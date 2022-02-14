Один город - один начальник. Обсуждение структуры управления городом Кировом

На прошлой неделе состоялось заседание комиссии Общест­венной палаты Кировской области по развитию институтов гражданского общества, реализации государственной национальной политики и взаимодействию со СМИ. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки прошло оно в онлайн-формате.

Помимо общественников в обсуждении вопросов участвовали председатель Законодательного собрания области Роман Береснев и его заместитель Ирина Морозова.

Внимание руководства регионального парламента привлек вопрос о характере местного самоуправления, который общественники обсуждали. И вопрос этот уже давно тревожит умы жителей области - единоначалие в органах местного самоуправления.

Если обратиться к не такой уж давней истории, то легко убедиться, что разделению исполнительной и законодательной ветвей власти на местном уровне нет даже двух десятков лет. И уже на стадии принятия такого решения к нему было много во­просов. Многие из них до сих пор остаются без ответов.

Но, как бы то ни было, практика эта вошла в жизнь, и о ее порочности до последнего времени не вспоминали.

Первый раз в нашей области о возвращении единоначалия в муниципальную власть заговорили в связи с прошлогодним обсуждением в региональном ОЗС (прошлого созыва) законопроекта о прямых выборах кировского мэра. То­гда с предложением убрать двоевластие из районов и город­ских округов выступил депутат Юрий Балыбердин.

В этом году тема прямых выборов кировского градоначальника вновь муссировалась, но о балыбердинской инициативе по каким-то причинам не вспомнили. Однако, как выяснилось, не забыли. Она всплыла благодаря общественникам, но, как свидетельствуют слова Романа Береснева, не совсем по их инициативе.

- Мы сейчас производим ревизию областного законодательства и всех инициатив, которые ранее были внесены и не рассмотрены, - сообщил региональный спикер. - Это плановый процесс, он требует последовательной работы, в ходе которой мнение по многим вопросам мы будем запрашивать у Общественной палаты Киров­ской области.

А потому начать решили с вопроса, который имеет немалый шанс стать резонансным.

По словам Ирины Морозовой, пока новая структура муниципальной власти представляется депутатам следующим образом: глава города во всех городских округах региона будет избираться из числа кандидатов, представленных специальной конкурс­ной комиссией. Решение об избрании будет принимать городская дума. И такая практика будет работать в отношении всех городских округов на территории Киров­ской области, в том числе в Кирове и Кирово-Чепецке.

- Законопроект предполагает, что после избрания глава город­ского округа возглавляет местную администрацию и у муниципалитета появляется руководитель, ответственный за все процессы, происходящие в муниципалитете, - подчеркнула заместитель председателя Заксобрания.

Отдельные районы области уже начали уходить от двоевластия, и это, как считает Роман Береснев, оправдывает себя.

- В управлении районами сложилась одноуровневая система, когда полномочия сосредоточены у главы района, и эта система показывает свою эффективность, - сказал он. - Это понятная схема, когда люди четко знают, кому адресовать все во­просы, связанные с организацией работы, и у органов исполнительной власти нет проблем, с кем взаимодействовать в муниципальных образованиях по решению всех основных задач. В организации местного само­управления необходим единый центр ответственности. Моя позиция - надо единообразие вводить и уходить от двоевластия.

И, нужно отметить, общест­венники, которые принимали участие в дискуссии, с ним согласились. Но от этого согласия пока ни жарко, ни холодно. Даже несмотря на заверения в том, что обсуждение будет продолжено. Сегодня в Государственной думе готовится новый законопроект о местном само­управлении, а потому до его появления рассмотрение проблем муниципального управления можно назвать, мягко выражаясь, «преждевременным».

Иван ТРОФИМОВ.