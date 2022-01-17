Отларёченный бизнес. Новый год принёс новые расходы

Внешний вид ларьков и киосков на улицах Кирова должен измениться к 1 января 2023 года. До этого срока предпринимателям нужно привести облик своей торговой точки в соответствие с утвержденным Кировской город­ской думой каталогом типовых архитектурных решений.

Такое решение приняли городские депутаты еще в октябре прошлого года. Но уже тогда было ясно, что самым спорным моментом станет источник финансирования такого мероприятия.

В конечном итоге оплата «хотелок» городской власти опять легла на плечи предпринимателей.

Подготовка к юбилею?

Первый раз в прошлом году идея об изменении внешнего вида нестационарных торговых объектов (НТО) была высказана летом. И тогда же ее обсудили на публичных слушаниях с активной частью горожан.

В горадминистрации так пояснили свое стремление к переменам:

- Администрация Кирова провела анализ 244 НТО, установленных в соответствии со схемой размещения, - сообщил начальник департамента экономического развития и предпринимательства Евгений Рыбников. - Из них 32 процента установлены более десяти лет назад, 39 процентов - более трёх лет назад, 29 процентов - в последние три года. Высокий возраст НТО объясняет их не лучшее состояние. Многие объекты морально и физически устарели, выглядят ветхими и неухоженными.

А ведь впереди, как подчеркнул чиновник, празднование 650-летия областной столицы. Готовясь к нему, администрация разработала каталог типовых архитектурных решений для НТО, который и был представлен на публичных слушаниях.

- Типовые архитектурные решения должны приниматься с учётом единообразия локальных объектов. Нужно учесть, что НТО - это временные торговые точки, поэтому они не должны по размерам приближаться к объектам капитального строения. Они не могут формировать застройку и являться градо­строительной доминантой, - пояснила основные принципы, которыми руководствовались архитекторы при составлении каталога, представитель МКУ «Архитектура» Ирина Лекомцева.

У кировчан не вызвала во­просов ни сама идея изменения внешнего вида киосков, ни то, на что их предлагают поменять. Тем паче что, согласно проведенному чиновниками из горадминистрации опросу, большинство горожан выступает за улучшение облика торговых точек.

А вот люди, так или иначе связанные с бизнесом, сразу же почуяли здесь подвох. Первым на защиту предприниматель­ского кошелька встал региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Владислав Попов. Хотя оно и не удивительно: это его «епархия». Вторым добавил в дискуссию «перца» депутат Денис Ерохин, который посчитал проект гор­администрации «сырым». Третьим, от лица бизнес-сообщества, свое негативное отношение выразил руководитель сети кофе-баров Coffee Like Никита Семиларский. Он и высказал то, что больше всего обеспокоило предпринимателей.

- Действующая схема НТО заканчивается в конце следующего года, - сказал Семилар­ский. - После этого происходит подписание новых договоров. По постановлению к этому моменту уже предприниматель должен привести своё НТО к действующему виду. Где гарантии, что со мной потом подпишут договор аренды? По ценам текущего года в переоформление объекта мне потребуется вложить больше одного мил­лиона рублей.

Вот и получается, что вопрос цены оказался главным. И по­следующие обсуждения изменений в Правила внешнего благоустройства с депутатами гордумы это только подтвердили.

Оплатят владельцы

На депутатских слушаниях, которые состоялись в начале октября 2021 года, городской депутат Владимир Журавлёв предложил учесть при стандартизации внешнего облика НТО опыт других территорий.

- В Нижнем Новгороде муниципалитет на свои деньги разрабатывает и строит красивые НТО и сдает

их в аренду предпринимателям, - пояснил он на примере свою мысль.

И глава города Елена Ковалёва вроде бы пообещала этот опыт принять во внимание (а некоторые региональные СМИ даже вынесли слова Ковалёвой в заголовки как вопрос решённый). Но позднее, уже на заседании постоянной комиссии городской думы по строительству, благо­устройству и развитию инженерной инфраструктуры, она об этом своем обещании даже не вспомнила. Видимо, пришло осознание того, какие траты понесет городской бюджет, если за свой счет переоборудует все киоски.

Но и не предложить какого-то решения кировский мэр всё же не могла. Поэтому она напомнила, что депутаты поручили обсудить с правительством области вопрос об оказании помощи малому бизнесу, который понесет затраты в связи с переоборудованием ларьков и киосков.

Это был правильный ход. С его помощью городская власть переложила ответственность за убытки владельцев НТО на региональное министерство промышленности, предпринимательства и торговли. Однако там и без кировских ларёчников забот хватает, а потому чиновники из министерства послали всех… в областной Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

- Министерством промышленности и торговли региона, а также фондом поддержки малого и среднего бизнеса принято решение предоставить возможность предпринимателям воспользоваться займом для приведения объектов торговли в соответ­ствующий вид, - огласили свое решение областные чиновники.

А в офисе «Мой бизнес» всё делают по инструкции - и кредиты выдают, и проценты по ним устанавливают. Никаких денег «на халяву» никто не получит. Как говорится, «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Так что лишь кредит с максимальным сроком займа в 24 месяца и размером до пяти миллионов рублей под шесть процентов годовых. Не нравится - ищите, где дешевле, или из своего кармана выкладывайте.

В общем, забавная получилась ситуация. Придумали всё городские чиновники, а платить будут опять предприниматели. Это примерно так же, как пригласить гостей на обед в ресторан, а когда они придут и всё съедят, предложить им самим за себя заплатить.

Где корень «зла»?

Вот только не подумай, читатель, что мне так жалко ларёчников (да и предпринимателей вообще). Ничуть. Каждый, кто начинает заниматься бизнесом, обязан осознавать, на что идет, понимать все риски и знать условия, в которых придется работать.

На мой взгляд, государство или местное самоуправление помогать бизнесу не должны. Исключение могут составлять только те отрасли, которые в данный момент насущно необходимы гражданам или самому государству. Например, аграрный сектор, микроэлетроника или IT.

Во всех остальных случаях любой бизнес (хоть крупный, хоть крошечный) - зона личной ответственности и риска. Не можешь - не берись, а взялся - не жалуйся. Да никто и не поверит жалобам, так как все понимают, что предприниматель не живет «от зарплаты до зарплаты». А иначе какой он предприниматель?

Но, возвращаясь к нашим кировским делам, могу сказать, что меня занимает даже не поддержка предпринимательства. Интересно другое: как в головах кировских чиновников уживаются два взаимоисключающих тренда - забота о развитии малого и среднего бизнеса (цель, которую декларируют на самом высоком уровне) и стремление стричь с него купоны при каждом удобном случае? При этом, что характерно, у представителей чиновного люда не наблюдается никакого «когнитивного диссонанса».

Можно допустить, что в 2012 - 2013 годах, когда началась первая волна борьбы с киосками в Кирове, за ней стояли интересы самого крупного городского ритейла - компании «Система Глобус». В то время в киосках продавали и пиво, и сигареты, да и водкой из-под полы приторговывали (чего уж греха таить). И такая торговля уводила часть денег из «Глобусов» и «Всё на свете».

«Зачистку» кировских ларьков в 2016 году также можно объяснить происками ритейла. Только уже не местного, а федерального. К тому времени в Киров зашли и «Магнит», и «Пятёрочка». Да и уровень давления на ларёчников был самый высокий - губернаторский.

Но вот почему сегодня тема НТО возникла вновь, объяснить сложно. Федеральные сети заняли свою нишу на кировском рынке. «Система Глобус» никуда не ушла и свои торговые точки не закрыла. Да и с при­былью там, надо полагать, также всё хорошо. Зачем чиновникам нужно в очередной раз «кошмарить» ларёчников? Их и так осталось немного.

Я, например, пока не могу привести разумных аргументов для этого намерения.

Создается впечатление, что кому-то там, в городской администрации, надоело бездельничать и он решил придумать себе работу, а заодно, возможно, состричь немного купонов. Не случайно, видимо, во вновь принятых изменениях в Правила внешнего благоустройства говорится, что исключение во внешнем виде ларьков допускается только с согласия городской администрации. Дословно там написано: «Требование настоящего абзаца не распространяется на… нестационарные торговые объекты, внешний архитектурный облик (и) или габаритные размеры которых одобрены в порядке, устанавливаемом администрацией города Кирова». А как не «отблагодарить» того, кто «одобрит» исключение из правил?

Иван ТРОФИМОВ.

Фото admkirov.ru.