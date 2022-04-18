Вяткский «пилот». В следующем учебном году кировские учителя будут получать зарплату по-новому

В начале апреля губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в работе комиссии Госсовета РФ по образованию. Он, как уже не раз писалось, руководит этой комиссией, а потому его присутствие в зале заседаний не должно никого удивлять.

- Комиссией Госсовета проведена комплексная работа и по выявлению проблемных вопросов и оценке рисков в сфере образования в связи с санкционной политикой ряда зарубежных стран. В наш адрес поступили проработанные предложения от 75 ре­гионов и экспертов, - осветил весь перечень тем для обсуждения Игорь Васильев. - В то же время в рамках комиссии продолжается работа по во­просам совершенствования системы оплаты труда педагогов, корректировка нормативно-правовых актов, в рамках которых регионы работают в ходе строительства образовательных организаций. Уделяется внимание вопросам применения государственных информационных систем в образовательных организациях.

И всё же вопросы изменения зарплат учителей, о которых упомянул Игорь Васильев, несмотря на важность прочих проблем, являются сего­дня, на наш взгляд, самыми главными. Это подтверждает и тот факт, что со следующего учебного года в ряде регионов России стартует пилотный проект по новой системе оплаты педагогического труда.

До средней недотягивают

«Вятский край» (да и не только он) не раз уже писал о том, что омоложению педагогического состава школ, привлечению молодых учителей на работу в сельскую местность, решению проблем кадрового дефицита мешает несовершенство оплаты труда педагогов.

С требованиями кардинально изменить подходы к начислению заработной платы на протяжении последнего десятилетия выступало и само учительское сообщество. Его представители на разных площадках «криком кричали» о мизерных окладах, о неразберихе с дополнительными вы­платами, о произволе отдельных руководителей образовательных учреждений при назначении надбавок, о больших отличиях размера зарплат по регионам и прочем.

И вот «глас народа» был-таки услышан. Как сообщила «Российская газета», по решению правительства со следующего учебного года в шести пилотных регионах опробуют новую систему оплаты труда. Она будет включать в себя фиксированный размер окладов (который не должен быть меньше минимального размера оплаты труда), единый перечень дополнительных вы­плат с унифицированными их размерами и условиями назначения. Однако точные параметры новых способов расчёта пока не называются.

«Пилот» опробуют в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Сахалинской, Яро­славской областях и в Республике Мордовия. По его завершении систему распространят на всю территорию страны.

Нужно заметить, что на этапе подготовки проекта наша область в число регионов, где будет опробован новый порядок оплаты труда учителей, не входила. И тот факт, что она всё же в этот список попала, случился благодаря тому, что Игорь Васильев является руководителем комиссии Госсовета по образованию.

Впрочем, даже без такого «блата» наши педагоги заслужили право участвовать в зарплатном эксперименте. Существующее положение дел не устраивает уже никого - ни самих учителей, ни высокопоставленных чиновников.

- Эту систему давно пора менять, - сказала в интервью «Российской газете» учитель математики из кировской школы Наталья М. - Во-первых, слишком много отдано на откуп руководству каждой школы: компенсационные и стимулирующие выплаты распределяют как хотят, «с потолка». Нужен единый подход. Моя ставка ниже МРОТ - это правда, да еще периодически «срезают» доплаты. Поэтому никто у нас на одну ставку не работает. Нагрузка дикая, а в итоге всё равно не больше

30 тысяч рублей. Я-то закалённая, а молодые стонут и быстро уходят из школ.

Такое положение дел влияет и на общий показатель нашего региона. Средняя зар­плата учителей в сентябре 2021 года была 29 тысяч 633 рубля (без учета выплат за классное руководство). Это ниже среднемесячной по региону примерно на пять тысяч рублей, что в корне противоречит требованиям «майского указа» Владимира Путина, согласно которому зарплата учителей привязывается к средней по региону. Может быть, потому и в правительстве Кировской области открыто стали говорить о необходимости перемен?

По словам первого зампреда регионального правительства Дмитрия Курдюмова, важно, чтобы новая методика оценки уровня оплаты труда педагогов учитывала только реальные составляющие зар­платы. Он предложил учитывать отдельно компенсационные выплаты, которые получают педагоги сельских школ, а также федеральные доплаты за классное руководство и кураторство.

Мнение специалиста

Много лет подряд о необходимости изменений в подходах к оплате учительского труда говорил бывший депутат Законодательного собрания Кировской области, а до того - глава регионального департамента образования Анатолий Чурин. По его словам, еще будучи руководителем об­ласт­ного образования, он не раз обращал на это внимание и выходил с предложениями по совершенствованию оплаты труда педагогов. Вносил он их и позднее, когда стал советником губернатора области Игоря Васильева. И те предложения, которые он вносил, как раз и касались наведения порядка в должностных окладах и надбавках за стаж, классное руководство и прочими.

- Я и тогда говорил о введении единой тарифной сетки, о дополнительных выплатах, в том числе и за счет местного бюджета, - пояснил Анатолий Михайлович. - Сейчас насущно необходимо подтянуть зарплаты учителей к средним по региону. Вот только я нигде не обнаружил, как будет решаться вопрос с различным финансированием школ. Ведь сейчас одни получают средства из областного бюджета, другие - из муниципального. Как будет выглядеть новый механизм? На мой взгляд, нужно делать все школы государственными, тогда и проблемы не будет. Но унификация финансирования не должна вести к унификации учебных программ. Я считаю, что послед­ние должны быть разными при наличии общего для всех базового уровня. Делать школы одинаковыми не нужно.

То, что за базовый уровень окладов надо брать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), Анатолий Чурин считает положительным аспектом новой системы. Хотя, как он говорит, этого явно недостаточно. Нужно брать два-три таких МРОТ. И от него, в процентном отношении, следует исчисляться надбавки, которые должны быть едиными везде. За равную норму часов нужно платить одинаково. Это же должно касаться и компенсационных выплат за классное руководство, проверку тетрадей, заведование учебными кабинетами, надбавки за стаж, за уровень квалификации и т. д. Тогда система будет понятной и прозрачной.

Изменения, которые необходимо вносить в оплату труда педагогов, считает бывший депутат, должны касаться и молодых учителей. Дабы удержать новых спе­циалистов в школе, необходимо, чтобы они знали, как в ближайшие три - пять лет будет расти их зарплата, какие бонусы они смогут получить при достижении определенных результатов.

- У молодежи рост зарплаты должен происходить быстрее, - сказал Анатолий Михайлович. - Если у человека она в течение десяти лет не будет меняться, то какой стимул у молодых учителей работать в школе?

Таким образом, можно констатировать, что нынешний «пилот» в отношении учительских зарплат просто учёл всё то, о чём ранее говорило и на что указывало учительское сообщество.

Долгая дорога перемен

В заключение хотелось бы напомнить о том, что вопрос о размерах заработной платы учителей имеет десятилетнюю официальную историю. Хотя говорить о низком социальном статусе ранее престижной профессии начали задолго до того, как на это обратили внимание официальные органы на самом высоком уровне.

Первый звонок прозвенел еще в 2012 году в «майских указах» Президента РФ. Тогда глава государства поручил Правительству России и руководителям субъектов РФ привести зарплату педагогов к уровню средней по региону. Потом это решение было продублировано в аналогичных указах 2018 года.

В ноябре 2019 года педагогическая общественность вновь поставила этот вопрос на заседании Совета по русскому языку при Президенте РФ. А несколькими днями позже его обсудили в Совете Федерации России.

Как отметили в комитете СФ по науке, образованию и культуре, нужно создать общую для всех регионов систему оплаты труда школьных учителей. Отсутствие на федеральном уровне единой нормативно-правовой базы в итоге приводит к перекосам в системе оплаты труда учителей. Даже в пределах одного субъекта РФ учителя одной квалификации могут получать разные зарплаты за свой труд.

- Такое положение дел совершенно недопустимо, поскольку каждый учитель, если вести речь об общем образовании, реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт и должен за свой труд получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов, - заявил тогда зампредседателя комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов.

Задача федеральных вла­стей - создать прозрачную, понятную для общества систему оплаты труда, чтобы все учителя получали зарплату по единым принципам. По мнению Смирнова, на размер зарплаты должны влиять такие показатели, как количество часов аудиторной нагрузки, уровень образовательной программы, которую преподает учитель, и его профессиональная квалификация.

Кроме того, оплата труда должна расти при повышении квалификации учителя, причём подходы к вознаграждению тоже должны быть одинаковыми во всех регионах. Сенатор также призвал сохранить систему стимулирующих выплат.

Однако решающим стало предложение Президента РФ Владимира Путина, которое он выдвинул на заседании президиума Госсовета в августе прошлого года. Слова потом вылились в конкретное поручение главы государства: «Обеспечить разработку и представление предложений по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом введения национальной системы учительского роста». Срок - 1 декабря 2021 года. Исполнители - министр просвещения РФ Сергей Кравцов, высшие должностные лица субъектов РФ.

Это поручение и вылилось в пилотный проект по изменению учительских зарплат. И очень хочется верить, что чиновники отнеслись к делу ответственно.

Сергей СМОЛИН.