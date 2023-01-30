Внеконкурсная «раздача» контрактов на строительство школ в Кирове срывает нацпроект «Образование»

О проблемах, которые возникли в областном центре со строительством школ, «ВК» писал в ноябре прошлого года («Вам «шашечки» или ехать, или По чьей вине строительство новых школ в городе Кирове под угрозой срыва»).



Тогда мы напомнили нашим читателям о том, что еще в 2021 году городские власти объявили конкурсы на возведение четырех школ и семи пристроев к действующим школам. Делать это им пришлось несколько раз подряд, так как желающих построить общеобразовательные учре­ждения за те деньги, что были предложены заказчиком, в городе просто не нашлось. В итоге в сентябре 2021 года контракты на проектирование и строительство четырех школ получила строительная компания «Монолит».

Однако, как выяснилось, четыре школы всей потребности областного центра не удовлетворят. В итоге стало известно о планах построить 10 школ и пристроев к школам, в которых будут учиться 10,12 тыс. детей. Об этом 12 января на заседании комиссии гордумы вновь заявил глава администрации Кирова Вячеслав Симаков.

«Линейка готовности»

В списке подрядчиков, силами которых возводятся новые образовательные учреждения, на сегодня значатся: строительная компания «Монолит», которую связывают с бывшим председателем областного правительства Александром Чуриным; «СпецМонтажУниверсал» из Тюмени; «Арман-С» из Чебоксар; кировская компания «АРСО»; «Кировспецмонтаж» семейства Мироновых, которые в своё время прикупили у осуждённого ныне «авторитетного предпринимателя» Леонида Яфаркина участок земли у парка Победы; «СК Салютстрой» - «дочка» Кировского ССК; фирма «АТЭКС», которую связывают с холдингом «Железно» и с хозяином агрохолдинга «Дороничи» Константином Гозманом.

Из доклада главы горадминистрации Вячеслава Симакова следует, что реально строительство ведет только СК «Монолит». Это школы на проспекте Строителей, 29 (завершающая стадия), на ул. 8 Марта, 6, в мкр. Долгушино (каркас готов на 69 процентов, кирпичная кладка - на 14 процентов. сдача в эксплуа­тацию планируется в декабре 2023 г.), на ул. Воровского, 126, в районе Зубаревского леса (готовность каркаса - 28 процентов, срок завершения работ - июль 2023 г.).

У всех же остальных подрядчиков картина иная.

Тюменский «СпецМонтаж­Универсал» должен был построить школу в мкр. Урванцево, однако, по имеющейся информации, контракт с ним был расторгнут из-за крайне медленного хода работ и передан теперь «Салютстрою». По словам Симакова, сейчас идет стадия проектирования. Срок сдачи намечен на декабрь 2023 г., но он может сдвинуться.

Еще один контракт со «СпецМонтажУниверсалом» - на строительство в мкр. Озерки - городские власти также хотят расторгнуть, а пока за нарушение сроков пытаются взыскать неустойку. Кто после этого возьмется за строительство, сейчас неизвестно.

На возведение пристроев к школам № 58 на ул. Милицейской и № 66 в Нововятском районе г. Кирова, которым занимается подрядчик из Чебоксар «Арман-С», на данный момент никакие работы не проводятся.

За второй корпус школы № 53 на ул. Шинников и объект на ул. Рудницкого взялся подрядчик «Арсо». В первом случае только начаты работы по закладке фундамента, во втором - проект до конца мая будет проходить госэкспертизу.

Также еще только проходит госэкспертизу проект строительства школы в мкр. Чистые Пруды, за который отвечает «Кировспецмонтаж». При этом, по нашей информации, до сих пор не решён вопрос с выкупом частных домов, оказавшихся в зоне застройки.

Аналогичные проблемы с формированием участка под строительство возникли в слободе Шевели у «АТЭКСа»

и на ул. Рудницкого у «Арсо», работы там практически еще и не начинались.

Депутатская проверка

На следующий день после выступления Симакова на комиссии гордумы, 13 января, депутаты отправились с проверкой на два объекта СК «Монолит». Об этом сообщил интернет-портал Свойкировский.рф.

Выезд организовала лично глава города Елена Ковалёва. Как смогли убедиться депутаты Кировской гордумы и специалисты администрации, на всех объектах активно идут работы.

Школу на 1500 мест с физкультурно-оздоровительным комплексом и бассейном в районе Зубаревского леса, по словам главного инженера УКС Алексея Кассихина, подрядчик обязуется сдать к 15 июля текущего года. Здесь работы ведутся быстрыми темпами, а вопросы подключения к инженерным коммуникациям уже решены. Также ведётся проектирование дороги к самому объекту.

Представитель строительной компании отмечает, что из-за морозов работы частично приостанавливались, но это не скажется на сроках. Каркас возведут к началу апреля, затем будут выполнять внутреннюю отделку. С наступлением тепла начнётся и благоустройство территории с применением необходимой техники.

- Ежедневно в две смены на объекте трудятся 60 - 80 рабочих. В ближайшее время будет оформлен заказ на поставку оборудования для теплового узла, вентиляции и бассейна, чашу которого уже начали заливать, - рассказали в администрации Кирова.

Также депутатская комиссия посетила стройку школы на 1100 мест в Долгушино, на улице 8 Марта. Каркас здесь выполнен уже на 68 процентов, ведётся кирпичная кладка внутренних и наружных стен. Для увеличения темпов работы организованы с 7 до 22 часов, трудятся более 60 человек.

Таким образом, повторимся: реализацией нацпроекта «Образование» на территории областного центра на практике занимается только СК «Монолит»: активно строятся три общеобразовательные школы на 3600 мест. Работы ведутся в соответствии с запланированными объёмами и сроками. Остальные или всё провалили, или ещё почти ничего не сделали. Однако именно эта организация в последнее время испытывает серьёзные проблемы, которые создаются искусственно и, в общем-то, незаконно.

Кто он, этот «единственный»?

В руководстве «Монолита» заявляют, что они планировали участвовать в строительстве и других объектов по нацпроектам «Образование» и «Жильё и городская среда» на территории города Кирова и области.

Вместе с тем в компании сообщили, что местные власти неожиданно изменили «правила игры» и отказались от предусмотренных законом конкурсных процедур. Вместо этого они вдруг решили заключать контракты на строительство объектов «под ключ» с «единственным подрядчиком». При этом о возможности стать таким «единственным» «Монолиту» даже не сообщали, а их встречные предложения не рассматривали. В случае же, когда при проведении торгов «Монолит» предлагал наиболее выгодные условия, конкурс просто отменялся.

Между тем то, что такие действия местных властей незаконны, признали в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы (решение УФАС по Кировской области от 02.11.2022).

Зато с другими претендентами, в том числе и с теми, кто ранее заключил муниципальные контракты, но так и не приступил к их фактическому исполнению, подписываются новые. И делается это минуя конкурсные (конкурентные) процедуры, да еще и с выдачей таким подрядчикам аванса на большую часть контракта.

Приведем один пример. АО «АРСО» в конце сентября 2022 года заключило муниципальный контракт на возведение в срок до 31 декабря 2023 г. пристроя к зданию школы № 53 на ул. Шинников. Напомним, там, по словам главы горадминистрации Симакова, в настоящее время лишь ведутся работы по закладке фундамента.

Для сравнения скажем, что контракт на возведение школы на проспекте Строителей, 29, которое СК «Монолит» уже завершает, был заключён в одно время с контрактом на возведение пристроя к школе № 53 с фирмой «АРСО».

Несмотря на это, в начале декабря 2022 года с «АРСО» был заключён контракт как с единственным подрядчиком, без проведения конкурентных процедур, на возведение «под ключ» школы на 1100 учащихся на ул. Рудницкого. Соответствующее распоряжение правительства области предусматривает также, что «АРСО» должно было до конца 2022 года получить аванс в размере почти 90 процентов цены контракта (821,6 млн. рублей).

Удивительно, но почти миллиард (!) рублей получила организация («АРСО»), по нашим данным, со среднесписочной численностью работников в количестве шести человек, без достаточной собственной материально-технической базы для выполнения контракта, показывающая незначительный доход (финансовый оборот): в 2021 году - 79 млн. рублей, а годом ранее - менее 15 млн. рублей.

Поневоле задашься вопросом: были ли при заключении муниципального контракта оценены все возможные рис­ки его невыполнения в срок или что-то помешало это сделать, например чья-то коррупционная заинтересованность?

Лишние миллионы?

Не секрет, что при отсутствии конкурсных процедур бюджет теряет деньги. Приведем еще один пример - строительство школы в Урванцево, которое провалил тюменский «СпецМонтаж­Универсал». Теперь распоряжением областного правительства там также предусмот­рено заключение контракта с единственным подрядчиком. Как сообщил на уже упоминавшейся комиссии гордумы Вячеслав Симаков, это «СК Салютстрой». По нашим данным, цена этого контракта составляет один миллиард 246 миллионов 102 тысячи 44 рубля.

Интересно, что ранее по строительству школы в Урванцево торги проводились и наименьшая предложенная цена составляла тогда один миллиард 221 миллион 178 тысяч 588 рублей, максимальная - один миллиард 246 миллионов 100 тысяч 600 рублей. Однако с фирмой-победителем уже заключённый контракт был расторгнут муниципальными властями в одностороннем порядке.

Законом предусмотрено, что в случае расторжения контракта заказчик вправе заключить контракт с другим участником закупки. Как нам сообщили в СК «Монолит», они были готовы выполнить работы по цене на 18 миллионов меньше, чем это обойдется бюджету сейчас, однако контракт отдали «Салютстрою».

К сожалению, такие примеры можно было бы ещё продолжать и продолжать. Причём касается это строительства не только школ, но и многоквартирных жилых домов по нацпроекту «Жильё и городская среда», где также применяется ставшее излюб­ленным у региональных и городских властей Кирова правило «единственного - нежного». И по этому поводу руководство «Монолита» уже обратилось в УФАС и прокуратуру.

Конечно, вполне возможно, что делается всё исключительно из лучших побуждений. Вот только не даёт покоя тот самый вопрос, который уже задали в «Монолите»: а не кроется ли здесь корыстная заинтересованность отдельных чиновников, та самая коррупционная составляющая? И 18 миллионов, которые переплатят только за одну школу (а их, напомним, гораздо больше), окажутся бездумной растратой бюджетных средств или осядут в чьих-то карманах?

Роман ПЕРМИНОВ.