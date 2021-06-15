Губернатор Игорь Васильев: «Промышленные предприятия - это основа экономики»

8 июня завод «Сельмаш» посетил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Его сопровождали председатель областного правительства Александр Чурин, а также и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Владимир Сысолятин. Глава региона осмотрел производственные цеха завода, пообщался с представителями трудового коллектива и провёл рабочую встречу с руководством предприятия.

Первым в программе визита был механо-окрасо-сборочный цех. Именно сюда поступает продукция со всего завода для чистовой обработки и окончательной сборки. Губернатор впервые побывал в этом цехе три года назад и нынче отметил, какие колоссальные изменения произошли за это время. Отремонтированы производственные и бытовые помещения, практически заново отстроен склад готовой продукции, появилось новое оборудование.

На складе готовой продукции гости осмотрели новые изделия, затем посетили участок станков с ЧПУ. На участке сборки гостям показали экспозицию образцов всех специальных изделий, которые выпускают на заводе последние пять лет.

Затем гости посетили горячее производство завода, где наблюдали за розливом металла. Генеральный директор АО «Завод «Сельмаш» Сергей Чурин комментировал процесс литья, а затем показал готовые детали, которые получаются в итоге. Губернатора интересовали условия труда и отдыха рабочих, уровень их заработной платы. Работники вспоминали о том, как этот цех выглядел до ремонта: кровли не было, люди работали под открытым небом. По словам Сергея Чурина, ремонт литейного и кузнечного цехов выполняли в непростых условиях, так как производство нельзя было останавливать из-за жестких сроков государственных контрактов.

- Это два цеха, с которых всё начинается на производстве. Сложно передать словами, в каком запустении они были. А сегодня это современные производственные помещения с хорошим освещением и вентиляцией, в них установлено новейшее оборудование. Люди работают в комфортных условиях. Многие хотят сюда попасть на работу. Но это далеко не всё, что мы запланировали. В скором времени мы модернизируем заготовительное производство завода - сведём его в один корпус, что даст временную, транспортную и финансовую экономию, - отметил гендиректор завода.

Сергей Чурин также рассказал губернатору о том, что «Сельмаш» выполняет поставленную президентом Российской Федерации Владимиром Путиным задачу по увеличению доли гражданской продукции в общем объеме производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Сегодня на заводе «Сельмаш» кроме продукции военного назначения изготавливают несколько видов гражданской продукции: комплексное оборудование для молочного производства, замочно-скобяные изделия, изделия из пластмасс, духовки для копчения, мангалы и многое другое.

По словам генерального директора, процесс модернизации производства не останавливается и будет продолжаться на предприятии далее.

- Доля продукции гражданского и двойного назначения в нашем регионе находится на общероссийском уровне и по итогам 2020 года составляет 18 процентов в общем объеме отгруженной продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. В 2019 году этот показатель составлял 17,5 процента, к концу 2021 года он должен увеличиться до 20 процентов, - отметил Игорь Васильев.

После обзорной экскурсии по цехам губернатор встретился с представителями трудового коллектива предприятия и поделился своими впечатлениями об увиденном:

- В Кировской области много серьёзных оборонно-промышленных предприятий. И одно из них - завод «Сельмаш». Недавно городу Кирову присвоили звание «Город трудовой доблести». И это заслуженно. Многие заводы Кировской области возникли в годы войны и показывали настоящие чудеса доблести, когда за недели разворачивали производство прямо под открытым небом и давали такую нужную фронту продукцию. И ценно то, что такие предприятия, как «Сельмаш», сохранили свою историю и работают до сих пор. У «Сельмаша» были непростые времена. Несостоятельность, банкротство. В прошлом я работал аудитором счётной палаты и могу совершенно точно сказать, что в Российской Федерации всего лишь один процент предприятий может выйти из банкротства через финансовое оздоровление с сохранением профиля и трудового коллектива. «Сельмаш» вышел из банкротства, попав именно в этот один процент. Сейчас на заводе работает уже больше 1200 человек. Вовремя выплачивается заработная плата. И произошло это потому, что были грамотные руководители, которые в своё время не побоялись тяжёлой работы. То, что сейчас предприятие входит в двадцатку крупнейших налогоплательщиков Кировской области, говорит о многом.

Губернатор также отметил, что на предприятии создана хорошая социальная поддержка своих работников. В конце выступления Игорь Васильев пожелал коллективу успехов и дальнейшего развития.

Далее глава региона ответил на волнующие заводчан вопросы. В первую очередь они касались будущего предприятия, которое напрямую зависит от молодых квалифицированных кадров. Участники встречи сошлись во мнении, что рабочие специальности сейчас набирают популярность и обучение им необходимо поддерживать на уровне города и области, развивать систему среднего специального образования. Губернатор отметил, что в Госсовете уже готовят предложения на эту тему для ближайшего обсуждения с президентом Владимиром Путиным.

Еще одной важной темой диалога стала вакцинация жителей Кировской области от коронавируса. По словам заводчан, они её всецело поддерживают, многие уже привились.

Коснулись также темы предстоящих выборов. Игорь Васильев, как член партии «Единая Россия» с 2000 года, поделился мнением о том, чем эта партия отличается от других.

- Она не лучше и не хуже. Просто она за всё отвечает. У «Единой России» выборы каждый день. Мы не можем просто поговорить и забыть, потому что люди придут и спросят: где дорога, где больница? Возможно, мы делаем небыстро, но делаем. И берём на себя ответственность.

Заканчивая встречу, Игорь Васильев подвёл итоги:

- Промышленные предприятия - это основа экономики. Думаю, что у города и области есть большое будущее, пока существуют такие предприятия, как «Сельмаш». Самое важное для любого завода - его коллектив. Отрадно, что на «Сельмаше» чтят своих сотрудников, им создаются комфортные условия для труда, вовремя платится достойная заработная плата. Это основа развития как отдельного предприятия, так и экономики в целом. Со своей стороны правительство региона сохранит все меры поддержки наших промышленников.

Екатерина Панкратова.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Завод «Сельмаш».