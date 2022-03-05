Точка или запятая? Молодежный парламент Кировской области распущен

В областных СМИ «укра­инская» повестка дня вытеснила региональную. Однако это не означает, что послед­ней совсем нет. Она есть, хотя сейчас не настолько значима, как первая.

«Вятский край» спешит сообщить своим читателям, что интрига вокруг Молодежного парламента Кировской области (МП) разрешилась в конце прошлой недели. Новоизбранный, шестой по счету состав этого органа распущен, хотя не проработал и трех месяцев. Молодому поколению вятских граждан вновь предстоит избрать своих представителей в парламент.

Такое решение принял председатель Законодательного собрания области Роман Береснев. Но помимо этого он анонсировал также появление нового молодежного органа при Заксо­брании. Впрочем, обо всём по порядку.

Как сообщил Роман Александрович «Вятскому краю», решение о роспуске нынешнего

состава Молодежного парламента было единственно возможным шагом.

- В положении обозначено, что если из состава парламента выходит более трети его членов, то прежний состав распу­скается и назначаются новые выборы, - сказал он. - Поэтому у меня не было другого выхода.

Напомним, что кризис в МП начался с «демарша 14-ти», когда провластное меньшинство заявило о своем выходе из этого органа. «Вятский край» писал об этом на прошлой неделе в материале «Пир победителей?». В нём же мы приводили мнение членов разных партий, имеющих места в Заксобрании, о возможных пер­спективах работы этого представительного органа молодежи.

Но вот о чём мы не писали, так это о том, что избранный в декабре прошлого года состав депутатов МП отличался высокой общественной активно­стью. Не только тех, кто получил парламентское большинство, но и меньшей его части. Именно потому две эти неравные составляющие не смогли ужиться в рамках одной структуры.

- Противоречия - это не та платформа, на которой следует строить молодежную политику, - отметил Роман Береснев. - Радикальные суждения, резкая политизированность не способствуют выработке оптимальных решений, направленных на защиту интересов молодежи.

Всё это, по его мнению, стало одной из причин произошедшего раскола. Сгладить, примирить диаметрально противоположные позиции не удалось. Ни самим противоборствующим сторонам, ни их взрослым кураторам, в частности депутату Заксобрания Никите Соломенникову.

«Вятский край» в свое время пытался поговорить с послед­ним на тему Молодежного парламента (тем более что он сам не так давно работал в нём), но нам это не удалось. Никита Михайлович от разговора всячески уходил, хотя считается, что в составе комитета Заксо­брания по регламенту и взаимодействию с институтами гражданского общества он является куратором Молодежного парламента.

Отсутствие у Соломенникова желания говорить на тему МП можно объяснить разными причинами. Например, у него, как практикующего врача, просто нет времени заниматься этим органом. Или же в связи с тем, что туда пришли активные представители оппозиции, он, как депутат ОЗС от фракции «Единая Россия», оказался не готов к такому повороту событий.

В любом случае создалось впечатление, что Соломенников от своих обязанностей куратора само­устранился. Принимать необходимые решения, а также вести работу с молодыми парламентариями вынужден был Роман Береснев.

- В поисках выхода из сложившейся ситуации я неодно­кратно разговаривал с ребятами, написавшими заявления о выходе, - сообщил Роман Александрович. - Они утверждают, что договоренности невозможны. В этой ситуации тяжело принимать решение, но правовые нормы четко трактуют эту ситуацию и не оставляют выбора. Мы вынуждены прекратить полномочия Молодежного парламента, других решений по закону просто не существует.

Не обошел стороной Роман Береснев и высокую общественную активность ребят, получивших места в молпарламенте.

- Несмотря на принятое решение, мы наглядно убедились, что в этом составе Молодежного парламента много активных, деятельных, неравнодушных молодых людей, которые могут внести значительный вклад в развитие молодежной сферы нашего региона, - сказал в заключение спикер Заксобрания. - В этой связи мной принято решение о создании Молодежного совета при председателе Законодательного собрания Кировской области, в который будут приглашены в том числе и члены Молодежного парламента. Задачей Молодежного совета будет формулирование предложений по совершенст­вованию нормативной базы для избрания и организации деятельности Молодежного парламента. После оперативного улучшения законодательства будет сформирован новый созыв Молодежного парламента.

Сергей СМОЛИН.