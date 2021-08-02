«В интересах граждан» Глава Кирова Елена Ковалёва подвела итоги работы гордумы

Фото: duma.mo-kirov.ru

Не так давно провел свое последнее в нынешнем составе пленарное заседание областной парламент. Оно ознаменовалось подведением итогов со стороны губернатора области Игоря Васильева и председателя облправительства Александра Чурина.

На этой неделе очередной парламентский год завершился и в Кировской городской думе. На итоговом заседании депутаты заслушали доклад главы Кирова Елены Ковалёвой.

Как заметила глава областного центра, деятельность городской выборной власти была направлена, во-первых, на нормотворчество, а во-вторых, на контроль за исполнением решений думы «в интересах граждан Кирова». И именно вторая составляющая вызвала вопросы со стороны коллег Ковалёвой в депутатском корпусе.

Направления нормотворчества

По словам Елены Ковалёвой, несмотря на пандемию коронавируса, в основном те цели, которые ставила перед собой Кировская городская дума, за прошедший год были достигнуты.

Утверждены два наиболее важных программных документа, определяющих развитие областного центра: Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Киров» на период до 2035 года и генеральный план города на период до 2040 года.

В отчетном периоде утвержден в новой редакции Регламент Кировской городской думы, устанавливающий порядок организации деятельности и основные правила работы представительного органа. Документ был принят в 2009 году. Ряд его статей имели неоднозначное толкование, в связи с чем возникла необходимость провести четкую структуризацию документа, переработать положения, устранить имеющиеся противоречия.

Совершенствовалась нормативная база в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом. В отчетный период приняты решения, которыми внесены изменения в Порядок списания имущества муниципального образования «Город Киров», Положение об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования «Город Киров».

Внесены изменения в решение думы «О предоставлении мер поддержки арендаторам муниципального имущества», согласно которому от арендной платы были освобождены предприниматели - арендаторы муниципального имущества, пострадавшие из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По предложению главы города в целях снижения финансовой нагрузки на граждан установлена льготная ставка земельного налога в размере 0,1 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, занятых овощными кладовками (ямами).

В целях обеспечения сбалансированности внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города, эффективного использования рекламных конструкций, развития современных технологий передачи информации утверждены изменения в Правила размещения рекламных конструкций на территории МО «Город Киров».

Бюджет и социальность

Бюджет, как и в предыдущие годы, был сформирован по программному принципу. Его основу составляют 18 муниципальных программ, охватывающих основные сферы жизнедеятельности города. По-прежнему бюджет Кирова сохранил свою социальную направленность: расходы на данную сферу составляют более 66,1 процента.

Первыми в 2021 году поправками за счет безвозмездных поступлений предусматриваются средства областного бюджета на оснащение пищеблока, приобретение средств обучения и воспитания для организации учебного процесса в здании на ул. Менделеева, 1, где разместится второй корпус школы № 42. Еще 16 миллионов будут выделены из местного бюджета на благоустройство прилегающей территории и оснащение учебного заведения. Организация в нем образовательного процесса позволит перевести учащихся школы на обучение в одну смену.

С привлечением средств областного бюджета планируется ремонт теплотрассы в мкр. Радужный, на неудовлетворительное состояние которой также обращали внимание депутаты.

В сфере транспорта и жилищно-коммунального комплекса внесены корректировки в действующие Правила пользования автобусами и троллейбусами в городе Кирове, согласно которым установлен запрет высаживать из общественного транспорта лиц, не достигших возраста 16 лет, отказавшихся оплатить проезд.

В социальной сфере поддержана инициатива управления культуры администрации города Кирова по увеличению суммы ежемесячных стипендий одаренным детям с 500 до 1000 рублей. Выплачиваться они будут два раза в год по учебным полугодиям не позднее февраля и июня.

Также приняты расходные обязательства по единовременной денежной выплате библиотечным работникам муниципальных учреждений культуры и общеобразовательных организаций.

Земля и имущество

За отчетный период постоянной комиссией по имуществу и земельным отношениям были проведены 11 заседаний, вынесены на заседание думы 42 проекта решений. Так, комиссией был рассмотрен, а впоследствии вынесен на заседание вопрос об утверждении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Киров» на 2021 - 2023 годы. В нее включены 129 объектов, в том числе: в 2021 году - 75, в 2022-м - 38, в 2023-м - 16 объектов. Доходы от приватизации муниципального имущества города Кирова в 2020 году составили 52,1 миллиона рублей, или 159,5 процента от плана.

В отчетном периоде также принято решение о реорганизации муниципальных унитарных предприятий «Кристалл» и «Нововятич» в общества с ограниченной ответственностью в связи с требованием федерального законодательства.

Депутатские наказы

Постоянная комиссия по бюджету и финансам за отчетный период провела 12 заседаний, на которых рассмотрены 59 вопросов, на заседания думы вынесены 34 проекта решений.

Самыми заметными результатами работы этой комиссии стало исполнение депутатских наказов. На средства «депутатского фонда» были обустроены 13 детских и спортивных площадок, четыре сквера. На пяти улицах установлено освещение, отремонтированы лестничные марши. Проведены 59 мероприятий по благоустройству территорий детских садов и школ города: отремонтированы пешеходные дорожки, веранды и ограждения, спилены аварийные деревья, проведено озеленение. Отремонтированы шесть грунтовых дорог, три тротуара, пешеходный мост через реку Чумовица.

Поддержали депутаты инициативы граждан в рамках Программы поддержки местных инициатив.

Планируется реализация 27 инициатив граждан: по благоустройству дворовых территорий и скверов, ремонту дорог и проездов, созданию игровых площадок.

Школы в приоритете

Активно работала постоянная комиссия по социальной сфере. Она рассмотрела 32 вопроса, приняты три проекта решений.

Самым заметным результатом стало решение о проведении контроля за организацией питания. Администрации города предложено при формировании бюджета муниципального образования «Город Киров» на 2022-й и плановый период 2023 - 2024 годов предусмотреть средства на установку видеонаблюдения в пищеблоках детских садов и школ.

На особом контроле депутатов остается вопрос состояния подъездных путей к образовательным учреждениям, в том числе их содержание в зимний период.

Грунтовки и уличное освещение

По результатам работы постоянной комиссии по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры на утверждение было вынесено 16 проектов решений.

Благодаря активной позиции депутатов продолжался ремонт грунтовых дорог. В 2020 году отремонтированы 11 грунтовок, завершены работы на 12 участках. Еще шесть дорог с грунтовым покрытием благоустроены по инициативе депутатов Кировской городской думы в рамках исполнения наказов избирателей. В 2021 году удалось дополнительно направить на ремонт грунтовых дорог почти пять миллионов рублей. С учетом этого расходы на реализацию муниципальной программы составляют более 21 миллиона рублей.

Благодаря активной позиции депутатов городской думы, объем финансирования на развитие сетей уличного освещения увеличен. Сформирован план на 2021 - 2023 годы, в который включены 356 объектов.

Тревожные ЖКХ и экология

Постоянная комиссия по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности рассмотрела на своих заседаниях 51 вопрос. В частности, по итогам одного из заседаний комиссии Контрольно-счетной палате г. Кирова рекомендовано провести проверку выполнения в 2019 и 2020 годах администрацией МО «Город Киров» условий концессионного соглашения.

По поручению комиссии был подробно проработан порядок оперативного реагирования Кировского управления гражданской защиты и других государственных органов на обращения граждан в связи с загрязнениями воздуха.

Особое внимание было уделено организации сбора ТКО на территории города Кирова. Администрации областного центра рекомендовано взять под контроль вопрос о приобретении контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов управляющими компаниями.

По инициативе депутатов рассматривался вопрос о неудовлетворительном состоянии сетей теплоснабжения в мкр. Радужный. Принято решение о необходимости ремонта теплотрассы. Внесены поправки в бюджет города для финансирования работ с привлечением средств областного бюджета.

Кроме вышеперечисленного, в докладе Елены Ковалёвой дана оценка взаимодействия городских депутатов с администрацией МО «Город Киров». В целом оно признано результативным.

Мнение депутата

В ходе обсуждения итогового доклада к главе Кирова Елене Ковалёвой у депутатов возникали вопросы. В основном они касались полноты оценки депутатской деятельности. Специально для «ВК» депутат Владимир ЖуравлЁв прокомментировал выступление главы города:

- Было много цифр не за 2020 год, а за предшествующие. Мы, я считаю, 20-й год вообще выпустили из-за ковида. Не было принято ни одного внятного документа, не проведено ни одного заседания с главами фракций по поводу перспектив развития города. Ведь были и обращения бизнеса, и обращения граждан, и обращения директоров школ, заведующих детсадами. И это не было отражено. Не были подготовлены документы. Поэтому сегодня мы ни одного детского сада не строим, так как не были сделаны проекты. Но самая важная претензия всё-таки - что депутаты не смогли своевременно ознакомиться с докладом. Ведь это не глава города персонально отчитывается. Это отчет о работе всей городской думы, всех депутатов. А мы с ним смогли ознакомиться, можно сказать, за пять минут до заседания.

Очень хотелось бы услышать более содержательный анализ того, над чем нам предстоит работать. Это совсем не прозвучало в отчете главы администрации Дмитрия Осипова, который мы заслушали ранее, а в докладе Ковалёвой раскрыто недостаточно. У нас нет больших достижений, и об этом стоило бы сказать. Например, по дорогам есть проблемы, и эта работа слабо координируется с депутатами.

В части образования у меня большие претензии к администрации, так как ею не были подготовлены проекты для строительства школ и детсадов. Это должно было быть сделано еще в 2020 году, чтобы нынче уже началось строительство. Кроме того, какой бы хорошей ни была школа, но ее стены учеников ничему не научат. Нужны учителя. К сожалению, на уровне города соответствующая программа так и не была запущена. Уже сейчас дефицит предметников, и дальше проблема будет только усугубляться.

Подготовил Иван ТРОФИМОВ.