За что убили Дыму и Пулю? Депутата Заксобрания Кировской области обвиняют по двум статьям УК

ПРОИСШЕСТВИЯ

13 января 2020 85 0
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Конец 2019 года ознаменовался громким «охотничьим» скандалом, главным фигурантом которого стал депутат областного заксобрания, директор СПК племзавод «Соколовка» Зуевского района Вячеслав Ягдаров.

 

С заявлением в полицию обратился житель п. Соколовка Андрей Рогачев. Он сообщил о расстреле депутатом двух принадлежащих Рогачеву охот­ничьих собак.

 

Подробности происшествия пострадавший рассказал журналистам интернет-портала Свойкировский.рф. По словам Рогачева, инцидент произошел 29 декабря, когда он вместе с отцом поехал в лес проверить капканы. Собак Дыму и Пулю взяли с собой. Приехав на место, выпустили питомцев на прогулку.

 

- Пошли в лес, всё проверили. Метров за 50 до «уазика» слышим - снегоход пролетел, - рассказывает Андрей. - Раз остановился. Пять выстрелов. Через некоторое время ещё два выстрела. Мне отец говорит: «Андрюха, звони-ка Ягдарову, это он. Кабы собак не пристрелил. Лис, наверное, гоняет». Я ему давай звонить, а денег на телефоне нет.

 

Проехав дальше, в поле мужчины действительно обнаружили тела убитых питомцев.

 

- Мы потом видели, что он (Ягдаров. - Р.П.) проехал по полю с ружьём за плечами, в охотничьей экипировке. Да он у нас один на снегоходе и гоняет, больше ни у кого нет, - добавил Рогачев.

 

Через час мужчине позвонил сам Вячеслав Ягдаров.

 

- Спрашивает: «Вы мне звонили?», - рассказал хозяин погибших собак. - Я сразу заорал в трубку, меня трясло: «Ты, гад, что творишь?! Ты собак моих пристрелил!» Он мне отвечает: «У хорошего хозяина собаки дома сидят. Ко мне какие претензии? Я их завалил, и всё», засмеялся и звонок сбросил».

 

При этом Андрей Рогачев говорит, что раньше никаких разногласий у него с Ягдаровым никогда не было. Правда, добавляет: «Не раз он говорил нам, жителям: «Жалуйтесь хоть куда - мне по барабану. Я здесь хозяин. Леса мои, поля мои».

 

Между тем по заявлению Рогачева на место происшествия выезжала опергруппа. Полицейские обнаружили стреляные гильзы, а тела собак забрали на экспертизу.

 

1 января стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Вячеслава Ягдарова по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Умышленное уничтожение чужого имущества». В сообщении регионального следственного управления говорится: «По версии следствия, 29 декабря 2019 года подозреваемый, находясь в Зуевском районе Кировской области, увидев двух собак, принадлежащих местному жителю, из хулиганских побуждений без значительного повода застрелил животных из ружья.

 

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается».

 

Добавим, что по обеим статьям Уголовным кодексом предусмотрено максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. 

 

Случившееся прокомментировали в областном Заксобрании, депутатом которого является Ягдаров. «Законодательное собрание Кировской области безусловно осуждает жестокое обращение с животными и информирует, что для дальнейших решений, в том числе по рассмотрению инцидента с позиций утвержденных Правил этики депутатов, необходимо установить все факты произошедшего и получить правовую оценку случившегося. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются», - говорится в официальном сообщении ОЗС.

 

И как стало известно, руководящим органом партии «Единая Россия» принято решение о приостановлении членства в ней Вячеслава Ягдарова. Соответствующее заявление опубликовано на сайте реготделения партии. 

 

Роман ПЕРМИНОВ.

 

P.S. На сайте Change.org появилась петиция с требованием честного расследования инцидента с Ягдаровым и лишения его депутатского статуса. «Ягдаров Вячеслав Николаевич расстрелял ни в чём не виновных охотничьих породистых собак. Такие нелюди должны быть лишены всех полномочий», - написали авторы петиции (на момент подготовки материала к печати ее подписало более 2,5 тысячи человек).

 

 

Игорь ВАСИЛЬЕВ, губернатор Кировской области, секретарь Кировского регионального отделения партии «Единая Россия»:

 

«Неприкасаемых людей не существует. Законы одинаковы для всех, и все обязаны их исполнять. Кроме того, членство в партии и статус депутата областного Заксобрания, безусловно, накладывают дополнительную ответственность. У нас нет и никогда не будет ситуаций, что кто-то кого-то прикрывает. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело, и в его рамках будет дана правовая оценка произошедшего. Уверен, она будет объективной вне зависимости от депутатского статуса. Партия со своей стороны поддерживает объективное расследование случившегося и в соответствии с уставом партии приостановила членство Вячеслава Ягдарова в «Единой России».

 

СПРАВКА «ВК»

 

ЯГДАРОВ Вячеслав Николаевич родился в 1960 году в д. Пижанчурга Кикнурского района Кировской области. В 2016 году избран депутатом Законодательного собрания Кировской области шестого созыва по Белохолуницкому одномандатному избирательному округу (выдвинут от КРО ВПП «Единая Россия»). Ранее избирался депутатом ОЗС 3, 4 и 5-го созывов. Трудовую деятельность начал в 1982 году заведующим гаражом колхоза «Россия» Кикнурского района. С 1997 г. по настоящее время - директор СПК племзавод «Соколовка» Зуевского района. Почетный работник агропромышленного комплекса России.

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Законодательное собрание Кировской области «Единая Россия» Вячеслав Ягдаров Игорь Васильев Зуевский район

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