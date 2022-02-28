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Несмотря на то что Молодежный парламент, как считают многие комментаторы, - орган маловажный и в политическом плане почти незаметный, такой демарш не остался незамеченным. Он стал показателем раскола в молодежной среде. И сегодня руководству областного Законодательного собрания придется принимать решение, которое либо усугубит этот раскол, либо поможет сгладить противоречия.

«Большевики» от оппозиции

То, что в нынешнем созыве Молодежного парламента не будет мира между оппозиционным «Единой России» большинством и лояльным ей меньшинством, было ясно еще на выборах нынешнего состава.

«Вятский край» уже писал о том, как комсомольцы, мобилизовав своих сторонников, смогли получить большинство мест в Молодежном парламенте. И этот ход оказался неожиданным для тех, кто рассматривал парламент как «карманный», в котором всегда царит «тишь да гладь да божья благодать». Заксобранию пришлось создавать специальную рабочую группу, чтобы определиться с тем, признавать такие итоги выборов или нет. В результате было принято решение - утвердить.

Хотя уже на тот момент было ясно, что лояльному власти меньшинству будет сложно найти общий язык с оппозиционным большинством. Представители последнего сразу же заявили, что рассматривают Молпарламент как политическую трибуну. Так и вышло.

При обсуждении принятого в первом чтении (и разработанного прежним составом Молодежного парламента) закона «О молодежной политике в Кировской области» комсомольцы заявили о его ущерб­ности. В частности, было подвергнуто критике навязывание молодым людям определенных идеологических ориентиров. Кроме того, комсомольцы указали на ре­прессивную сущность новой молодежной политики: «Закон, как и вся репрессивная машина, прикрываясь антиэкстремистской риторикой, подавляет любую молодежную политическую самостоятельность в стране, любую опасную для власти инициативу, мешая жизни людей и ломая их судьбы». В доказательство приводились аресты интернет-пользователей, фем­активисток и представителей сексменьшинств.

Последнее замечание не прошло незамеченным. Провластное меньшинство заявило, что не может работать в одном органе с теми, кто поддерживает людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Следствием стали 14 заявлений о выходе из Молпарламента.

- С самого начала группа людей даже не собиралась конструктивно работать в Молодежном парламенте, - прокомментировал свое решение один из подавших заявление - исполнительный директор КРО «Опора России» Егор Поспелов. - Они публично говорили, что есть свои личные цели. Конструктива не было с самого начала. Эти люди во время выборов коверкали и искажали информацию о прошлых созывах, о выборах в целом - пытались раскачать лодку. Выступления во время заседаний показали, что эта часть Молодежного парламента использует площадку как трибуну для своих личных и политических целей, а не для защиты интересов молодёжи.

- Мы не разделяем политические лозунги, звучащие с трибуны, о «вреде патриотизма», «поддержке политических заключённых», «экстремист­ских организаций, за­пре­щённых в РФ» и «необходимости защиты прав молодежи нетрадиционной ориентации».

Однако, по версии самих молодых «большевиков», дело не в позиции отдельных оппозиционных парламентариев, а в том, что оппозиционеры захотели «подвинуть» Дмитрия Шатунова, который в 2021 году был избран председателем Молодежного парламента при Государственной думе РФ. И по­следний от этого оказался не в восторге.

Так это или нет, трудно судить. Но версия с обидой Шатунова на действия большинства кажется вполне реалистичной.

Распускать нельзя

Какова бы ни была причина демарша лоялистского меньшинства, он ставит нынешний Молодежный парламент в трудное положение. Приведет это к его роспуску или же на место выбывших выберут других депутатов, решать будет руководство Законодательного собрания области.

Свою позицию по вопросу о будущем Молодежного парламента высказали представители практически всех партий, которые есть в региональном Заксобрании. Так, например, депутат от ЛДПР Владимир Костин считает, что распускать парламент нельзя, нужно договариваться.

- «Оппозиционная коалиция» победила на выборах и стала властью, но продолжает вести себя как оппозиция, - прокомментировал он ситуацию. - Продолжают руководствоваться оппозиционными принципами и лекалами. Именно представители комсомола заявляли, когда шли на выборы, о том, что голос меньшинства должен быть услышан, а придя к власти - отказываются слышать голос «нового меньшинства, бывшего правящего».

В свою очередь, «Справедливая Россия» осуждает попытку провластной группы распу­стить молодежный парламент.

- Конечно же, нужно либо довыбрать 14 человек, либо провести новые выборы, но с условием, что добровольно отказавшихся от работы - не допускать, - прокомментировал «демарш 14-ти» руководитель регионального исполкома «СР» Алексей Мальцев. - Любое иное решение существенно подорвет доверие к этому органу. Если старшим товарищам нужна лояльная и управляемая история для картинки, то сделайте как с главой администрации Кирова: назначьте просто через комиссию кого надо. Но тогда действительно активным молодым людям это всё будет неинтересно.

В том, что Молодёжный парламент нельзя распускать, уверен и руководитель проекта «Наставники», член команды партии «Новые люди» Кирилл Писный.

- Иначе избрать такой живой состав уже не получится, - заметил он. - И новый будет либо никакой, либо его вообще не будет. Сдавать мандат, когда за тебя проголосовали сотни людей, нехорошо, это говорит только о том, что им плевать на всех тех, кто их поддержал. Но и ребятам из ОК, конечно, нужно не упиваться преимуществами, а научиться взаимодействовать с меньшинством. Постараться быть менее резкими со своими прогрессивными идеями, к которым наше общество не готово. Нужно это понимать, принимать и из этого исходить.

И уж категорически против такого демарша выступил секретарь кировского горкома КПРФ Михаил Кремлёв.

- Выход из парламента - это проявление слабости, нежелание работать в меньшинстве, нежелание вести диа­лог и обсуждать острые вопросы, - считает коммунист. - Шаги к консолидации всех сторон на продуктивную работу были сделаны Анастасией (председателем Молпарламента. - Ред.), но были отвергнуты провластными представителями. Сейчас всё зависит от (Романа) Береснева (председателя Законодательного собрания Кировской области. - Ред.), какое он решение примет. Ситуация в первую очередь бьёт по нему, как по руководителю ОЗС, тем более - он лично курировал работу парламента. Провластная команда тут очень сильно его подставила. Есть ощущение, что они даже не стали с ним согласовывать свой выход, просто поставив перед фактом.

Что ж, действительно, остается только ожидать, чем закончится вся эта почти детективная история. Как показывают недавние события, нынешний руководитель ОЗС умеет принимать взвешенные решения. Вот только устроят ли они всех участников противостояния в Молодежном парламенте?

Иван ТРОФИМОВ.

P.S. В субботу, 26 февраля, стало известно, что в областном Заксобрании подписано распоряжение о досрочном прекращении полномочий Молодёжного парламента. При этом совещательный и консультативный орган будет созван вновь. Об этом сообщила пресс-служба ОЗС.