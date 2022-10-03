Дума новая, лица старые. В Кирове начал свою работу городской парламент

фото: admkirov.ru

Состоялось первое заседание Кировской городской думы. Как водится, оно было посвящено организационным вопросам, то есть выборам руководства.

Если кто-то предполагал, что при выдвижении кандидатуры главы Кирова и голосовании за неё будет какая-то ин­трига, то он ошибся. Интриги не было. А вот выборы заме­стителей председателя думы оказались хотя и конкурентными, но неоднозначными. Впрочем, обо всём по порядку.

Глава избран…

Начало работы городского парламента получилось пафосным. На заседание пришли губернатор области Александр Соколов, председатель Законодательного собрания Роман Береснев и вице-губернатор Андрей Лучинин.

С приветствием выступил Александр Соколов. Он поздравил депутатов с победой на выборах. Особо подчеркнул, что прошедший электоральный цикл был успешным не только для «Единой России», но и для оппозиционных партий - ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей», так как они показали лучший результат по сравнению с аналогичными выборами в других регионах России.

По словам губернатора, сегодня от муниципальной представительной власти все ждут сплоченной работы. Время сейчас такое. Оно требует консолидации общества.

Изначально на пост председателя Кировской городской думы (главы города) внесли кандидатуру Елены Ковалёвой. Она и ранее была на этом посту, поэтому ее выдвижение на второй срок не стало чем-то неожиданным.

Оппозиционные партии по традиции о едином кандидате договориться не смогли, а скорее всего, и не хотели. В итоге поступило два альтернативных предложения - включить в список для голосования Виктора Савиных (не космонавта, а представителя партии «Новые люди») и Анну Альминову, которую все помнят как бывшего регионального министра спорта, также ставшую депутатом по спискам «Новых людей».

При этом кандидатуру Савиных предложила Альминова, а её саму - эсер Владимир Журавлёв. Но экс-министр взяла самоотвод, поэтому конкуренцию Ковалёвой составил только Савиных.

При обсуждении кандидатур в адрес Ковалёвой прозвучало несколько пожеланий, в частности по строительству новых школ и дет­ских садов. Однако каких-то критических замечаний, которые могла бы выдвинуть против неё оппозиция, не было. Более того, Владимир Журавлёв сказал, что фракция «Справедливая Россия» будет за неё голосовать.

В результате тайного голосования большинство новоявленных народных избранников отдали свои голоса за Елену Ковалёву. Лишь восемь депутатов проголосовали за Савиных. И кто эти восемь, вычислить (несмотря на тайну голосования) проще простого: ЛДПР, имеющая четыре депутатских мандата в новом составе гордумы, КПРФ (два мандата) и «Новые люди» (также два мандата).

…И два его зама

Оставалась надежда, что если с выборами главы города интриги не получилось и Ковалёва ожидаемо подтвердила свои полномочия, то хотя бы голосование за её заместителей могло пройти более конкурентно. Но и этого не произошло.

В составленном загодя списке числились три кандидата на пост зампредов: от «Единой России» - Лариса Копысова и Даниил Мамин, от КПРФ - Михаил Кремлёв.

Либерал-демократы предложили включить в него Светлану Шихову, а эсеры (в лице Владимира Журавлёва) - Юрия Шлемензона («ЕР») и Геннадия Плехова («ЕР»). Последние двое взяли самоотвод (что ни у кого не вызвало удивления: для представителей «правящей партии» быть выдвинутым от оппозиции - та ещё честь!).

При обсуждении кандидатов больше всего претензий было к Ларисе Копысовой. До своего избрания депутатом она работала заместителем главы администрации Кирова по «социалке». Понятно, что вопросов к ней накопилось много. Например, элдэпээровец Денис Ерохин припомнил ей и скандальное посещение кировского комбината социального питания, где Копысова «рассекала» в шубе рядом с кусками мяса, и непризнанный ущерб при закупке для детсадов шоколада «Алёнка» по баснословным ценам, и уголовное дело в отношении директора спорткомплекса «Союз», и провалы в строительстве школ и детских садов (в мкр. Коминтерновский, в Зубаревском лесу, в п. Ганино и на проспекте Строителей).

Фактически Ерохин собрал весь негатив, который числился за Копысовой в период её пребывания на посту городского чиновника. Хотя, если бы иные оппозиционные депутаты того захотели, они могли бы найти и другие её «косяки». Но не захотели. А может быть, они просто понимали, что от их претензий конечный результат не зависит: большинство голосов всё равно остаётся за «Единой Россией» - и как она решит, так и будет.

Были вопросы и к другому представителю «партии большинства» - Даниилу Мамину. У депутатов вызвало недоумение то, что на пост второго лица в думе выдвинули человека со средним специальным, а не с высшим образованием. Регламент, конечно, такой ценз не предусматривает, но всё же…

Вызвало настороженность у оппозиционных депутатов также то, что Мамин работает в рекламном бизнесе, возглавляет фирму. Должность заместителя председателя думы - «освобожденная», то есть предполагает работу на постоянной основе, а потому с бизнесом Мамину придется попрощаться. Журавлёв предупредил его, что будет внимательно следить за соблюдением им этого требования в случае его избрания. В не таком уж далеком прошлом были прецеденты: региональные чиновники лишались своей должности, когда всплывали их связи с ранее принадлежавшими им предприятиями.

А вот вопросов к Михаилу Кремлёву и Светлане Шиховой у депутатов не было. Впрочем, как не оказалось и большого желания видеть их в креслах замов Ковалёвой. В итоге, несмотря на «косяки» Ларисы Копысовой и «недостаточное» образование Да­ниила Мамина, они всё же большинством голосов были избраны заместителями председателя городской думы.

Почти поровну

Определилась обновленная дума и с составом постоянных комиссий, в которых до вынесения на пленарное заседание обсуждаются те или иные во­просы. Кстати, их количество нынче выросло на одну. К шести ранее работавшим добавилась ещё комиссия по экономике и предпринимательству.

Впрочем, персональный состав комиссий интересен не настолько, чтобы ему уделять особое внимание. Депутаты сами вправе выбрать себе две комиссии, в работе которых они будут принимать участие, поэтому, кто что выбрал, так оно и было утверждено голосованием. А вот кто избран руководить комиссиями, имеет значение. И здесь нужно сказать несколько слов особо.

Считается, что там, где «Единая Россия» составляет большинство депутатского корпуса и выбирает из своего числа главу, она же проводит своих людей в комитеты, комиссии или иные структурные подразделения представительного органа власти. Но в случае с Кировской городской думой этого не произошло (несмотря на то что единороссы «назначили» своих депутатов в руководство городским парламентом).

Комиссию по социальной сфере возглавила Анна Альминова («Новые люди»), комиссию по транспорту, жилищно-коммунальному ком­плексу, экологии и безопасности жизнедеятельности – Михаил Царюк («Справедливая Россия»), комиссию по экономике и предпринимательству - Денис Ерохин (ЛДПР).

Таким образом, три из семи комиссий отданы оппозиции. Почти «фифти-фифти», как говорят в народе.

Иван ТРОФИМОВ.