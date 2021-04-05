Снести расселённые ветхие дома не могут даже в округе главы г. Кирова Елены Ковалёвой

Фото: duma.mo-kirov.ru

В Кирове есть немало проблем, и одна из них - аварийные дома, которые городские чиновники никак не могут снести. Иногда по пять и больше лет. В них часто собираются бомжи, наркоманы. По этажам шастают школьники, несмотря на то что может провалиться под ними пол или рухнуть им что-либо на голову. Эти дома уже не раз поджигали. Иногда случайно. А кое-где и специально. В общем, сплошная «головная боль». И даже не столько для городских чиновников (те начинают шевелиться, только когда «жареный петух клюнет»), сколько для людей, живущих окрест.

Городская власть, когда ей задаешь вопрос о необходимости что-то сделать с такими обветшавшими строениями, традиционно ссылается на нехватку денег в бюджете. Депутаты тоже разводят руками. Впрочем, какой спрос с последних? Во всяком случае, в основной их массе. Всё, что они могут, - поднять руки при голосовании за распределение бюджетных средств. Но есть среди них и те, кто может больше, чем остальные. В частности, Елена Ковалёва, глава Кирова. Она была избрана по избирательному округу, в который входит Лянгасово. А там, как оказалось, проблема сноса аварийных домов также актуальна.

Ребятня обживает пустые дома

Я благодарен своей профессии за то, что мне удалось побывать в таких местах, куда без этого точно не поехал бы. А иногда нужно сняться с места, посмотреть на другие города и веси, поговорить с людьми, которые там живут, узнать, что их тревожит, заботит и волнует. Это расширяет кругозор, помогает выйти за пределы обыденности, дает новые факты для обобщений. Одно дело - писать что-либо на основании чужих впечатлений, другое - самому всё посмотреть, подержать, услышать.

Вот и в этот раз, если бы не звонок в редакцию жителя Лянгасово Владимира Кутергина, то неизвестно, когда б мне удалось побывать в этом железнодорожном поселке. И повод оказался актуальным - ветхие дома, которые администрация никак не может снести уже в течение пяти лет с момента выезда из них жильцов.

- Приезжайте, - сказал он. - У нас тут дома стоят расселённые, аварийные. У некоторых уже и торцы выпилены. А мимо ходят ребёнки с портфелями. Потеплее будет, так они и внутрь полезут. А там, глядишь, на них что-нибудь рухнет.

Мы встретились с Владимиром Михайловичем у одного из таких домов. Хотя там и ходить-то далеко не нужно: все они сконцентрированы вокруг местного Дома культуры, по улице Комсомольской (одной из центральных в этом населенном пункте). Поэтому на внешний их осмотр много времени не понадобилось. Внутрь я, конечно, не полез, но снаружи было всё так, как в разговоре по телефону рассказал лянгасовский пенсионер.

- А вы куда-либо, кроме нашей газеты, по поводу этих домов обращались? - спросил я его.

- Да. Года два назад сюда приезжала съемочная группа одного из кировских телеканалов (какого - точно не скажу). Сюжет снимали. Показали или нет, не знаю, не видел. Но дома до сих пор стоят. Ситуация не изменилась.

- А куда ваша администрация смотрит?

- Где она сейчас, эта администрация? Раньше я знал, где она была, но сейчас там какое-то детское заведение. Куда обращаться?

- Может, нужно было обратиться к своему депутату? Вы в курсе, что от вашего избирательного округа им является Елена Ковалёва?

- Да? А я и не знал. Это глава Кирова?

- Точно.

Я попросил Владимира Кутергина показать мне, где находится школа (хотелось понять - далеко ли от аварийных домов), а потом провести меня в центр местной активности. Благо погода стояла отличная - солнышко, тепло. Как раз прогуляться.

Пока мы шли по улице Комсомольской до школы, Владимир Михайлович знакомил меня с местными «достопримечательностями».

- Видите тот дом в глубине? Там часто молодежь тусуется. Он уже и горел однажды. Так же как этот, который ближе.

Как оказалось, Кутергин не просто хорошо знает свой поселок. Он - коренной житель Лянгасово и до пенсии проработал на железной дороге.

- Вот видите то одноэтажное деревянное здание рядом с «Магнитом»? На нем еще вывеска: «Ритуальные услуги». Там раньше был роддом, где я, шестьдесят лет назад, родился. Рядом видите старую водонапорную башню? Ее, как и те дома, нужно было давно снести. Она не работает, а попасть внутрь при желании может каждый. Не знаю, кто разрешение давал на строительство «Магнита» рядом с ней. Ведь можно было сначала башню

убрать, а потом магазин открывать. А сейчас как ее валить? Кстати, немного пройдем - и будет еще одна водонапорная башня, которая также подлежит сносу.

- А вон в том двухэтажном каменном доме на углу я жил с родителями до семи лет, - продолжил он знакомить меня с поселком. - А справа, если посмотрите, виден вокзал. Паровоз вон. Из Зуевки притащили специально.

- У вас, наверное, семья, дети, внуки? - спросил я.

- И семья, и дети, и внуки. Точнее, внучки: одной - восемь и двоим - по десять лет. Сыновья тоже железнодорожники. Один здесь живет, второй - в Нижнем Новгороде. А вот и школа.

Впрочем, школа оказалась типовой. Для себя только отметил, что от аварийных домов ее отделяет совсем небольшое расстояние, которое можно преодолеть за 15 минут. Так что «ребёнкам с портфелями» добраться до них несложно. А некоторые из них, почти точно, мимо ходят.

Три пойдут под снос

От школы повернули к центру местной активности. Прошли мимо местной достопримечательности - детской площадки, которая была построена в сентябре минувшего года по инициативе местных активистов и получила громкое название «парк семейного отдыха» («Вятский край» писал об этом в одном из октябрьских номеров).

В центре, кроме одного мужчины, никого не было. Но этот единственный обитатель помещения как раз оказался тем, кто был нужен. Он представился как ведущий специалист отдела загородных территорий территориального управления по Ленинскому району Денис Ситников.

- Мы к вам зашли по поводу аварийных домов на Комсомольской, - обозначили мы тему своего визита. - Они уже около пяти лет как расселены, а их до сих пор не снесли. Мало того, никто не озаботился тем, чтобы ограничить доступ в них посторонних лиц, в том числе детей. Кто за это отвечает, кто должен держать ответ и какие принимаются меры теруправлением?

По словам специалиста, который, как он сам признался, в своей должности работает около года, у территориального управления нет никаких полномочий ни по принятию решения о сносе ветхих строений, ни по их ограждению. Всё это находится в ведении департамента городского хозяйства горадминистрации. Местные чиновники уже не раз туда писали. И только в последнем ответе было указано, что часть этих домов снесут уже в этом году, остальные - в 2022-м.

- А ваш депутат - глава Кирова Елена Ковалёва - что-то делает для своих избирателей в Лянгасово? - спросил я. - Это ж ваш козырь. Вы с таким депутатом уже давно должны были все проблемы решить.

- Про аварийные дома я уже сказал. Это в ведении городской администрации. А Елена Васильевна помощь нам оказывает. Вот, например, на улице Садовой живет ветеран войны и там дорога была не очень. Так она из своего депутатского фонда софинансировала ее ремонт. Отсыпали асфальтовой крошкой, утрамбовали, и сейчас там можно ездить.

Денис Ситников также сказал нам, что вечером этого дня ожидается визит в Лянгасово главы Кирова Елены Ковалёвой. Состоится заседание Общественного совета. Встреча должна пройти в здании ДК (которое как раз и окружают опасные развалюхи). На ней, насколько ему известно, будет обсуждаться вопрос о сносе, как, впрочем, и другие актуальные проблемы, в частности с уличным освещением поселка, тротуарами, отоплением.

Владимир Кутергин, который присутствовал при нашей беседе, только усмехнулся: «Что-то я ни одного объявления у нас об этом не видел. Опять всё решать будут за закрытыми дверями».

Естественно, на прощание я попросил Дениса Вячеславовича рассказать мне об итогах этой встречи.

- Вы просили сообщить о планах городской администрации по сносу домов, - позвонил он мне на следующий день. - Как сказала Елена Васильевна, в этом году снесут три из них - номер 12, 29 и 35 по улице Комсомольской. Два других - по Восточной и Матросова - оставлены на следующий год.

Нарастили темпы?

Когда я уже вернулся из Лянгасово в редакцию, мне вспомнилось, что тема сноса расселённых домов не так давно активно обсуждалась в Кирове. Поводом для этого стал пресс-тур, организованный пресс-службой горадминистрации на эти площадки в декабре прошлого года.

Тогда заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Кондратов сообщил, что за 2020 год было снесено рекордное количество аварийных домов.

Тогда же прозвучали и конкретные цифры: всего в 2020 году на работы по сносу аварийных расселённых домов из бюджета было выделено четыре миллиона 567 тысяч рублей, что позволило снести 35 объектов (ул. Ленина, 110, ул. Воровского, 9, ул. Красноармейская, 28, ул. Свободы, 121, и другие). Для сравнения: в 2018 году было снесено восемь домов, в 2019-м - семь. В следующем году взятые темпы решено сохранить.

Позднее департамент городского хозяйства сообщил и о том, как определяются приоритеты по ликвидации таких опасных строений.

- При определении очерёдности сноса домов мы работаем совместно с органами прокуратуры, а также большое внимание уделяется мнению граждан, - рассказали чиновники. - Жители могут обратиться в свои территориальные управления с просьбами снести тот или иной аварийный дом. Далее вопрос рассматривается на экспертной комиссии.

Сергей СМОЛИН.