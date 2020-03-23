Вприпрыжку от контроля. Кировские чиновники не желают отчитываться перед обществом

Фото: kirov.online

На днях комиссия по социальной сфере Кировской городской думы заслушала отчет директора МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания» г. Кирова Александра Шутова. Помимо него, на вопросы депутатов отвечала и непосредственный руководитель этого бюджетного учреждения, заместитель главы администрации г. Кирова Лариса Копысова (на фото).

В ходе заседания выяснилось, что чиновники из городской администрации не хотят, чтобы родительское сообщество и общественность контролировали качество продуктов питания, которые поступают на стол детям в детских садах и школах.

От внутреннего контроля к общественному

«Вятский край» на прошлой неделе уже писал о ситуации, которая сложилась в этом бюджетном учреждении. Мы знакомили читателей со скандалом, который разразился вокруг некачественных молока и мяса, которые поставлялись в кировские детсады. Мы также писали о тех мерах, которые принимает нынешнее руководство комбината, чтобы избежать подобных эксцессов впредь. Вот и на заседании думской комиссии Александр Шутов не сказал ничего нового, что нам было бы неизвестно.

Напомним, что в рамках действующего законодательства (федерального закона № 44 и ветеринарных требований) меры, которые может принять руководство комбината по регулированию качества поставляемых продуктов, крайне ограничены. И все же, как сказал Александр Шутов, приняты внутренние нормативные документы, которые будут способствовать ужесточению требований к продукции, введению персональной ответственности сотрудников комбината за приобретение некачественного товара, а также дадут преимущества местным производителям сельскохозяйственной продукции над иногородними.

- Я уже провел встречи с руководителями Кировского молочного комбината и Вятской молочной компании, - сообщил депутатам Александр Шутов.

Директор в очередной раз подтвердил, что с поставщиками некачественной продукции (молока и мяса) контракты расторгнуты и к ним предъявлены штрафы в размере почти миллион рублей.

По словам депутата Владимира Журавлева, для решения проблем детского питания нужно кардинально изменить его систему. В Кирове уже есть опыт, когда весь процесс приготовления школьных обедов, от закупки продуктов до подачи готовых блюд, организуется самим образовательным учреждением. Это существенно удешевляет питание, а также служит гарантией достойного качества пищи. По этому пути пошли Кировский экономико-правовой лицей и школа № 28. Депутат предложил распространить этот опыт на другие образовательные учреждения.

Понятно, что принятие тех или иных решений относительно организации детского питания в бюджетных учреждениях зависит от существующих законодательных норм. Но, как показал последний скандал, не менее значимым подспорьем выступает и общественный контроль за этим процессом. Не вмешайся в нужный момент родительское сообщество, и дети до сих пор пили бы не молоко, а его суррогат. Поэтому, например, городской депутат Альберт Бикалюк предложил организовать на комбинате продовольствия и социального питания общественно-наблюдательный совет, а активисты регионального Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили оборудовать там систему видеонаблюдения.

Положиться на честность чиновников?

Как выяснилось на заседании думской комиссии, глава города Елена Ковалева (на фото слева) уже получила ответ от городских чиновников по поводу создания общественно-наблюдательного совета, и он был отрицательным. Не хотят в горадминистрации никакого контроля, не нужен он им. Естественно, что это не устроило действующего мэра.

- У нас было предложение об организации общественно-наблюдательного совета, но от вас пришел ответ со ссылкой на работу рабочей группы. Это же разные вещи. У рабочей группы цели совершенно иные, - обратилась Елена Ковалева к Ларисе Копысовой. - Почему вы не хотите идти на дополнительный контроль? В чем опасения? Это была инициатива родителей, общественников, чтобы в рамках соблюдения всех требований осуществлять дополнительный контроль. Можно было сесть с этими родителями и проговорить, что можно, что нельзя, предложения сформулировать. А вместо этого вы говорите: «Нет. Нам этого не надо. У нас есть рабочая группа». Поверьте, это выглядит как нежелание иметь общественный контроль. Поэтому давайте сядем с этими представителями и обсудим, в каких рамках такой контроль возможен.

Понятно, что не согласиться с главой города муниципальная чиновница не могла и ответила согласием. Вот только стоит добавить, что «Вятский край» уже сталкивался с тем, как Лариса Копысова стремится избегать любой огласки проводимых ею мероприятий. Речь идет об объединении двух кировских УПК, когда представители одного из них выступили против такого слияния. Тогда зам. главы администрации сделала всё возможное, чтобы не допустить корреспондента «ВК» на свою встречу с ними.

И, думается, это не единственный пример. Кировские чиновники привыкли вершить свои дела кулуарно, избегая публичности. Можно предположить, что за этим кроется отнюдь не «стеснительность» представителей городской власти, а то, что многие такие дела имеют, как говорят в народе, «нехороший душок».

Вот и ОНФ обратил на это внимание. В частности, его активисты написали: «Предложение о введении системы видеонаблюдения (на Комбинате продовольствия и социального питания. - Ред.) мы направили в горадминистрацию и на днях получили очень странный и противоречивый ответ. Чиновники сообщили, что комбинату поручили составить смету, чтобы оценить размер затрат на систему видеонаблюдения. Но в то же время они заявили, что онлайн-трансляция нарушит права работников на защиту персональных данных, напомнили о том, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Окончательное решение о том, вести видеонаблюдение или нет, будет принято рабочей группой, куда обещали включить и экспертов ОНФ.

В связи с этим у нас возник вопрос. Почему видеонаблюдение в здании администрации, на которое чиновники хотят потратить 3,7 млн рублей, не нарушает их право на неприкосновенность, а видеонаблюдение на комбинате питания нарушает? Мы ведь не дома у сотрудников предлагаем камеры поставить, а в тех помещениях комбината, где идет разгрузка, приемка и хранение продуктов. Родители хотят контролировать, как сотрудники комбината исполняют свои служебные обязанности на рабочих местах. К их личной жизни это никакого отношения не имеет».

Развязка истории с видеонаблюдением оказалась самой неожиданной. Прошло буквально несколько дней, и городская администрация вдруг вспомнила, что видеокамеры на комбинате, как оказалось, уже установлены. Причем давно, еще осенью 2019 года. Как сообщил директор комбината Александр Шутов, в пяти офисных помещениях они появились в первую очередь.

- В ноябре прошлого года мы оборудовали системой видеонаблюдения все три склада. Сейчас 4 камеры установлены на складе «Гастроном», 3 - на складе «Овощи» и 2 - в «Бакалее». Также установлены 2 камеры наружного наблюдения. То есть сегодня в общей сложности на комбинате 16 камер, - сообщил он.

Как же так получилось, что чиновники в горадминистрации, судя по их ответу ОНФ, не были в курсе того, что происходит в подведомственном им учреждении? Их это не касается или не интересует? А может, они намеренно вводили «фронтовиков» в заблуждение?

Каковы бы ни были ответы на все эти вопросы, вывод напрашивается сам собой: те, кто в горадминистрации отвечают за питание в кировских детских садах и школах (начиная с зам. главы администрации и заканчивая секретарем), проявили крайнюю степень некомпетентности и стоило бы рассмотреть вопрос об их соответствии занимаемым должностям.

Сергей СМОЛИН.