональных партийных работников, вбрасываются нелепые лозунги, превращающие первого секретаря и всю партийную организацию в откровенное посмешище для народа.

Трудно понять, почему на протяжении долгих лет секретарства коллеги терпят его беспринципность, грубость, лицемерие, лживость, способность оклеветать невиновного человека, маниакальную уверенность в своей непогрешимости и правоте. Почему не замечают, что никто в области не сделал большего для укрепления власти «Единой России», чем господин Мамаев. Под его руководством партия растеряла большую часть своих членов, в ее рядах оказалось заметное количество людей с явно выраженной буржуазной моралью. Она перестала быть революционным авангардом трудящихся нашей области, растеряла свой авторитет, превратившись в кружок пенсионеров и домохозяек. Потеряно большинство сторонников, активно голосовавших за партию на выборах, что привело к сокращению депутатского корпуса партии.

Создается впечатление, что идет сознательное уничтожение старейшей партийной организации. Это во многом ослабит позиции трудящихся масс в борьбе с буржуазным произволом, лишит их возможности иметь достойное представительство в местном парламенте.

- Не открою секрета, если напомню, что региональное правительство возглавляет ваш сын - Александр Анатольевич Чурин. Это помогало или, наоборот, мешало вашей работе депутата?

- Мы с женой, естественно, гордимся тем, что наш сын возглавил правительство области. Но это и большое испытание для нас, поскольку прекрасно понимаем, какой груз ответственности перед кировчанами на нем лежит. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что никакого влияния на мою деятельность в качестве депутата сын не оказывает. У него свои задачи, и наши родственные отношения здесь ни при чём.

- Знаю, что с нынешним министром просвещения Кравцовым вы давно знакомы и он даже бывал в Кировской области. Как состоялось ваше знакомство?

- Действительно, я давно знаком с Сергеем Сергеевичем Кравцовым, а именно - с того периода, когда он начинал работать руководителем одного из департаментов Министерства образования России. Позднее, когда его назначили руководителем Рособрнадзора, встречи стали регулярными. Но более близкое знакомство произошло в мае 2015 года, когда Сергей Сергеевич приехал в Киров на встречу с бывшим тогда губернатором области Никитой Белых. Повод был достаточно необычный. Его, как руководителя ведомства, отвечающего за качество образования в стране, поразили результаты кировских учителей по итогам исследования за десять лет. При минимальных расходах на образование Кировская область вошла в тройку лидеров (наряду с Москвой и Санкт-Петербургом) по качеству общего образования. Это его так поразило, что он решил приехать и лично проинформировать губернатора. Более того, он предложил руководству области сформировать бригаду из специалистов ведущих вузов страны и изучить причины столь высоких результатов. Однако, к большому сожалению, губернатор не поддержал это предложение.

- Как вы относитесь к очередному реформированию министерства (разделение на минобразования и минпросвещения)? Есть ли необходимость в таком делении на уровне региона?

- Я считаю это решение Правительства России правильным и своевременным. Но этого мало. Надо с учетом сегодняшних условий откорректировать управление общим образованием. Сделать его двухзвенным: Министерство просвещения РФ - региональные органы управления образованием. Для этого важно продолжить преобразование муниципальных образовательных организаций в государственные. Это позволит отказаться от муниципального уровня управления образованием и приведет к сокращению управленческого аппарата. Одновременно заметно снизится административное давление на общеобразовательные школы. Более того, такой шаг позволит повысить уровень финансирования деятельности образовательных организаций. При этом было бы правильным отказаться от нынешнего названия федерального министерства, так как создается впечатление, что оно создано не для осуществления образования народа, а лишь для его просвещения. А это кардинально разные задачи. То, что отражало реальность в первой половине XX века, теперь выглядит явным анахронизмом.

- Как оцениваете состояние системы образования в Кировской области на сегодняшний день? Какие здесь основные проблемы и есть ли пути их решения?

- Я думаю, что положение системы образования Кировской области не самое критичное, но вызывающее всё большую тревогу. В связи с избранием в Государственный совет РФ и назначением руководителем комиссии по образованию губернатора Кировской области я обратился к Игорю Владимировичу с пожеланием, чтобы комиссия под его руководством прислушивалась к профессиональному сообществу и вносила высшему руководству страны предложения, отвечающие национальным интересам России.

В настоящее время это очень важно, поскольку ни для кого не секрет, что российское образование на протяжении ряда лет стагнирует, теряя некогда мировое лидерство. Принимаемые решения в сфере образования не доводятся до логического завершения, не анализируется их влияние на развитие подрастающих поколений. Вот и последний национальный проект по образованию скорее является некой декларацией, чем руководством к действию. Нужны решительные меры, которые бы очистили систему образования от всего ненужного и наносного, появившегося за последние 30 лет, и поменяли парадигму его развития. А именно:

1. Привести управление системой образования в соответствие с современными реалиями, отказаться от негодной кадровой политики.

2. Увеличить государственные расходы на образование.

3. Отменить ЕГЭ и вывести высшую школу из Болонской системы.

4. Вернуть единую на всей территории России систему оплаты труда учителей и других педагогических работников.

5. Начать планомерную работу по восстановлению кадрового потенциала образования.

6. Подготовить новое содержание общего образования, которое бы формировало у учащихся фундаментальность знаний, умений и навыков, опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, обеспечивало развитие личности.

Эти предложения я изложил в своем письме губернатору Кировской области Васильеву. Игорь Владимирович обещал их учесть. В какой мере - покажет время.

- Весь мир переживает последствия эпидемии коронавируса. Как вы и ваша семья прошли этот период? Удалось ли вынести какие-то уроки из пандемии?

- По нашей семье пандемия также прошлась. И, исходя из личного опыта, хочется сказать, что надо бороться за свое здоровье и делать всё возможное, чтобы не заболеть и не попасть под «естественный отбор». Последствия болезни могут быть непредсказуемыми. Не надо надеяться на антитела, необходимо соблюдать специальную технику безопасности. Масочный режим и перчатки всегда при общении вне дома. Дезинфекция рук. Промывание носа и глаз. И вообще в этом году лучше оставаться дома и никуда не ездить, кроме дачи. При этом по возможности избегать лишних контактов с людьми, включая родственников.

Надо быть морально готовыми к тому, что этих мер придется придерживаться в течение длительного времени. Самодисциплина и самоконтроль помогут избежать неприятностей не только для себя, но и для окружающих. Число заболеваний коронавирусной инфекцией в России увеличилось после майских праздников. Такое мнение выразил бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев. По его словам, это связано с тем, что во время выходных дней «люди расслабились» и пренебрегали санитарными мерами.

Пока никто не может сказать, когда эпидемия закончится. Чтобы более определенно ответить, надо знать происхождение самого SARS-CoV-2, где его природные резервуары, откуда он взялся и когда. Сегодня этих знаний нет.

- Вуди Аллену приписывают фразу: «Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах». И всё же какие планы вы строите сегодня?

- Каких-то особых планов я не строю. Но хотелось бы всё же оставаться полезным родному краю. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить учительство области, учащихся и их родителей с завершением учебного года, крайне сложного и трудного для всех нас. Желаю всем здоровья, успешной сдачи экзаменов и хорошего отдыха в летний период.

Беседовал Т. АНДРЕЕВ.