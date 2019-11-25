Владимир Бакин обозначил приоритеты работы Заксобрания Кировской области

21 ноября новоизбранный председатель областного Законодательного собрания Владимир Бакин провел свою первую пресс-конференцию. На нее пришли представители большинства региональных СМИ. Вопросы, которые задавали журналисты, касались самых разных тем - от личных до общеполитических.

Впрочем, как думается, никто не ожидал каких-то «революционных» заявлений от нового спикера. Так оно и оказалось.

Владимир Бакин считает себя «старожилом» вятской политики. По его словам, в «серый дом» он впервые вошел в 1983 году. С тех пор, за исключением нескольких лет, когда он работал в агрохолдинге «Дороничи», он на постоянной основе трудился в органах областной власти.

Главная задача, которую определил для себя новый спикер, садясь в кресло руководителя законодательной власти, - это эволюционное течение работы областного Заксобрания. Никаких резких кадровых перестановок, никаких политических демаршей, никаких нововведений в работе аппарата не предполагается.

Из ближайших инициатив, которые будут реализованы, Владимир Бакин назвал обращение в федеральные органы власти по повышению доступности банковских кредитов для бизнеса.

По мусорному полигону в Осинцах он высказался однозначно: всегда будут недовольные, где бы таковой ни располагался, но утилизировать отходы все равно нужно.

По «Марадыковскому» спикер занимает выжидательную позицию: решение принималось федеральным правительством, но сейчас нельзя сказать ничего конкретного ни о характере тех отходов, которые будут перерабатываться, ни о применяемых технологиях. Когда это будет известно, тогда и будем говорить.

Конфликт внутри фракции КПРФ Бакин назвал внутренним делом. Пока фракция остается в том же численном составе, поскольку представленный ранее документ о выводе из неё Анатолия Чурина и Леонида Сандалова является нелегитимным.

Владимир Бакин не видит ничего плохого в том, что губернатор Игорь Васильев, будучи главой исполнительной власти области, является одновременно и руководителем регионального отделения «Единой России». Тем самым Владимир Гаврилович оказывается у него в подчинении в порядке партийной иерархии.

- Это способствует решению главной задачи, - считает Бакин, - объединению (усилий. - Ред.) двух ветвей власти: исполнительной и законодательной, в вопросах развития области. Две ветви власти - это две руки одного организма. Сегодня власть в целом не может противоречить друг другу. Здесь должно быть согласие и целенаправленное действие. Когда исполнительная власть идет в определенном русле, законодательная власть должна ее поддерживать принятием законов и других нормативных актов.

При этом сам спикер, несмотря на то что он входит и в политсовет, и в президиум ЕР, не может похвастаться близким знакомством с губернатором. По его словам, они «пересекались» только на официальных мероприятиях и совещаниях.

- Когда я был председателем комитета, между нами был председатель Законодательного собрания, - пояснил он. - Поэтому все свои идеи я доводил через Владимира Васильевича. Прямой контакт был на совещаниях, за столом. На них я тоже говорил, и меня губернатор поддерживал. Я думаю, что сейчас, когда нет посредника, все будет так же. Ведь не случайно он остановился на моей кандидатуре при выборе нового председателя.

Сергей СМОЛИН.

Фото: zsko.ru