Таких не берут… в депутаты? Нужен ли Кировской области Молодёжный парламент?

Сообщения о Молодежном парламенте Кировской области не часто встретишь в новостных лентах. Последняя подобная информация на официальном сайте Законодательного собрания датируется сентябрем этого года. И это, прямо скажем, странно: современная молодежь любит интернет, социальные сети и всякого рода селфи. А если учесть, что этот орган представляет собой (или должен быть таковым) некий социальный лифт, то без публичности он работать вообще не может. Но ее не видно.

«Вятский край» решил разобраться: что представляет собой эта молодежная организация и есть ли ощутимые результаты от нее для самих молодых людей?

Кого набрали?

Развитие молодежного парламентаризма началось в 1992 году с принятия Советом Европы Европейской хартии об участии молодёжи в жизни муниципальных и региональных образований. В России об этом заговорили гораздо позднее. В марте 1999 года в Институте молодёжи (МосГУ) прошел круглый стол «Молодёжный парламент - механизм реализации молодёжной политики, интересов молодёжи через участие в выборах всех уровней». А в январе 2003-го в Рязани состоялся I Всероссийский семинар-совещание «Развитие молодёжного парламентаризма в Российской Федерации». В результате в 2004 году была создана Молодёжная парламентская ассамблея при Совете Федерации РФ, а в 2005-м - Центр развития молодёжного парламентаризма в России.

Как зафиксировано в официальных документах, целью молодёжного парламентаризма является «привлечение молодёжи к активному участию в жизнедеятельности государства, разработке и реализации им эффективной молодёжной политики путём представления законных интересов молодых граждан и общественно значимых идей в различных молодёжных общественных консультативно-совещательных структурах, прежде всего - в молодёжных парламентах».

В Кировской области Молодежный парламент (МП) появился в 2007 году. В него входило 54 депутата, в том числе по три от каждой из четырех парламентских партий.

Сегодня работает уже шестой состав МП. В него входят граждане в возрасте от 18 до 35 лет, представляющие различные молодежные объединения и организации. Среди них 9 человек представляют политическую партию «Единая Россия», по 3 человека - от «Справедливой России» и КПРФ, и двое прошли от ЛДПР.

Отбор депутатов МП производится на основании конкурса работ (проект, законодательная инициатива или эссе) на заданную тему. Однако в 2017 году как раз в связи с этим и разразился скандал.

Кандидаты должны были написать эссе на тему «Реализация и развитие молодежной политики в Кировской области». В конкурсную комиссию, которая состоит из депутатов Заксобрания от разных партий и представителей молодежного парламента прошлого созыва, поступило более 200 эссе. 16 марта на сайте ОЗС был опубликован список тех, кто прошел отбор.

В это же время в интернете появились электронные версии всех прошедших отбор конкурсных работ, и их решили проверить на плагиат с помощью сервиса text.ru. В результате выяснилось, что только 11 из них являются на 100 процентов уникальными. Еще в 16-ти этот показатель оказался выше 50 процентов. А вот во всех остальных заимствований было больше, чем оригинального текста. Так, в восьми эссе их было до 70 процентов, а в 19-ти эта цифра доходила до 100.

На основании этого интернет-комментаторы сделали вывод: «В нынешнем Молодежном парламенте нет никакого содержания, он служит либо ширмой, либо приятным бонусом за лояльность, либо тупым оружием в руках не менее тупых политических деятелей».

«Работы нет, совсем нет»

Но если мнением какого-то Telegram-канала можно пренебречь, ведь на то оно и анонимное, то точку зрения представителя сообщества старшеклассников нужно принимать во внимание.

Вот, например, что рассказал корреспонденту «ВК» лидер кировского профсоюза «Ученик» Федор Калинин: «В Молодежном парламенте у меня есть несколько знакомых, которые там активно работают. Они говорят, что эта организация не работает от слова «совсем». С одной стороны, потому, что люди, которые в него попадают, ничего не делают и не хотят ничего делать. С другой стороны, само руководство МП тоже ничего не делает для того, чтобы он работал. Насколько мне известно, оно не часто проводит совещания комитетов по каким-то вопросам. Но даже если и случается, то ни к чему серьезному это не ведет. Никаких законотворческих инициатив не появляется, не обнаруживаются способы решения имеющихся проблем.

Я знаю, что есть рабочие группы, которые могут работать, в том числе представлять экспертное мнение. В частности, когда мы посылали запрос о премиях для победителей олимпиад, он обсуждался в одной из таких групп. Но она состояла из двух-трех человек всего. Из 54 членов Молодежного парламента только они решили разобраться в вопросе поощрения талантливой молодежи.

Если же взять деятельность парламента в целом, то они пытаются реализовать какие-то там социальные проекты. Например, руководитель МП Шулаков говорит, что они ездят к сиротам, в приюты, проводят там тесты по истории Великой Отечественной войны. И что из этого? Этим занимается сейчас большинство молодежных организаций. Тот же комсомол, Юнармия и другие. Волонтерских организаций дополна, и они занимаются примерно тем же самым.

Спрашивается: должен ли Молодежный парламент делать и что-то другое? Был у нас Лицейский форум, и я Шулакову этот вопрос задавал. Он говорит, что должен воспитывать будущих парламентариев. Но за два последних созыва ни одна законотворческая инициатива не была реализована. И это очень печально. Это значит, что Молодежный парламент совсем неинтересен как некий орган. Хотя, насколько мне известно, у него есть уполномоченный представитель в Государственной думе.

Одной из ключевых проблем этого представительного органа, я считаю, является то, что отбор в него происходит не голосованием, а исключительно по результатам творческого конкурса. В этом процессе могут быть, на мой взгляд, и очень предвзятые вещи. Например, «Единая Россия» может проталкивать «Молодую гвардию ЕР» или тех людей, которые им удобны. Ну и скандал с плагиатом нельзя забывать».

Было бы желание…

В отличие от людей, которые оценивают деятельность Молодежного парламента со стороны, изнутри его всё видится в ином свете.

- Я считаю, что нынешний состав Молодежного парламента работает эффективно, - дал свою оценку его деятельности председатель комитета Законодательного собрания Юрий Балыбердин, курирующий МП от депутатского корпуса. - Из того, чем он занимается, я бы выделил два основных направления. Во-первых, обсуждение законов, внедрение неких законотворческих инициатив на уровне как Законодательного собрания, так и Государственной думы. Эта работа ведется. Ребята обсуждают законы, которые мы принимаем, особенно те, которые касаются молодежи, присутствуют на заседаниях комитетов и комиссий Законодательного собрания. Последний пример - закон о студенческих отрядах. Во-вторых, проектная деятельность. От нее никуда не уйти, потому что Молодежный парламент - это некий флаг для достаточно большого количества молодежи Кировской области. Многие ребята присоединяются к реализации этих проектов, даже не будучи его членами. Это - очень положительно. Мы будем это продолжать.

В качестве успешного примера проектной работы зампред областного Заксобрания назвал проведение традиционного автопробега, приуроченного к Дню Победы, и шефство над слободским детским домом. По словам Юрия Балыбердина, члены Молодежного парламента привели в порядок могилу ветерана Великой Отечественной войны, которая осталась без присмотра. Ну а в ближайшее время молодым парламентариям предстоит активно включиться в подготовку празднования 75-летия Победы.

- И обелисков у нас очень много, которые требуют ремонта, и много других моментов есть, - заметил Юрий Александрович.

Из законопроектов, которые активно обсуждались молодыми депутатами, руководитель Молодежного парламента VI созыва Ярослав Шулаков назвал (помимо уже названного закона о студотрядах) законы о вейпах, о тишине, о нормативах загрязнения воздуха около школ и детских садов.

- Молодежный парламент - это некий трамплин, некая школа, которую молодые ребята и девчата проходят для того, чтобы в будущем иметь возможность профессионально осуществлять законотворческую деятельность, - заключил Юрий Балыбердин.

- Молодые люди, которые вошли в Молодежный парламент, а среди них есть и студенты, и работающая молодежь, чаще всего до этого не сталкивались с законотворчеством, - развил мысль старшего товарища Ярослав Шулаков. - Сейчас они работают в комитетах, имеют возможность общаться с депутатами, получать от них обратную связь, вносить свои предложения, пусть и в устной форме. И всё это приносит плоды.

По словам председателя МП, член «молодёжки» Сергей Коврижных стал депутатом Кировской городской думы. А сегодня он вошел еще и в Совет законодателей при Совете Федерации. Зампред Молодежного парламента Дмитрий Шатунов является одновременно заместителем Молодежного парламента при Госдуме.

- Через школу Молодежного парламента прошли люди, которые занимали и занимают сейчас достаточно высокие посты, - добавил Юрий Балыбердин. - Например, бывший министр спорта Кировской области Георгий Барминов или заместитель председателя Законодательного собрания Владимир Костин.

Как заметил Ярослав Шулаков, члены областного Молодежного парламента уже третий год принимают участие в Молодежном форуме, который организует и проводит Государственная дума РФ. По его итогам наиболее активные и грамотные молодые люди включаются в состав экспертных советов при комитетах Госдумы. По итогам последнего сам Ярослав стал членом экспертного совета при комитете по строительству и транспорту, а Роман Гараев - при комитете по образованию. Он также является членом Совета по правам ребенка при Президенте РФ.

Как отметили собеседники «Вятского края», региональный Молодежный парламент - не закрытая структура. Он открыт для всех молодых людей. Его состав меняется даже между созывами: кто-то заканчивает, например, учебу и уезжает в другой регион на ПМЖ, кто-то не может продолжать активную работу по личным обстоятельства и т. д. На их место приходят другие люди. Главное - чтобы у них самих был интерес и желание менять жизнь к лучшему.

Сергей СМОЛИН.