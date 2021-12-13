Молодежный парламент Кировской области: бесполезный придаток или нужный механизм?

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Когда в далеком уже 2006 году создавался Молодежный парламент Кировской области (МПКО), была масса иллюзий по его поводу. Многие тогда полагали, что этот орган станет весомым дополнением к Законодательному собранию, придаст дополнительный стимул процессу законотворчества. Но, как все иллюзии, они быстро развеялись. Спроси сейчас любого молодого человека с улицы, что он знает об этом органе, и он вряд ли сможет что-либо о его работе припомнить, если вообще в курсе, что таковой есть.

Недавно, в ноябре этого года, областное Заксобрание приняло в первом чтении новый региональный закон «О молодежной политике», который расширил легальные возможности молодых людей принимать активное участие в жизни регионов и муниципалитетов. Вслед за этим был объявлен набор в новый, седьмой по счету, созыв областного Молодежного парламента. Сегодня он идет полным ходом.

«Вятский край» разбирался, изменят ли законодательные новшества лицо парламентского органа вятской молодежи. Тем более что ранее, два года назад, «ВК» уже писал по этой теме, и выводы были неоднозначными.

Обсуждать не захотел

Новый областной закон «О молодежной политике» создан взамен старого, который был утвержден еще в 2009 году. По сути, он на региональном уровне воспроизводит федеральный нормативный акт, который гласит, что параметры молодежной политики определяются в Москве, а субъекты РФ лишь реализуют ее.

В соответствии с новым молодежным законом (и федеральным, и региональным) увеличен возраст тех лиц, которых называют молодежью. Ранее планка была на 30 годах, сейчас молодыми считаются и люди до 35 лет включительно.

Закон более четко разграничивает полномочия государственной и муниципальной властей в части реализации молодежной политики.

Законодательным новшеством стало и увеличение числа направлений, по которым идет работа с молодежью. В предшествующем варианте закона таковых было восемь, а сейчас - 21.

К региональным полномочиям отнесено формирование молодежных правительств и парламентов. Но пока неясно, изменятся ли их функции. Автор областного законопроекта депутат Никита Соломенников не горит желанием об этом рассказать. За две недели с момента запроса «ВК» он так и не нашел несколько минут для разговора с нашим журналистом.

В связи с этим можно предполагать, что кардинальных изменений в формировании и работе Молодежного парламента Кировской области не произойдет и он продолжит свою стагнацию. Во всяком случае, именно такой вывод может сделать любой, кто зайдет на страницу Молпарламента в социальной сети «ВКонтакте», а также на официальный раздел этого органа на сайте Законодательного собрания области.

Последний отчет о его работе на сайте Заксобрания относится к 2017 году, а единственной законотворческой инициативой на региональном уровне является участие в разработке указанного молодежного закона.

К слову сказать, депутат Соломенников, помимо того, что он является соавтором нового закона «О молодежной политике», в недалеком прошлом сам был членом Молодежного парламента области, и знает его работу, как говорится, изнутри. Тем более непонятно его нежелание общаться с прессой, чего нельзя сказать о других его коллегах, которые поделились с «ВК» своими впечатлениями о работе в этом органе.

«Я себя в нём нашёл»

Исполнительный директор общественной организации «Опора России» Егор Поспелов, депутат Молодежного парламента пятого и шестого созывов:

- Своё пребывание там я оцениваю положительно. Как для себя, так, надеюсь, и для общества. Будучи членом Молодежного парламента, мне, совместно с другими его членами, удалось реализовать некоторые свои идеи. К таковым, например, относится автопробег на ретроавтомобилях по районам области, посвященный празднованию Дня Победы. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и мы ездим сейчас только по Кирову. А раньше мы выбирали какую-либо конечную точку, например Котельнич, и ехали туда, останавливаясь в памятных местах, возлагая там венки и проводя импровизированные концерты.

Проводили мы и спортивные мероприятия - «Спорт Победы», «Всемирный день подтягивания» и другие.

В последнее время более глобальные проекты пошли, например организация блог-туров в нашу область. В этом году в рамках данного проекта Киров стал одним из пилотных городов России, куда приезжали блогеры разных направлений со всех концов страны. Мы провезли их по интересным и значимым местам, а они рассказали об этом своим подписчикам. Считаю, что это повлияло на развитие внутреннего туризма в нашу область. Надеюсь, что эта наша инициатива распространится на другие города России.

Для себя лично я открыл немало, работая в Молодежном парламенте. Я узнал, как функционирует государственный аппарат, в чём состоит работа депутата. Я понял для себя, что мне это нравится, и у меня что-то получается. Это - с одной стороны. С другой - у меня появилась возможность, как я уже сказал ранее, реализовать какие-то свои идеи. Донести свои мысли до окружающих и понять, соответствуют ли они запросам общества. И я понял, что двигаюсь в правильном направлении.

Считаю, что Молодежный парламент для молодых людей - хороший инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Я нашел, как им пользоваться. Поэтому оцениваю его как нужный и полезный орган.

Выбирать нужно тщательней

Журналист Софья Добрых, член Молодежного парламента пятого созыва:

- Что мне понравилось в работе Молодежного парламента, так это то, что туда идут инициативные ребята. Не просто посидеть около депутатов. Хотя, конечно, люди там были разные. Но в основном те, кому это было всё на самом деле интересно и кто видел себя парламентарием в будущем.

У нас был председателем Дима Шатунов (сегодня избран председателем Молодежного парламента при Госдуме РФ). И я считаю, что мне с созывом вообще повезло. Ребята оттачивали свое ремесло в принятии решений под Диминым руководством.

Конечно, чтобы плодотворно там что-то делать, нужно уделять этому много времени - знакомиться с принимаемыми законопроектами, разрабатывать свои. К тому же там большая бюрократическая работа. Нужно уметь использовать аппарат. И это хорошо, что у нас была Наташа Вострецова, которая всегда готова была нам помочь, подсказать, что и как делать.

Но в нашей деятельности был ряд моментов, который меня не устраивал. Во-первых, было сложно собраться всем вместе. Когда мы туда шли, мы не знали той нагрузки, которая нас ожидает. Уже после первого заседания многие говорили, что не смогут так часто собираться. Мы и предположить не могли, что парламент - рабочий орган. Многим казалось, что работу в нем легко совместить с учебой или другими занятиями. Во-вторых, ребята собрались очень разные - и по уровню образования, и по жизненному опыту. Туда нужно подбирать людей, которые понимают, чем они будут заниматься в будущем и какая ответственность на них лежит.

С точки зрения общественной значимости этот орган, бе­зусловно, нужен. Но необходимо внести коррективы в его работу. Нужно более тщательно подбирать в него людей. Он не должен копировать наше Заксобрание. И именно в таком своем качестве он нужен молодежи. Последней ведь необходимо еще чем-то заниматься, не только в «ТикТоке» сидеть. И на этих условиях из него можно сделать вполне приличный орган.

С личной точки зрения, я нашла в Молодежном парламенте много интересных и разных людей, которые потом помогли мне в моей профессиональной деятельности.

Он должен быть нужен депутатам

Первый секретарь комитета Кировского городского отделения КПРФ Михаил КремлЁв, член МПКО четвёртого и пятого созывов:

- В предпо­следнем созыве члены Молодежного парламента делегировались от действующих депутатов Заксобрания и были привязаны к нему. В силу этого работа была, как мне кажется, эффективнее. И вопросы обсуждались насущные, и инициативы были значимые. Именно в тот период Молпарламент вышел с обращением по поводу отмены льгот на проезд студентов и школьников в общественном транспорте. Мы попросили их вернуть. Правда, после этого нам сказали, что нечего заниматься политикой и МПКО - не место для дискуссий. И после этого всё свелось к шарикам-фонарикам.

Создание Молодежного парламента - сама по себе хорошая идея. Через него активные представители молодежи могли бы влиять на происходящее в регио­не, высказывать свою позицию, мнение, в том числе коллективное. Но в жизни так получилось, что он таковым не стал. Ни в то время, когда я в нем работал, ни позже. Всё ушло на реализацию конкурсов, проектов, того, чем занимаются разного рода общественные организации. Во всяком случае, в Кировской области.

Кто-то, видя всё это, само­устранился, но кое для кого он стал трамплином в карьере. Особенно для провластных товарищей.

Мне кажется, для повышения значимости этого органа нужно изменить принципы его формирования. Если бы члены МПКО шли от организаций региона - от партий, от общественных организаций, от студенческих советов, которые отвечали бы за их работу, то активность можно было бы повысить. Это - одна сторона.

Другая сторона - это востребованность Молодежного парламента со стороны депутатов об­ластного Законодательного собрания. В мое время он был никому не нужен - ни председателю Законодательного собрания, ни кураторам. Могу сказать это по личному опыту. Я был главой комитета по экологии. Для меня было большой проблемой встретиться с председателем одноименного комитета в Заксобрании. Я всячески пытался с ней связаться и не мог. В итоге я был только на одном заседании комитета и понял, что всё это бесполезно. После этого наша деятельность заглохла. Зато у нашего представителя по ЖКХ был иной опыт. Тогда региональный комитет по ЖКХ возглавлял Виктор Женихов, и у них сразу же вы­строилось конструктивное взаимодействие.

Вот и получается, когда депутату нужно участие молодёжи в его работе, то молодёжь будет задействована. А если нет, то никакой работы не будет.

Что будет нынче, когда от голосования отстранили молодёжь в возрасте 14 - 18 лет, сказать сложно.

А из этого следует…

Выводы из всего вышесказанного сделать просто. Во-первых, Молодежный парламент, как оказалось, молодежи нужен. В области есть немало инициативных ребят, которые могли бы там работать, а не просто числиться. Во-вторых, заужать круг интересов молодежи недопустимо. МПКО должен играть свою роль в том числе и в политической жизни региона. Иначе мы получим «прогулки» последователей секты Навального, которые в Кирове год назад уже были. В-третьих, курировать этот орган от лица депутатов должен человек, который не боится прессы и который должен принимать чаяния молодежи близко к сердцу.

Сергей СМОЛИН.