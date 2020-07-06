Оппозиционные фракции Заксобрания Кировской области бойкотировали дистанционное голосование

В июне совет областного Законодательного собрания принял решение о проведении очередного пленарного заседания в «дистанционном режиме». Основание - эпидемиологическая обстановка, которая сложилась в регионе. Типа «мы заботимся о здоровье народных избранников». Однако забота эта была критически встречена всеми оппозиционными фракциями.

Прецедент в работе регионального парламента стал примером для муниципальных представительных органов. Тем более что «сверху» (из кабинета министра внутренней политики Николая Коева) им была спущена «рекомендация» последовать примеру областного Заксобрания.

Но и здесь подобная «дистанционка» была встречена в штыки.

Внеоппозиционная легитимность

Все началось с того, что руководство Законодательного собрания, большинство депутатов которого представляют «Единую Россию», 17 июня объявило: «Июньское пленарное заседание Законодательного собрания пройдет в форме заочного голосования».

В официальном сообщении побудительные мотивы изложены в следующей форме: «При принятии решения членам совета предложили учесть информацию Управления Роспотребнадзора по Кировской области. Ведомство сообщает, что в текущих условиях заболеваемости новой коронавирусной инфекцией проведение массовых мероприятий с очным участием граждан не представляется возможным, и рекомендует использовать для проведения пленарного заседания Законодательного собрания иные формы работы». В общем, сплошная забота о здоровье и «ничего личного».

Да и вопросы, которые выносились на повестку дня, не предполагали, что при их обсуждении будет какая-то бурная дискуссия. Их было всего четыре. В основном все они были «условно формальными»: внесение поправок в отдельные законодательные акты области, проверка предложения инициативной группы по проведению местного референдума на предмет соответствия областным нормам, выражение отношения к изменениям в федеральный закон об обстоятельствах непреодолимой силы. Даже назначение от депутатского корпуса нового члена в Общественную палату Кировской области (ОПКО) нельзя назвать особо спорной темой. ОПКО уже давно перестала восприниматься как площадка для решений, которые имеют значение для гражданского общества.

Однако, несмотря на это, оппозиционные фракции Заксобрания устроили демарш против решения о заочном голосовании.

Как отметил руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Кировской области Владимир Костин, это «ставит точку в истории парламентаризма на Вятке».

- По сути, председатель Бакин предложил разогнать Законодательное собрание, следуя принципу: «Караул устал». Только сейчас в качестве революционного матроса выступает коронавирус. Я напомню, что депутатов Заксобрания (и через них - их избирателей) последовательно лишали права голоса. Сначала были отменены парламентские пятиминутки, когда депутаты всех фракций могли выражать свое мнение с трибуны Заксобрания. Затем единороссы сократили сроки проведения комитетов: раньше комитеты проводились в два дня и на их заседании можно было обсудить все вопросы повестки, сейчас время комитетов строго ограничено, комитеты проводятся в один день с расчетом на то, чтобы свести к минимуму обсуждение вопросов, вынесенных на пленарное заседание. Наконец, сейчас они вводят заочное голосование, заменив парламентскую процедуру проставлением галочек в нужных местах.

Мнение представителя ЛДПР поддержали также депутаты от «Справедливой России» и КПРФ. Оппозиционерами было принято совместное решение - участия в таком голосовании не принимать. Фактически они объявили о бойкоте законодательного органа.

Несмотря на неучастие оппозиции в работе регионального парламента, «подпольное» заседание состоялось. В нём приняли участие 37 депутатов. В итоге, как пишется в официальном сообщении, три вопроса повестки были приняты, а вот федеральная законодательная инициатива не нашла поддержки у кировских депутатов.

- Процедура голосования полностью легитимна, она соответствует норме регламента, - обозначил свою точку зрения председатель комиссии по регламенту Законодательного собрания Кировской области Юрий Балыбердин. - Соответствующие изменения в регламент Законодательного собрания были внесены в апреле текущего года. Поэтому все те решения, которые были приняты сегодня, однозначно легитимные.

Дурной пример заразителен

Проведение заочных пленарок на региональном уровне вызвало беспокойство и у оппозиционных депутатов Кировской городской думы.

Как сообщил сайт областного отделения «Справедливой России», «в региональном министерстве внутренней политики во главе с министром Николаем Коевым… в городскую думу был «спущен» проект решения думы о переходе на дистанционную работу. Именно «спущен», потому что в тексте сопроводительного письма не просто рекомендация к рассмотрению, а настоятельная просьба «организовать работу по принятию» указанного документа».

Против такого решения уже высказались не только «справедливороссы», но и примкнувший к ним Алексей Вотинцев от фракции КПРФ.

- К такому решению отношусь отрицательно, - сразу же обозначил свою позицию эсер Михаил Ковязин. - Причин несколько. Первая - важно вопросы думской повестки обсуждать очно, потому что живой диалог более продуктивный, чем дистанционный. Смущают и основания для проведения дистанционного заседания. Можно по-разному их трактовать. Я еще могу понять санитарно-эпидемиологическое основание, но экономическое или социально-политическое - это что?

Ему вторит и другой представитель этой партии Альберт Бикалюк.

- Это ситуация прямо по Грызлову, когда он сказал свою известную фразу, что «Дума - не место для дискуссии», - заметил депутат. - Что уж говорить, если даже глава города сегодня на заседании рабочей группы заявила: «Это в общественной палате собираются повыступать, а мы тут решения принимаем». Вывод из этих слов очевидный: нашим чиновникам думы больше не нужны.

Как сообщает «Справедливая Россия», ожидается, что вопрос о заочном проведении заседаний городского представительного органа уже в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение комиссии городской думы по местному самоуправлению.

Однако, когда «Вятский край» обратился за комментариями в саму гордуму, там эту информацию не подтвердили. Как сказал руководитель отдела по связям с общественностью и работе с информацией Михаил Кирилловых, вопрос о заочных заседаниях думы даже не обсуждается. Всю ответственность за распространение таких сведений несет «Справедливая Россия», опубликовавшая эту информацию.

Иван ТРОФИМОВ.