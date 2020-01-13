За что убили Дыму и Пулю? Депутата Заксобрания Кировской области обвиняют по двум статьям УК
ПРОИСШЕСТВИЯ
Конец 2019 года ознаменовался громким «охотничьим» скандалом, главным фигурантом которого стал депутат областного заксобрания, директор СПК племзавод «Соколовка» Зуевского района Вячеслав Ягдаров.
С заявлением в полицию обратился житель п. Соколовка Андрей Рогачев. Он сообщил о расстреле депутатом двух принадлежащих Рогачеву охотничьих собак.
Подробности происшествия пострадавший рассказал журналистам интернет-портала Свойкировский.рф. По словам Рогачева, инцидент произошел 29 декабря, когда он вместе с отцом поехал в лес проверить капканы. Собак Дыму и Пулю взяли с собой. Приехав на место, выпустили питомцев на прогулку.
- Пошли в лес, всё проверили. Метров за 50 до «уазика» слышим - снегоход пролетел, - рассказывает Андрей. - Раз остановился. Пять выстрелов. Через некоторое время ещё два выстрела. Мне отец говорит: «Андрюха, звони-ка Ягдарову, это он. Кабы собак не пристрелил. Лис, наверное, гоняет». Я ему давай звонить, а денег на телефоне нет.
Проехав дальше, в поле мужчины действительно обнаружили тела убитых питомцев.
- Мы потом видели, что он (Ягдаров. - Р.П.) проехал по полю с ружьём за плечами, в охотничьей экипировке. Да он у нас один на снегоходе и гоняет, больше ни у кого нет, - добавил Рогачев.
Через час мужчине позвонил сам Вячеслав Ягдаров.
- Спрашивает: «Вы мне звонили?», - рассказал хозяин погибших собак. - Я сразу заорал в трубку, меня трясло: «Ты, гад, что творишь?! Ты собак моих пристрелил!» Он мне отвечает: «У хорошего хозяина собаки дома сидят. Ко мне какие претензии? Я их завалил, и всё», засмеялся и звонок сбросил».
При этом Андрей Рогачев говорит, что раньше никаких разногласий у него с Ягдаровым никогда не было. Правда, добавляет: «Не раз он говорил нам, жителям: «Жалуйтесь хоть куда - мне по барабану. Я здесь хозяин. Леса мои, поля мои».
Между тем по заявлению Рогачева на место происшествия выезжала опергруппа. Полицейские обнаружили стреляные гильзы, а тела собак забрали на экспертизу.
1 января стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Вячеслава Ягдарова по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Умышленное уничтожение чужого имущества». В сообщении регионального следственного управления говорится: «По версии следствия, 29 декабря 2019 года подозреваемый, находясь в Зуевском районе Кировской области, увидев двух собак, принадлежащих местному жителю, из хулиганских побуждений без значительного повода застрелил животных из ружья.
В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается».
Добавим, что по обеим статьям Уголовным кодексом предусмотрено максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
Случившееся прокомментировали в областном Заксобрании, депутатом которого является Ягдаров. «Законодательное собрание Кировской области безусловно осуждает жестокое обращение с животными и информирует, что для дальнейших решений, в том числе по рассмотрению инцидента с позиций утвержденных Правил этики депутатов, необходимо установить все факты произошедшего и получить правовую оценку случившегося. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются», - говорится в официальном сообщении ОЗС.
И как стало известно, руководящим органом партии «Единая Россия» принято решение о приостановлении членства в ней Вячеслава Ягдарова. Соответствующее заявление опубликовано на сайте реготделения партии.
Роман ПЕРМИНОВ.
P.S. На сайте Change.org появилась петиция с требованием честного расследования инцидента с Ягдаровым и лишения его депутатского статуса. «Ягдаров Вячеслав Николаевич расстрелял ни в чём не виновных охотничьих породистых собак. Такие нелюди должны быть лишены всех полномочий», - написали авторы петиции (на момент подготовки материала к печати ее подписало более 2,5 тысячи человек).
Игорь ВАСИЛЬЕВ, губернатор Кировской области, секретарь Кировского регионального отделения партии «Единая Россия»:
«Неприкасаемых людей не существует. Законы одинаковы для всех, и все обязаны их исполнять. Кроме того, членство в партии и статус депутата областного Заксобрания, безусловно, накладывают дополнительную ответственность. У нас нет и никогда не будет ситуаций, что кто-то кого-то прикрывает. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело, и в его рамках будет дана правовая оценка произошедшего. Уверен, она будет объективной вне зависимости от депутатского статуса. Партия со своей стороны поддерживает объективное расследование случившегося и в соответствии с уставом партии приостановила членство Вячеслава Ягдарова в «Единой России».
СПРАВКА «ВК»
ЯГДАРОВ Вячеслав Николаевич родился в 1960 году в д. Пижанчурга Кикнурского района Кировской области. В 2016 году избран депутатом Законодательного собрания Кировской области шестого созыва по Белохолуницкому одномандатному избирательному округу (выдвинут от КРО ВПП «Единая Россия»). Ранее избирался депутатом ОЗС 3, 4 и 5-го созывов. Трудовую деятельность начал в 1982 году заведующим гаражом колхоза «Россия» Кикнурского района. С 1997 г. по настоящее время - директор СПК племзавод «Соколовка» Зуевского района. Почетный работник агропромышленного комплекса России.
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