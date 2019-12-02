Путин приказал «трясти» чиновников. Учтут ли напутствия президента единороссы Кировской области?

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В конце прошлой недели состоялось значимое для России событие - прошел XIX съезд политической партии «Единая Россия». От Кировской области на нем присутствовали губернатор (он же секретарь местного отделения ЕР) Игорь Васильев, председатель Законодательного собрания региона Владимир Бакин, глава муниципального образования «Город Киров» Елена Ковалёва, руководитель облисполкома ЕР Сергей Предко и др.

Кто-то уже успел пошутить, что скоро «Единая Россия» по количеству своих съездов догонит КПСС. Но шутки в сторону - партия до сих пор остается правящей, и от ее решений зависит многое в жизни россиян вообще и кировчан в частности.

Пчёлы против мёда

- «Единая Россия» - крупнейшая, ведущая политическая партия страны, - отметил в приветственной речи Президент РФ Владимир Путин. - Главное в работе партии - быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причём делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только так в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать своё лидерство.

Глава государства особо подчеркнул, что целью работы должна выступать именно забота о гражданах страны.

- Прошу сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни и, что очень важно, сами участвовали в этой совместной работе, видели, что все наши совместные усилия направлены на позитивные, качественные изменения в жизни человека, - поставил он задачу перед единороссами. - Именно результаты, достигнутые ради людей, а не слова или пустые обещания, ничем не подкреплённые, должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех уровней: от муниципального до Государственной думы.

Учитывая, что «Единая Россия» - партия правящая, ей, по словам президента, нужно быть особенно требовательной к каждому своему члену, к его работе, результатам.

- Партия полностью ассоциируется с любым чиновником во власти, с любым уровнем исполнительной власти. Партия - это мощная общенациональная общественная политическая организация и сила, и совсем не значит, что она должна соглашаться с любым действием или с любым мнением чиновника, какой бы высокий пост он ни занимал, даже если он считает себя членом партии и всякий раз подчёркивает свою близость к ней.

В силу этого, считает Путин, ей необходимо оперативно, без оглядки на должности решать проблемы людей.

- Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной «Прямой линии», которые проводятся у меня ежегодно, старайтесь своими силами решить эти вопросы, добиваться справедливости, - обратился к собравшимся глава государства. - Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то ещё что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах-то вы должны это видеть всё, если чиновники не видят - терзать их, трясти, добиваться решения.

Представляется, что под этими словами президента подписался бы любой житель России, вне зависимости от своих политических пристрастий. Вот только далеко не все восприняли их всерьез. Оно и понятно - не так давно руководителями региональных отделений «Единой России» стало сразу несколько губернаторов, в том числе и Игорь Васильев. А ведь они и есть чиновники самого высокого звена на уровне субъекта РФ. Получается, они, как руководители партийных структур, должны будут самих себя, уже в качестве чиновников, трясти, если в регионе что-то не в порядке? «Пчелы против меда», - пошутили на просторах всемирной паутины.

Кроме «Единой России», некому?

Как бы то ни было, но само появление президента на форуме «Единой России» говорит о том, что эту политическую силу рано сбрасывать со счетов. Хотя, правды ради, стоит отметить, что даже некоторые губернаторы еще не так давно негативно отзывались о ней. В беседе губернатора Краснодарского края и его зама, которая стала достоянием гласности, даже прозвучало, что «Единая Россия» сдохла».

Но нет, партия никуда не исчезла и до выборов 2021 года уж точно не исчезнет. Более того, руководители регионов, вставшие во главе ее региональных партийных офисов, будут оцениваться по той поддержке, какую получит ЕР в грядущем электоральном сезоне. А он не будет простым.

Хотя, если посмотреть на расклад политических сил в Кировской области, у единороссов есть все шансы (даже без активного использования административного ресурса и прочих «серых» предвыборных технологий) показать высокий результат. В регионе осталась единственная политическая сила, обладающая достаточными финансовыми и организационными ресурсами, которая смогла бы противостоять ЕР. Это - «Справедливая Россия». Региональная организация КПРФ, благодаря позиции своего первого секретаря Сергея Мамаева, уже давно контролируется чиновниками из областного правительства (почти сплошь членами «правящей партии»). А у ЛДПР, несмотря на многие плюсы ее отдельных представителей, не хватит сил «затащить» предвыборную кампанию на должном уровне. Ожидать же объединения оппозиционных сил не приходится. Так же как невероятным выглядит прохождение во власть большого числа самовыдвиженцев. Впрочем, время покажет.

Пока же за оставшиеся полтора года вятской «Единой России» придется продемонстрировать не на словах, а на деле положительные результаты своей работы на благо местного населения. Кстати, об этом по итогам съезда «Единой России» сказал и губернатор Кировской области Игорь Васильев.

- Сегодня из уст президента и лидера партии прозвучала информация о том, что «Единая Россия» ни в коем случае не должна стесняться своего лидерства в стране и тех решений, которые мы принимаем, за которые несём ответственность, - заметил он. - Сегодня много говорилось об обновлении, о том, что должны появляться новые лица, новые люди. И партия для этого тоже должна стать привлекательной. Не обошли вниманием и реализацию партийных проектов. Они будут трансформированы в более ёмкие направления деятельности, всего их будет пять - по числу основных сфер жизни: здравоохранение, образование, культура, дороги и комфортная городская среда. Вот на этих направлениях будут сосредоточены все партийные проекты. Конечно, они подразумевают еще ряд поднаправлений, таких, как спорт, например. Это будут и основные шаги для движения регионов. Все шаги, законы, все действия, которые предпринимает партия, нацелены на то, чтобы приближать жизнь людей к той, о которой они мечтают.

Оправдают ожидания?

Хотелось бы, конечно, чтобы слова высокопоставленных чиновников не расходились с делом и люди реально стали жить лучше. Но пока большинство из громких обещаний остаются только на словах. Единственное, что смогли почувствовать все, - это улучшение качества дорог.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) реализуется в нашем регионе уже третий год. Сначала - как проект пилотный, а сейчас - как общефедеральная программа. За этот период улично-дорожная сеть Кировской городской агломерации, в которую входят сам областной центр, Кирово-Чепецк и Слободской, значительно обновилась. Ремонтируются и региональные трассы.

Только за последний год в рамках национального проекта приведено в нормативное состояние 116 км кировских дорог, в том числе 48 км в Кировской городской агломерации и 68 км - на областной сети автодорог.

- В регионе разработан комплекс мер для обеспечения безопасности граждан на дорогах, - сказал председатель правительства области Александр Чурин на последнем заседании специализированного проектного комитета. - Только в этом году было установлено порядка полутора тысяч дорожных знаков и 30 искусственных неровностей. Благодаря этому часть опасных участков удалось локализовать. Работа по снижению количества ДТП в регионе будет продолжена.

Неплохо продвигается работа по развитию спортивной инфраструктуры. Может быть, не такими быстрыми темпами, но все же идет. Так, в ноябре этого года в Зуевке торжественно открыли спортивную площадку Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Она стала одной из 16-ти подобных, созданных в других районах области.

Создание мест для занятий физической культурой выступает частью мероприятий по популяризации спорта и здорового образа жизни, проходящих в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни». Последний же входит в одноимённый федеральный, который, в свою очередь, является частью нацпроекта «Демография». Все это в конечном счете должно довести количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет, к 2024 году до 55 процентов населения региона.

Но если дороги и спорт уже радуют вятских жителей, то состояние здравоохранения и образования вызывает у них беспокойство. Отток и старение кадров достигли критической точки, при которой уже нельзя говорить о нормальной работе больниц и школ. А регулярное «повышение» зарплат бюджетников, ведущее к обратному результату, только снижает привлекательность этих учреждений для молодых специалистов. И «Вятский край» уже неоднократно об этом писал.

Конечно, в правительственных пресс-релизах пишут об открытии новых ФАПов, о ремонте районных больниц и поликлиник, о внедрении «бережливых» технологий и прочем. Но когда попасть к специалисту можно лишь через месяц, а то и через два, когда на обследование пациента врач может потратить не более 15 минут (да и то часть времени съедает заполнение бумаг), о каком повышении качества медицинской помощи может идти речь?

И в данном случае не поможет то, что губернатор области Игорь Васильев возглавляет подгруппу Госсовета РФ по здравоохранению, а первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов продвигает проекты по цифровизации медицины. Пока не будет решена проблема с кадрами, рассчитывать на успешное завершение нацпроекта «Демография» не приходится.

То же самое можно сказать и об улучшении положения в региональном образовании. Да, строятся новые школы. Порадовало, например, последнее известие о том, что в Зуевке наконец-то построено новое школьное здание. Но ведь педагогический состав стареет, а доля молодежи среди учителей едва ли превышает 15 процентов. И есть большие сомнения в том, что притоку молодых кадров в сельские общеобразовательные учреждения будет способствовать новая программа «Земский учитель», как «Земский доктор» не решил проблему медиков в глубинке.

Решить эти проблемы можно. Для этого, как считают эксперты, нужно менять систему организации здравоохранения и образования. Пока же болевые точки просто стараются «залить» деньгами. Ведь под нацпроекты из федерального бюджета выделяются триллионы рублей.

Сергей СМОЛИН.