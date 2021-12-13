QR большинством голосов. Как депутаты Кировского ОЗС голосовали по COVID-ограничениям

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Эпидемия COVID-19 не отступает, и единственной действенной преградой для вируса остается вакцинация. Чтобы стимулировать людей, всё еще не привившихся или принципиально отказывающихся от вакцинации, к ответственному отношению к окружающим, правительство России 12 ноября внесло в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Суть поправок: на всей территории России посещать магазины, рестораны и кафе, учреждения культуры, спортивные центры, а также перемещаться на поезде или самолете смогут только те, кто предъявит QR-код с подтверждением о вакцинации или перенесённой коронавирусной инфекции. Чтобы не было возможностей подделать документ или воспользоваться чужим, QR-код надо будет показывать вместе с паспортом.

В случае принятия законопроектов Госдумой нормы будут действовать с 1 февраля до 1 июня 2022 года. По законопроекту, до 1 февраля россияне, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Не единогласно

Перед первым слушанием в Госдуме законопроекты отправили на обсуждение в региональные парламенты, которые могли поддержать или отклонить инициативу правительства. 2 декабря прошло голосование в Законодательном собрании Киров­ской области. К тому моменту проект документа уже был поддержан в большинстве региональных парламентов Приволжского федерального округа - депутатами из Татарстана, Башкирии, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Пермского края, Нижегородской, Саратовской, Пензен­ской, Оренбургской областей.

Все без исключения депутаты от партии «Единая Россия» в ОЗС (24 человека) поддержали законопроект. Также его одобрили Александр Марков (Россий­ская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Олеся Редькина («Справедливая Россия»). Оппозиционные «Новые люди» (один человек), КПРФ (два), ЛДПР (три) и восемь справедливороссов поставили голоса «против». Итог голосования: 26 - «за», 14 - «против».

Мнение оппозиции

Свою позицию высказала депутат от ЛДПР Ольга Тырыкина: «Мне этот закон кажется противоречащим слишком большому числу базовых ценностей и свобод граждан. Я не выступаю против вакцинации, но искренне считаю, что достигаться коллективный иммунитет должен не бесконечными запугиваниями и запретами. Да, у всех стран разные, иногда даже слишком жесткие способы сопротивления эпидемии, но не­у­жели у России, великой державы, нет других способов борьбы, кроме «Не пущать!»?»

Руководитель фракции «Справедливой России» в ОЗС Дмитрий Русских прокомментировал телеграм-каналу Perso­nal оpinion свое отношение к тому, как голосовала Олеся Редькина, и к партийной дисциплине: «Единого фракционного решения по законопроекту о QR-кодах не было. Каждый депутат нашей фракции принимал решение добровольно. Восемь депутатов фракции из девяти проголосовали «против». При этом Олеся Александровна Редькина проголосовала «за». Её позицию, как врача, я понимаю.

Да, мы видим, что Олеся Редькина голосует «по-своему». И тут гораздо важнее говорить не про законопроект о QR-кодах, а о принятии бюджета области в первом чтении, и тут как раз было фракционное решение - «воздержаться», так как депутаты от «СР» планировали внести правки (и внесли) для обсуждения бюджета во втором чтении. При этом Олеся Александровна, вне решения фракции, бюджет поддержала. И это плохо. Мы это видим и будем, безу­словно, говорить и обсуждать эту ситуацию с нашим депутатом. Пока я руководитель фракции «СР» в ОЗС, партийная дисциплина будет крайне важна».

Митинг и пикеты

Если депутаты ОЗС от «Справедливой России» и ЛДПР ограничились только парламентскими методами волеизъявления, то депутат от КПРФ Сергей Мамаев вывел своих сторонников на улицы. В районах области и в Кирове прошли одиночные пикеты, а 5 декабря, несмотря на двадцатиградусный мороз, на митинг у памятника Степану Халтурину собралось тридцать коммунистов.

В резолюции участники митинга потребовали от органов власти всех уровней «безусловной отмены и отказа от любых проектов повсеместного и насильственного введения QR-кодов; безусловного отказа от методов принудительной вакцинации - как прямых, так и косвенных, отказа от любых форм сегрегации общества по тем или иным формальным основаниям. Немедленного сложения полномочий тех руководителей и депутатов всех уровней, которые, пойдя против интересов большинства, запятнали себя политикой формирования диктатуры и утратили доверие народа.

А также прекращения уничтожения народного предприятия ЗАО «Совхоз имени Ленина» и расправы с его директором П.Н. Грудининым».

КПРФ намерена проводить митинги каждые две недели.

Предложения ОЗС

Как бы то ни было, законопроект о QR-кодах был поддержан большинством депутатов Заксобрания Кировской об­ласти. Помимо своего отзыва, депутаты направили в Госдуму ряд предложений.

В частности, они предлагают предусмотреть для регионов срок, достаточный для обеспечения выполнения установленных законом полномочий по организации оказания услуг гражданам в случае угрозы распространения инфекции. Также просят дать возможность гражданам посещать мероприятия, организации и объекты при условии, что у них есть документы о введении первого компонента двухкомпонентной вакцины или о наличии минимального необходимого уровня антител. И еще одно предложение - предусмотреть, чтобы люди при посещении мероприятий, организаций и объектов одновременно с QR-кодом могли предъявить не только паспорт, но и другой документ (например, военный билет, пенсионное или водительское удостоверение).

Первое слушание по законопроекту в Госдуме запланировано на 16 декабря.

Анастасия Четвергова.

Подготовлено по материалам СМИ.