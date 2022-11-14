Депутатские назначенцы. При ОЗС Кировской области вновь собирают Молодежный парламент

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Молодежный парламент Кировской области на днях вновь стал темой для обсуждения активной части вятского общества. Поводом послужил недавно принятый новый подход к формированию этого представительного органа.

Новый принцип созыва Молодежного парламента был утвержден в конце октября на заседании комитета по регламенту и взаимодействию с институтами гражданского общества Заксобрания Кировской области. Теперь региональным депутатам предстоит определиться с персональным составом Молпарламента.

Интересно, что с начала 2022 года область жила и не замечала отсутствия этого парламентского объединения. Что изменится, если оно появится вновь?

Отменили из-за неуправляемости

История Молодежного парламента седьмого созыва оказалась драматичной. Выборы в него проходили в декабре 2021 года, и они дали неожиданный (по крайней мере, для «партии власти») результат. Большинство мест в этом органе удалось получить представителям оппозиции. А если точнее - молодежного крыла КПРФ.

Активная часть провластной молодежи к такому повороту событий оказалась абсолютно не готова. Она пыталась оспорить результат, но потерпела фиаско. Тогда 14 представителей «ЕР» пошли на крайний шаг - объявили о своем выходе из Молпарламента.

Это дало возможность единороссам взять ситуацию под свой контроль. Ведь согласно положению о Молодежном парламенте досрочное прекращение его полномочий осуществляется в случае ухода одной трети от установленного числа членов.

- В поисках выхода из сложившейся ситуации я неоднократно разговаривал с ребятами, написавшими заявления о выходе. Они утверждают, что договорённости невозможны. В этой ситуации тяжело принимать решение, но правовые нормы чётко трактуют эту ситуацию и не оставляют выбора. Мы вынуждены прекратить полномочия Молодёжного парламента, других решений по закону просто не существует, - сокрушался то-гда (трудно сказать, искренне или притворно) председатель Заксобрания Роман Береснев.

Таким образом, уже в январе 2022 года, не просуществовав и двух месяцев, Молодежный парламент Кировской области седьмого созыва «почил в бозе». Предполагалось, что его заменит другой институт - молодежный совет при председателе Законодательного собрания Кировской области, куда будут приглашены в том числе бывшие члены Молпарламента.

Заработал новый механизм или нет, неизвестно. Можно предполагать, что такой совет если и был сформирован, то активной работы не вел. Нет никакой информации о его великих свершениях. Даже о маленьких и совсем мизерных в СМИ не просочилось ни слова, ни полслова.

Вспомнить об этом парламентском объединении заставил депутатов в сентябре этого года губернатор области Александр Соколов. Он сам много лет занимался работой с молодежью, и факт отсутствия в Кировской области Молодежного парламента стал для Соколова неожиданностью. Поэтому в начале октября он предложил возобновить работу данного объединения. Правда, при городской думе Кирова, но депутаты тут же вспомнили о его отсутствии на уровне области.

Поэтому на заседании комитета ОЗС по регламенту и взаимодействию с институтами гражданского общества народные избранники эту тему обсудили и предложили вариант экстренного формирования нового состава Молодежного парламента.

От выборов к назначению

В конце октября на заседании комитета депутаты рассмотрели изменения в Положение о Молодежном парламенте при Законодательном собрании области. Бурного обсуждения этого документа не получилось, так как альтернативный его вариант был отозван. Проект выдвигал Роман Титов, и он предполагал смешанную систему формирования молодежного объединения: через назначение региональными депутатами и через конкурс.

Авторами нового порядка формирования Молпарламента стали оппозиционные депутаты - Дмитрий Русских («Справедливая Россия») и Владимир Понарьев (ЛДПР). Они предложили не выбирать, а назначать представителей в это молодежное объединение. И делать это будут действующие региональные депутаты.

- За основу мы взяли примерно то, что было в пятом созыве. Если представитель досрочно выходит из состава Молодёжного парламента, то депутат предлагает новую кандидатуру, - сказал Дмитрий Русских.

Обновленный документ также предполагает, что в случае достижения членом Молодежного парламента 36-летнего возраста за ним сохраняется право на членство в этом органе до конца соответствующего созыва.

Всего в состав Молпарламента будет входить 40 человек вместо пятидесяти с лишним. Снижение численности связано с уменьшением количества депутатов регионального Заксобрания. Понятно, что при таком подходе большинство в новом составе будет принадлежать выдвиженцам от «Единой России», чего, собственно, и добивалась «правящая партия».

Через два дня эта версия была одобрена на пленарном заседании Заксобрания.

«Лоялистам» - бой

Новый порядок формирования молодежного объединения (которое в новой версии и парламентом назвать сложно) не вызвал восторга у оппозиции.

Экс-председатель Молодежного парламента, а ныне депутат гордумы Кирова от КПРФ Анастасия Воробьёва уже обратилась к своим сторонникам:

- Мы от лица выходцев из оппозиционной коалиции, победившей на последних и единственных открытых выборах в Молодёжный парламент, выступаем с предложением к активной молодёжи объединиться в Молодёжный совет при Кировской городской думе, - сказала девушка. - Составим достойную конкуренцию приспешникам власти и лоялистам.

Впрочем, стоит ли Молодежный парламент того, чтобы ломать вокруг него копья? Ответом на этот вопрос может быть почти годичное отсутствие в нашей области этого органа, чего никто (в том числе и молодежь) не заметил. Может быть, региональной власти, как представительной, так и исполнительной, стоит перейти от имитации работы с молодежью к реальным делам по ее приобщению к жизни нашей области?

Иван ТРОФИМОВ.