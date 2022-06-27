«Постой, оглянись назад». Итоги пяти лет работы Кировской гордумы не впечатляют

В сентябре Киров ждет смена депутатского корпуса в городской думе. Сегодня основные политические партии определяются с кандидатами на эти места. «Единая Россия» это уже сделала. На подходе - оппозиционные силы. Впрочем, всё это - дело пусть и недалекого, но будущего.

Одно ясно: после сентябрьских выборов некоторых народных избранников мы вновь увидим в зале заседаний гордумы, а какие-то покинут нас, и, возможно, навсегда. Поэтому нельзя не задаться вопросом: чем запомнился кировчанам нынешний состав городского представительного органа? Кого мы вспомним добрым словом, а кого - худым? Какими свершениями нас радовали депутаты и были ли они, эти свершения?

«Чернуху» не заказывали

Начать, как нам кажется, нужно с избирательной кампании 2017 года, когда был сформирован состав Киров­ской городской думы VI созыва. Она, на удивление, была спокойной и взвешенной. Без громких скандалов, компромата и черных технологий. И нам тогда было с чем ее сравнивать.

Предыдущие выборы, 2012 года, были скандальными. Начало этому положил один из членов «Боевого братства» Рудольф Стародумов (в гордуме входил во фракцию «Единая Россия»), запустивший «чернушный» проект под названием «Криминал рвется к власти в Кирове». В наличии уголовного прошлого он обвинял кандидатов в депутаты от «Справедливой России» и КПРФ. И проект этот, по-видимому, щедро финансировался (остается только догадываться, кем именно), поскольку к его созданию и распространению были привлечены московские и местные журналисты.

Сами выборы-2012 также прошли с применением «серых» электоральных технологий. Штабы «Единой России» нанимали за 500 рублей якобы наблюдателей, в чью задачу входило «правильно» проголосовать и отметиться своим кратковременным присутствием на избирательном участке. Избранных депутатов от «Единой России» по­сле этих выборов стали называть «пятисоточниками».

Так что, в отличие от 2012 года, выборы-2017 можно назвать стерильными. Но и в них была своя изюминка.

Во-первых, за прошедшие пять лет «Единая Россия» подрастратила свой электорат, который в 2017 году в значительной части перешел на сторону оппозиции. Хотя «партия власти» не утратила возможность контролировать муниципальную деятельность и расходы, оставаясь в большинстве. Этому частично способствовало снижение числа голосов, отданных за КПРФ. Послед­няя в новом (а ныне старом) составе получила всего два мандата против четырех, имевшихся ранее.

Во-вторых, в новом составе городской думы свои позиции укрепили ЛДПР (прибавив два места) и «Справедливая Россия», представленная в нём ше­стью депутатами вместо четырех. Этому обстоятельству немало способствовали политические амбиции наследницы владельца Кировского молочного комбината Надежды Сураевой, которая не только финансово поддержала эсеров, но и сама стала городским депутатом.

В-третьих, на смену одиозному главе Кирова Владимиру Быкову пришла Елена Ковалёва, которая, к ее чести, скандалами себя не запятнала. Хотя и достижений особых за ней не наблюдалось. Единственное, что ей ставили в укор, - это якобы ее тесную аффилированность с «меценатом» Валерием Крепостновым.

От обвинений до посадки

Самыми заметными реше­ниями шестого состава город­ской думы можно назвать утвер­ждение в качестве главы кировской горадминистрации Ильи Шульгина и поддержку передачи тепловых сетей областной столицы в концессию Кировской теплоснабжающей компании (структурное подразделение ПАО «Т Плюс»).

Назначение уроженца Казани Ильи Шульгина на долж­ность сити-менеджера произошло почти сразу после сентябрьских выборов в город­скую думу и губернатора Кировской области Игоря Ва­сильева, то есть в октябре 2017 года. Про Шульгина тогда говорили, что его кандидатуру активно продвигал новый глава региона, и даже считали его родственником последнего.

Понятно, что решающую роль при голосовании за такое назначение сыграло единороссовское большинство. А вот оппозиция практически с первых шагов встретила нового главу администрации настороженно. Некоторое время спустя легкий налет недоверия сменился ожесточенной критикой. И рупором последней стал самый скандальный и самый заметный городской депутат Владимир Журавлёв из фракции «Справедливая Россия». Можно даже смело утверждать, что это свое реноме он заработал на конфронтации с Шульгиным.

На заседаниях гордумы Журавлёв не раз предрекал Шульгину уголовное преследование с последующей посадкой. И список прегрешений экс-главы администрации, по версии депутата, был немалый.

- На транспортно-пассажирскую схему потратили 15 миллионов рублей, ничего не получили, - перечислял в 2020 году накануне отставки сити-менеджера Владимир Вениаминович. - Дорога на Урванцево и Чистые Пруды за 500 миллионов рублей, когда питерская фирма выиграла конкурс, хотя должен был выиграть «Вятавтодор» или муниципальный «Гордормостстрой». Притом что послед­ний как раз всё и строил фактически: люди, техника... И мы не справились с этим, теперь с нас (городского бюджета) федеральный центр может снять деньги и наложить штраф от 30 до 60 миллионов рублей за неисполнение программы. Третье - энергосервисный контракт. Я считаю, что он завален и имеет признаки коррупционности, по которым будет уголовное дело. Также к Новому году мы потратили 20 миллионов рублей фактически на лёд из Тюмени. Катки не работают, деньги закопали. Ну и уборка улиц в этом году... Столько травм, столько всего. Это то, что на поверхности. В Кирове не хватает 15 школ и 25 детских садов, а если вместе со всеми считать, то 43-х. Дело в том, что, когда правительство области подало заявку, оно не обладало такими цифрами, господин Шульгин их скрывал.

Владимир Журавлёв, что греха таить, оказался пророком: попал-таки Илья Шульгин на скамью подсудимых. Вот только Нострадамусом депутат был неважным: из всех вышеперечисленных деяний ни одно не вылилось в уголовное дело, а судят Шульгина сейчас за купленные с нарушениями технического задания камеры видеонаблюдения.

Наблюдать за перепалками оппозиционного депутата и сити-менеджера было, конечно, интересно. Но общей благост­ной картины работы думы они не портили. Большинство дружно утверждало выделение средств на различные, в том числе и сомнительные, траты городских чиновников. И даже когда обнаруживалось, что деньги были потрачены впу­стую, никто ответственности так и не понес. Так же как с легкостью, заслуживающей лучшего применения, городс­кие депутаты утверждали сверхнормативный рост тарифов на теплоснабжение, которого требовала в рамках концессионного соглашения компания «Т Плюс».

И это, пожалуй, главный итог работы уходящего состава народных избранников.

«А напоследок я скажу…»

Городские эсеры вообще оказались самыми активными и заметными. Не случайно двое из них - Альберт Бикалюк и Михаил Ковязин - смогли занять места в областном парламенте. А наследница «молочных» миллионов Надежда Сураева даже попробовала себя на выборах в Государственную думу РФ.

Кстати, и Бикалюк, и Ковязин, и Сураева стали город­скими депутатами, победив оппонентов в одномандатных округах.

А вот другие оппозиционные партии - ЛДПР и КПРФ - не смогли блеснуть своими городскими избранниками. У коммунистов вся фракция вообще состояла, можно сказать, из одного человека - Алексея Вотинцева. Второй ее член - Алексей Овечкин - дистанцировался и от активной работы, и от своего «партайгеноссе».

Из четырех жириновцев самым заметным оказался Денис Ерохин. Да и то непонятно, что его прославило больше - декларация о доходах, в которой он показал «нулевой» заработок, или редкие выпады в сторону действий «партии власти».

Титул же самого незаметного городского депутата можно по праву отдать единственному представителю «Коммунистов России» в гордуме Николаю Барсукову.

Таким образом, уходящий депутатский состав показал горожанам, какая из партий более других радеет за их нужды. И уже сегодня некоторые комментаторы делают предположение об усилении эсеров­ского влияния в обновленном городском парламенте.

Иван ТРОФИМОВ.