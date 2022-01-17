Под контролем оппозиции. Утвержден новый состав Молодёжного парламента

Давно идут споры вокруг того, нужен или нет Киров­ской области Молодежный парламент: кто-то отвечает на данный вопрос утвердительно, а кто-то говорит, что это бесполезный довесок к власти. Каждый волен отстаивать свою точку зрения.

Вот только одно не подлежит оспариванию: какой-то части молодежи этот орган необходим. А иначе зачем нужна была та борьба, которая развернулась в конце прошедшего года за членство в нем?

Комсомол «пошёл ва-банк»

«Вятский край» уже не раз писал о Молодежном парламенте Кировской области (МП). Мы рассказывали о том, чем занимаются молодые парламентарии, как они и другие представители молодого поколения кировчан оценивают работу этого органа. И нужно сказать, что какой-то однозначной позиции по этому поводу у тех, с кем удалось пообщаться, не было. Больше всего претензий - к тому, что работа парламента никак не влияет на политическую жизнь региона.

В ноябре 2021 года было принято решение о формировании нового, седьмого по счету, состава МП. Регистрация кандидатов должна была идти до 6 декабря, а с 8 по 15 декабря планировалось провести онлайн-голосование, то есть удаленное, через интернет, а точнее, через портал госуслуг.

Так оно, собственно, и случилось. Всё произошло в указанные сроки.

На первоначальном этапе никаких коллизий не ожидалось. Ведь все шесть предшествующих созывов МП, начиная с 2006 года, молодые парламентарии были лояльны к ре­гиональной власти и ничем по­следней не докучали. Занимались своими проектами. Волонтёрили. Это те, кто активности хотел. А иные просто отсиживались по своим углам.

Но всё изменилось в одно­часье, когда в декабре киров­ские комсомольцы решили взять под контроль главный региональный молодежный орган. Они сформировали пул кандидатов и организовали голосование за них своих сторонников.

Демарш левых был столь не­ожиданным, что провластная молодежная тусовка оказалась к нему неготовой.

В результате по итогам голосования из 40 мандатов комсомольцы и их сторонники выиграли 26.

Состав утвердили

Естественно, сей факт очень сильно не понравился ни единороссам, которые имеют большинство мест в областном Законодательном собрании, ни молодым людям, которые не хотели бы ничего менять в работе Молодежного парламента. Последние почти сразу же по окончании оглашения результатов подали в Заксобрание жалобы на сбои в работе сайта госуслуг в период проведения голосования.

Нужно напомнить, что «Единая Россия» на сентябрьских выборах в Государственную думу РФ и Заксобрание региона показала далеко не самый лучший результат. По одномандатным избирательным округам в областной столице, например, он был вообще провальным: из девяти мест шесть взяла «Справедливая Россия». А потому получение комсомольцами «контрольного пакета акций» в Молодежном парламенте стало вторым электоральным провалом.

Но плохо было не только это. Представители «правящей партии» оказались в положении, которое в шахматах называется «цугцванг», когда любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции. Признать итоги выборов - значит расписаться в собственном бессилии, не признавать - поставить такое пятно на своей репутации, после которого трудно будет отмыться.

«Соломоново» решение принял председатель Законодательного собрания Роман Береснев. Он поручил рассмотреть жалобы кандидатов в Молпарламент рабочей группе, которую возглавил представитель ЛДПР Владимир Костин. Перед самым Новым годом был вынесен вердикт: сбои в работе сайта госуслуг не повлияли существенным образом на итоги выборов. И последние были утверждены.

Но вот удастся ли левой молодежи превратить этот орган из довеска к региональному парламенту в политическую трибуну, пока не ясно. Как принято говорить в таких случаях: «Время покажет».

Иван ТРОФИМОВ.