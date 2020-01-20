Семья Груцыных: «Без любви, терпения и доверия нет и лада в доме!»

«Этот день в 2019 году для нас стал самым запоминающимся!» - говорят супруги Илья и Марина Груцыны из г. Слободского, которых губернатор Игорь Васильев накануне новогодних праздников наградил памятным знаком «Семейная слава». Эта торжественная церемония чествования супружеских пар в Кировской области состоялась в 11-й раз.

За 10 предыдущих лет наградой отметили 91 счастливую пару - тех, кто сохранил любовь и верность, воспитал успешных и трудолюбивых детей. В этот раз награды получили 12 семей. Игорь Васильев, обращаясь к участникам мероприятия, заметил, что они всегда находятся в центре внимания государства. Демографическое развитие страны, пропаганда семейных ценностей как духовной основы нашего общества - важнейшие государственные приоритеты. Именно это стало основой национального проекта «Демография», в рамках которого в Кировской области реализуются масштабные программы, направленные на всестороннюю поддержку семей, материнства и детства.

- Сделав выбор в пользу крепких уз, вы прошли особый путь к своему счастью. Ни у кого он не был лёгким, но никакие житейские невзгоды и испытания не помешали вам вырастить замечательных детей и внуков, - сказал губернатор.

Выбор подсказала… дискотека

В поселке Первомайском Слободского района (ныне - микрорайон города Слободского) все местные жители, как в большой деревне, друг друга знали не только в лицо. Такова особенность небольших населенных пунктов: о соседе могут рассказать всё, о его детях - тоже. Вместе отмечают праздники, дни рождения, делят печали и радости.

В Доме культуры на молодежных дискотеках тогда часто яблоку было негде упасть: сюда на вечеринки приезжали «потусить» даже из Слободского - говорили, вдали от районного центра другая, более теплая и гостеприимная атмосфера, да и организован досуг молодых людей задорнее и веселее! Разумеется, местный клуб становился их центром притяжения: в ритме зажигательного танца знакомились, влюблялись, позже создавали крепкие семьи. А первомайские девушки, как мне сказали, избранным ими парням были всегда верны: писали в армию письма, непременно дожидались их со службы.

Илью и Марину Груцыных судьба свела как раз на такой местной дискотеке. Просто связала, сцепила прочными узами Гименея. Они при мне подсчитали, что в «оковах брака» находятся уже 21 год. Казалось бы, учились в одной школе, на шумных переменках десятки раз пересекались, в разных общественных мероприятиях участвовали, а вот не обращали внимания друг на друга. В суматошных и наполненных делами буднях - оба были спортсменами, активистами - увы, как-то не до томных взглядов да ухаживаний под луной.

Вкус солдатского хлеба

До службы в армии Илья окончил кировское училище № 1 по специальности «слесарь КИПиа». А когда получил повестку, знал, что непременно вернется в родной поселок и здесь найдет свое счастье.

Поначалу слободского солдата определили, как и водится, в «учебку». Через пять месяцев он стал поваром-хлебопеком - профессия, весьма востребованная на солдатской службе, да и на «гражданке» впоследствии с руками оторвали бы.

- Летом хлеб пекли в палатках, из белой пшеничной муки, - вспоминает Илья. - Получался ох вкусный! Офицеры заказывали его домой, к магазинному после нашего, армейского, привыкнуть не могли…

После «срочной» Илья работал на меховой фабрике по ранее полученной специальности. Однако уже знал, что свою «вторую половинку», похоже, нашел. За Мариной ухаживал полтора года. Солнечным апрельским днем, когда уже зеленели деревья, а на дворе полыхали ярко-желтым огнем одуванчики, они поняли: друг с другом уже не расстанутся, и Илья сделал Марине предложение.

Через год с небольшим у Груцыных появился первый сын - Александр, затем дочь - Ирина, еще один сынок - Алексей.

Ни минуты покоя!

- Я всегда занималась лыжным спортом, - продолжает беседу Марина. - А увлечение им передалось от родителей: мой папа, Владимир Леонидович, работал тренером, брат - мастер спорта международного класса. Такое увлечение передалось и нашим детям. Ирина, например, занимается спортом очень серьезно, сыновья тоже стараются всегда поддерживать хорошую физическую форму.

Сама она работает тренером по биатлону в детской спортивной школе. У нее самые маленькие подопечные, которых этому виду спорта надо учить с азов. Родители начинающих спортсменов довольны: преподаватель хороший, дети ее просто обожают! Не случайно же Марина призналась: для нее работа - как праздник.

Впрочем, Груцыны привыкли трудиться не покладая рук: попробуйте-ка поднять на ноги троих детей! «Пашем с утра и до позднего вечера!» - признались супруги, когда я встретился с ними накануне Нового года. Александр, старший сын Груцыных, окончил два курса Вятского государственного университета - учится строительной специальности. Груцыны-младшие, безусловно, первые помощники по хозяйству. А без него большой семье просто никак не обойтись! У семьи сад-огород. Марина - искусница, заготовками заполняет все банки, какие имеются в доме. Так они привыкли: всем должны быть обеспечены впрок.

Поинтересовался у главы семейства: «Пригодились ли армейские навыки повара?» Оказалось, Илья иногда балует близких то ароматнейшим пловом, то фаршированной курочкой. Правда, теперь, на нынешней работе, не до кулинарных изысков. У них, действительно, «ни минуты покоя». Сам убедился, когда договаривался со счастливой семьей о встрече, - не так-то легко оказалось!

«А ларчик просто открывался»

Мы долго говорили о том, насколько сложно в нынешнее время выживать большой семье, какими становятся современные дети, воспитанные на виртуальных ценностях, как непросто в небольшом провинциальном городе жить беспечно в смысле заработка… «Слава богу, наши дети выросли ответственными, трудолюбивыми, приспособленными ко всем перипетиям жизни», - говорили Илья и Марина.

А напоследок еще и «открыли» тот самый главный секрет семейного равновесия и благополучия:

- Без любви, терпения и доверия нет и лада в доме!

Так твердо сказали мне супруги, прожившие друг с другом 21 год (заметьте, они искренне называют эти годы счастливыми), и пожелали в преддверии праздника всем

семьям удачи в новом году.

Кстати, Илья на праздничный стол по традиции непременно готовит для любимых родственников что-то интригующе-вкусное. «К тому же у нас обязательны совместные лыжные прогулки», - сказали супруги. А на природе, куда они все дружно и организованно выезжают, не обоходится, разумеется, без фирменного шашлыка - тут главе семейства Груцыных равных нет!

Все вместе!

На том же торжестве у губернатора области, о чем проинформировали в пресс-центре правительства, награды получили семьи из Афанасьевского, Белохолуницкого, Зуевского, Вятскополянского, Верхнекамского, Кумёнского, Лузского, Омутнинского, Нолинского, Орловского районов, а также из г. Кирова.

В зале присутствовали супружеские пары, семейный стаж которых еще не так велик, и те, кто живут вместе почти полвека. Например, Евгений и Анна Сафроновы из Омутнинского района рядом друг с другом

13 лет, воспитывают пятерых детей. Алексей и Зоя Поповы из Лузского района в браке 45 лет - у них три сына, которые также живут и трудятся в родном районе. У Алексея Егоровича и Зои Николаевны шесть внуков.

Семья Кузнецовых образовалась 21 год назад. У них тоже воспитываются три сына. История знакомства родителей - Игоря и Ольги - начинается со школы № 48 города Кирова, в которой они работают уже 27 лет. Сейчас там же учатся и их сыновья Михаил и Арсений. Старший, Тимофей, продолжает педагогическую династию: после окончания Вятского колледжа культуры стал руководителем детской студии.

Еще одна семья - Виктора и Ольги Белкиных из Белохолуницкого района - растит пятерых детей. Супруги вместе 15 лет и привыкли всё делать сообща - вести хозяйство и участвовать в общественной жизни района и области.

- Сегодняшнее мероприятие показало: семья - неотъемлемая часть общества, в которой из поколения в поколение передаются традиции и ценности, - сказал Виктор Белкин. - Наша родительская задача - воспитать детей, дать им образование, привить нравственные ценности, нормы поведения в обществе.

Александр ШИРОКОВ.

Киров - Слободской.

Фото из семейного архива Груцыных.