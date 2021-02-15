Удар объединением. В Москве объявили о создании «левого блока», а Киров притих в ожидании

Фото: vtimes.io

В стране вообще и в Кировской области в частности начался очередной электоральный цикл. В этом году, в сентябре, россиянам предстоит выбрать депутатов Государственной думы РФ, а вятским - еще и Законодательного собрания. Ярких событий, которые приурочены к этому процессу, пока немного. И, безусловно, главным из них является слияние трех партий левого толка - «Справедливой России», «Патриотов России» и прилепинской «За правду».

У такого альянса на федеральном уровне есть явные плюсы, но что это даст региональным партийцам? А главное - подвинет ли новое объединение на региональном уровне «Единую Россию», чье многолетнее господство в представительных органах власти порядком утомило простых граждан?

За правду, справедливость и патриотизм

Январь нового, 2021 года принес неожиданную для многих россиян новость: объединяются три партии. При этом одна из них - «Справедливая Россия» - является парламентской.

Спустя пару дней эта сенсация стала обретать зримые черты. А именно - стало известно, что слияние (нет, не в экстазе) произойдет на базе как раз «Справедливой России», а объединенная структура получит тройственное наименование: «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Ее председателем станет Сергей Миронов («СР»), а Геннадий Семигин («Патриоты России») и Захар Прилепин («За правду») - сопредседателями.

Объединительный съезд пройдет 22 февраля в Москве. Но уже принят манифест нового политического объединения, состоящий из 12 пунктов.

В их основу заложены понятия «правда», «патриотизм» и «справедливость». В число главных требований новой политической силы входят: внедрение прогрессивной шкалы налогообложения, которая сократит серьезный разрыв между богатыми и бедными; усиление борьбы с коррупцией; госрегулирование цен на тарифы естественных монополий, топливо, лекарства и продукты первой необходимости; существенное повышение размера МРОТ, пенсий и пособий и введение базового безусловного дохода; создание новых рабочих мест и национализация ключевых инфраструктурных отраслей; справедливое перераспределение бюджетных доходов. Кроме того, декларируются повышение качества и доступности медицины и образования, постепенный отказ от ЕГЭ и выход из Болонской системы, воспитание молодого поколения на основе традиционных ценностей и патриотизма, а также равное обеспечение граждан социальной инфраструктурой.

В совместном манифесте указана необходимость обеспечить свободные демократические выборы, убрать муниципальный фильтр при выдвижении кандидатов на должности глав регионов и избирать мэров прямым голосованием. Также отмечается и признание права народа Донбасса на самоопределение.

Как пишет известное либеральное сетевое издание «РБК», такое объединение свидетельствует «об усилиях Кремля сохранить четырехпартийный парламент». По версии журналистов РБК, «эсеры во главе с Сергеем Мироновым балансируют на грани прохождения в Госдуму (по состоянию на 30 декабря прошлого года рейтинг партии, по данным ВЦИОМ, составлял 7,3% при проходном барьере в 5%), поясняет еще один источник, близкий к Кремлю. Объединение их с «Патриотами России» и «За правду», работающими на том же поле, может добавить эсерам хоть небольшой, но прирост голосов, поясняет он. В случае же, если в Госдуму пройдут только три партии - «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, - коммунистам и жириновцам достанется слишком много голосов, что невыгодно власти, говорит собеседник РБК. Рейтинги других партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, пока не позволяют им уверенно рассчитывать на прохождение в парламент».

Но если отвлечься от либеральной конспирологии, то вполне очевидно, что новая объединенная партия способна сильно потеснить КПРФ на левом фланге. Да и от жириновцев способна перетянуть некоторое количество голосов избирателей - за счет патриотически настроенных сторонников ЛДПР.

Нельзя не отметить и еще один плюс, играющий на руку новому объединению. В обществе уже давно назрел левый поворот. Многие ожидали его еще три года назад, после президентских выборов 2018-го, когда ставленник КПРФ Павел Грудинин чуть было не вышел в фавориты президентской гонки. Но тогда чаяния не оправдались и были жестоко растоптаны решением о повышении пенсионного возраста. Сегодня, на фоне февральского разгула «навальнят», исповедующих крайний вариант либеральной доктрины, о «красном проекте» заговорили вновь.

Впрочем, всё это большие игры взрослых дядек на федеральном уровне. Нам, людям, живущим в Кировской области, это, конечно, интересно, но постольку-поскольку. Местные реалии занимают нас больше, потому как на нашу повседневную жизнь влияют сильнее.

Что же мы видим на региональном уровне?

Подводные камни для регионалов

Позиции «Справедливой России» в Кировской области значительно сильнее, чем у КПРФ, репутацию которой подтачивает «токсичность» ее местного руководителя Сергея Мамаева. Последний умудрился за короткий промежуток времени вляпаться во все скандальные ситуации, которые только можно было придумать. Чего стоит его «дружба» с бывшим вице-губернатором Андреем Плитко, которого правоохранительные органы «закрыли» за взятки.

Нельзя не упомянуть и о проигранных им лично и возглавляемым им региональным отделением судах. В трех из них фигурировал главный редактор «Вятского края» Андрей Таджибаев. Суд не только встал на сторону последнего, но и признал сведения, которые распространяют мамаевцы на своем сайте, ложными, что, похоже, окончательно закрепило за официальным интернет-органом партии название «информационная помойка».

На таком фоне местные эсеры выглядят более чем презентабельно. И это заметно хотя бы по тому количеству депутатских мест, которое есть у них в Кировской городской думе и в областном Законодательном собрании.

Лидируют они и по узнаваемости своих депутатов. Можно сказать, по этому показателю они обгоняют даже представителей ЛДПР, чей депутат Владимир Костин сейчас возглавляет областной парламент. Эсеры в гордуме - Владимир Журавлёв, Альберт Бикалюк и Надежда Сураева - часто появляются на страницах региональных изданий. Немного менее заметна активность партии в Законодательном собрании. Но и там Федор Сураев и Павел Дорофеев могут посоревноваться по упоминаемости в СМИ со многим представителями «правящей партии».

Электоральная поддержка, медийность и узнаваемость «Справедливой России» на местном уровне делают ее серьезным конкурентом «Единой России».

Единственное, что сейчас сильно портит положительный образ регионального отделения, да и всей партии как таковой, - арест депутата Госдумы от Кировской области (фракция «Справедливая Россия») Вадима Белоусова за самую крупную в постсоветской истории взятку в 3,4 млрд. рублей. Хотя для тех, кто следит за политикой, очевидно, что к нашей области этот деятель вообще не имеет никакого отношения. Да и в саму «Справедливую Россию» он, думается, попал не за свои убеждения.

Неплохо стартовали в Кирове и прилепинцы, члены партии «За правду», руководимой писателем Захаром Прилепиным. Они зарегистрировались только в ноябре прошлого года, но уже отметились проведением нескольких акций.

Кстати, сторонники Захара Прилепина, которые назвали себя «прилепинской гвардией», оказались единственными, кто не на словах, а на деле выступил против «навальнят». Они уже сорвали несколько незаконных акций «берлинского пациента». Правда, не здесь, а в Москве.

Пока же местные «заправдинцы» активно занимаются продвижением партии в интернете. Завели свое сообщество в социальной сети «ВКонтакте». Судя по фотографиям, основной их контингент составляют люди возрастной категории «40+».

Но что слегка портит образ кировских патриотов - это участие в их тусовке бывшего зампреда областного правительства и нынешнего владельца ТЦ «Баско» Алексея Вершинина. Последний - фигура неоднозначная и уязвимая для критики. Те же коммунисты, возьмись они «мочить» его (как они это делают со всеми своими политическим оппонентами), потоптались бы на его членстве в «Единой России». Напомнили бы о его руководстве Ленинским территориальным управлением горадминистрации в быковские времена и о карьере зампреда в правительстве бывшего губернатора Никиты Белых, отбывающего срок за взятку.

А вот местные «Патриоты России» в медийном пространстве вообще отсутствуют. Как будто и нет такой партии. Их лидер Сергей Рогожкин последний раз фигурировал на страницах областной печати лет пять-шесть назад. Поэтому о том, что происходит внутри региональной ячейки и происходит ли что-то вообще, неизвестно. И это нехороший показатель для любой политической партии. Зато от нынешнего объединения со «Справедливой Россией» и прилепинцами она получит самый большой бонус в плане публичности, который только может быть.

Ждут команды сверху

Итак, решение об объединении принято. 22 февраля в «Крокус-Сити-Холле» в Москве соберутся все участвующие в нем партии. Регионы уже выбрали делегатов, которые будут присутствовать на мероприятии.

От кировской «Справедливой России» на объединительный съезд поедут руководитель регионального отделения партии Алексей Мальцев и депутат областного Законодательного собрания Павел Дорофеев.

Позицию реготделения по поводу предстоящего события Алексей Мальцев уже представил на официальном сайте: «Мы надеемся, что подобное объединение позволит сконцентрировать голоса избирателей, а не будет способствовать тому, что за счет голосования за большое число небольших новых партий голоса будут размыты и мы вновь после сентябрьских выборов получим ту же самую монополию на власть всем известной партии… К сожалению, те малые партии, о которых идет речь, на территории Кировской области пока никак себя не проявили, но я уверен, что в их рядах есть много достойных людей, которые ярко о себе заявят и станут важной частью нашей команды».

По словам Павла Дорофеева, как непосредственно будет происходить объединение партий на региональном уровне, пока непонятно.

- Мы поедем в Москву. Там будет ряд встреч, консультаций. Тогда всё станет ясно, - сказал он. - А пока ожидаем решения на высшем уровне.

Партию «За правду» от Кировской области на объединительном съезде, как сообщили «ВК» в региональном офисе, представят руководитель реготделения Алексей Серенков и комиссар движения Виктор Рябенко. Они, так же как Захар Прилепин, полагают, что слияние партий позволит «занять второе место по количеству полученных мандатов на выборах в Госдуму восьмого созыва».

- На данный момент в нашем РО проведена предварительная подготовка к участию в выборах 2021 года на всех уровнях, - прокомментировал грядущее событие Алексей Серенков. - Есть список кандидатов, которые могут быть выдвинуты в Госдуму, ОЗС и районные думы. Что касается вопроса объединения на региональном уровне трех партий, то согласование кандидатов в Государственную думу будет принимать исполком объединенной партии.

К сожалению, не удалось получить комментарий от кировских «Патриотов». Телефоны, указанные на официальном сайте регионального отделения партии, не отвечают.

Сергей СМОЛИН.