На заводе «Галополимер» в Кирово-Чепецке произошёл выброс смертельно опасного газа

Фото: chepetsk.ru

Нельзя сказать, что техногенные катастрофы - это для граждан какое-то «вау», происходят «раз в сто лет» и жертв от них немерено. Нет, конечно. И аварии на промышленных предприятиях случаются почти регулярно, и человеческих жертв чаще всего удается избежать. Вот только было бы лучше, если б таких ЧП вообще не происходило. Но это уж чистейшей воды маниловщина. Такого при нынешнем развитии производства, наверное, никогда не будет.

Конечно, плохо, когда предотвратить аварию на производстве не удалось. Но гораздо хуже, когда подобные аварии приобретают регулярный характер, как это имеет место на кирово-чепецком предприятии «Галополимер». Там снова произошел выброс в атмосферу фтороводорода. А годом ранее при подобном инциденте погибли четыре человека. Впрочем, обо всём по порядку.

Школу пришлось эвакуировать

12 ноября в 11-50 в 144-м цехе на предприятии «Галополимер» произошёл выброс фтороводорода.

Необходимо сразу же оговориться, что фтороводород - это токсичный бесцветный газ (при стандартных условиях) с резким неприятным запахом. Он крайне ядовит (первый класс опасности!) и при вдыхании сильно разъедает стенки дыхательных путей, влечет за собой разрушение тканей легких. 1500 мг на куб. м приводят к спазмам дыхательных органов, а при воздействии в течение пяти минут наступает смерть.

Новость об аварии быстро разошлась по информканалам, и ее почти сразу же подхватили федеральные информагентства. Объем попавшего в атмосферу газа не указывался.

По данным интернет-портала «Чепецк.ру», опубликованным 12 ноября, сразу же после инцидента, объем выброса составил 1,4 тонны. По версии, высказанной представителем «Галополимера», утечка была почти в пять раз меньше, то есть 300 кг. Точные данные пока не установлены. Их должно дать открытое по данному инциденту расследование.

К слову сказать, официальная информация об утечке появилась спустя полтора часа после происшествия. Хотя экс­тренные службы были уведомлены об этом своевременно.

В течение часа на промплощадке работали девять единиц техники и 35 человек службы МЧС. Последними совместно с аварийно-спасательными формированиями предприятия проведено осаждение облака паров. Экстренные мероприятия позволили минимизировать последствия аварийной ситуации.

- В предупредительных целях было принято решение об эвакуации ряда социально значимых объектов, - отметили в ГУ МЧС.

В частности, была эвакуирована школа № 4 (порядка 400 человек), которая находится по соседству с предприятием.

Специалисты управления Роспотребнадзора, как сообщила после ЧП заместитель начальника ведомства Лидия Князева, взяли необходимые пробы воздуха.

- При поступлении информации об утечке администрацией Кирово-Чепецка, МЧС и МВД были приняты дополнительные меры в целях безопасности жителей города. В близлежащих по розе ветров районах произведено оповещение населения и социальных учреждений, учреждения образования были подготовлены к эвакуации, но после сообщения о полной локализации выброса продолжили работу в рабочем режиме, за исключением школы № 4, учеников которой отпустили домой, - прокомментировали ситуацию в администрации Кирово-Чепецка.

Несмотря на успокоительные заявления чиновников, на второй день после пятничного вы­броса фтористого водорода на заводе «Галополимер» природоохранные структуры зафиксировали всплеск содержания фторидов в реке Елховка, протекающей недалеко от пред­приятия. Предельно допустимая концентрация оказалась превышена в два с лишним раза.

Для справки: холдинг «Галополимер» (в него входит два предприятия - в Перми и Кирово-Чепецке) был создан Дмитрием Мазепиным в 2008 году на базе активов «Уралхима». Весной 2015-го Мазепин продал контрольный пакет акций холдинга своему партнеру, главе совета директоров «Галополимера» Михаилу Генкину.

«Галополимер» специализируется на производстве фторполимеров, хладонов, продукции неорганической химии (кислоты, щелочи, соли), которые используются в качестве сырья для последующего производства компонентов в авиационной, атомной и автомобильной промышленности, машино­строении, энергетике, нефтехимической отрасли.

Как отметили на заседании экологической комиссии Общественной палаты Кировской области, на котором обсуждалось ЧП, оборудование «Галополимера» находится в плачевном состоянии и нуждается в срочной модернизации. Также было указано на плохое финансовое положение завода.

Остановить до конца следствия?

У жителей Кирово-Чепецка после этого ЧП возникло немало вопросов к руководству «Галополимера». Если оставить за рамками обсуждения расхождение данных по объему выброса фтороводорода, то следом за ним идет вопрос о способности топ-менеджеров обеспечить безаварийную работу завода. Ведь инцидент произошел не в первый раз.

В сентябре 2014-го на заводе был выброс хлора. Объявили эвакуацию, но тяжелых последствий удалось избежать.

В декабре 2015 года выброс повторился («Вятский край» писал тогда об этом по следам происшествия). Рабочие цеха, где случилась утечка, были эвакуированы. В результате происшествия пострадали три человека, один с острым отравлением был доставлен в МСЧ-52.

В сентябре 2020 года в одном из цехов предприятия семеро сотрудников завода отравились соединениями фтора, четверо из них скончались. По факту отравления рабочих возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). По версии следствия, проведение ремонтных работ в условиях загазованности допустил мастер смены. Тогда «Галополимер» выплатил компенсации семьям сотрудников, погибших от отравления.

Как сообщил директор «Галополимера» Алексей Сорокожердьев, выводы после данного инцидента были сделаны. На предприятии запущена инвестиционная программа с закупкой новой системы сигнализации об утечках опасных веществ и новых газовых хроматографов.

Однако, как показало нынешнее ЧП, принятых мер было недостаточно. На это первыми обратили внимание руководства завода депутаты Кирово-Чепецкой городской думы.

Следом за своими коллегами из Кирово-Чепецка вопрос о «Галополимере» подняли депутаты областного Заксобрания на заседании комитета по экологии и природопользованию. Возникла дискуссия между двумя депутатами (а по-простонародному - депутатшами) Анастасией Скурихиной (экоактивистка, которая прошла в ОЗС от партии «Новые люди») и Еленой Перминовой (фракция «Единая Россия», работает на кирово-чепецком «Уралхиме»). Последняя предложила отложить рассмотрение ситуации с выбросом на «Галополимере» на два месяца, а первая с ней не согласилась.

- Я настаиваю на том, чтобы вопрос в декабре поднять, - за­я­вила Скурихина. - Этот вопрос имеет системный характер. Мы не имеем права рисковать жизнями людей!

После заседания на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат написала: «Люди обеспокоены и случившейся аварией, и реакцией властей на неё. В свою очередь, я не обошла стороной эту тему на сегодняшнем заседании комитета Законодательного собрания по экологической безопасности. Предложила коллегам на следующее заседание комитета пригласить представителей комиссии по расследованию инцидента и отчитаться о результатах проверки. Сроки расследования могут быть продлены до 45 дней, но мы не можем рисковать жизнями и здоровьем граждан и затягивать или тем более игнорировать этот вопрос». Она пообещала, что до конца недели направит запросы в надзорные органы и будет требовать принятия необходимых мер «вплоть до приостановки деятельности предприятия, чтобы не допу­стить техногенной катастрофы».

Иван ТРОФИМОВ.