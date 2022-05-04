Сытый голодного разумеет? Кировские депутаты ОЗС и Госдумы представили публике свои доходы

Депутаты Законодательного собрания Кировской области опубликовали сведения о доходах. Немногим ранее то же самое сделали народные избранники в Государственной думе РФ, представляющие наш регион.

Можно ли чему-то удивляться в этих данных? Разберемся.

При нефти - при богатстве

Ни для кого не секрет, что в нашем региональном парламенте в основном заседают обеспеченные люди. Хотя для некоторых это определение даже слишком мягкое.

Самым богатым депутатом ОЗС стал Сергей Киселев, президент компании «Движение-Нефтепродукт» (кстати, в прошлом году он также возглавлял этот список). За год он заработал почти 315 миллио­нов рублей, то есть по 860 с лишним тысяч рублей в день. В собственности у него куча недвижимости, в том числе четыре дома и шесть квартир. Его автопарк составляют четыре автомобиля, из которых три - Toyota. А поскольку в декларации нет сведений о жене и несовершеннолетних детях, то можно предположить, что всем этим он пользуется сам, «в одно лицо».

Вторую строчку нашего неофициального рейтинга депутатствующих «олигархов» уверенно занял Константин Русских (не путать с его однофамильцем Дмитрием), основатель и владелец цветочной сети «Макси Флора». Его доход составил 146 с лишним миллионов рублей, или по 12 миллио­нов в месяц. У него также имеются четыре ино­марки для личных нужд, в число которых каким-то образом затесалась скромная Kia, что нелепо выглядит на фоне двух Mercedes-Benz и одного Volkswagen. С недвижи­мостью, в отличие от Сергея Киселева, у него совсем плохо - всего один жилой дом, да и тот в совместной собственности, и еще одна квартира, принадлежащая Константину Русских лично. Хотя можно ли ему в этом посочувствовать?

И, наконец, третью ступень почетного пьедестала занял… Камиль Джамалутдинов, представляющий в областном парламенте не кого-нибудь, а «пролетарскую» КПРФ. Годовой заработок депутата составил 98 миллионов рублей. При этом за ним числятся три автомобиля Mercedes-Benz и один ВАЗ. Последний, надо полагать, для того, чтобы ездить в Заксобрание. Иначе что ж это будет за коммунист?

Как тут не вспомнить и о «бессребренике» и пенсионере Сергее Мамаеве, который ныне возглавляет обком КПРФ? Он ведь тоже в бедняках не значится. Совсем не бедствует «первый коммунист», получая по полмиллио­на в месяц, что вытекает из задекларированных шести с четвертью миллионов в год. Ни у кого из его однопартийцев не появилось вопросов?

А вот самым бедным депутатом оказалась представительница политической партии «Новые люди» Анастасия Скурихина. Она на 127 тысяч рублей в год умудряется содержать двоих несовершеннолетних детей.

Молочны реки, кисельны берега?

В последние годы самым бурно растущим сектором экономики является аграрный. На этом фоне наши областные депутаты-аграрии (а они представляют ведущие хозяйства) должны были бы продемон­стрировать сверхдоходы. Но этого нет, как бы неожиданно всё это ни выглядело.

Самый большой доход среди руководителей сельхозорганизаций показал владелец АО «Красное Знамя» (в недавнем прошлом - СПК «Красное Знамя») Владимир Шулаев. Он заработал свыше 38 мил­лионов рублей. За ним числятся также два дома и две квартиры в долевой собст­венности. Ездит бывший председатель колхоза на внедорожнике Jeep.

Следом за ним с большим отрывом следует владелец шахунского агрохолдинга «Молоко» Анатолий Маликов. Владея несколькими крепкими хозяйствами на юго-западе области, он за год получил всего немногим более пяти миллио­нов рублей. Впрочем, его супру­га оказалась более успешной бизнес-леди. Она перещеголяла мужа, показав годовой доход более 19 миллионов. Зато у четы Маликовых, по сравнению с Шулаевым, значительно больше недвижимости.

На третьем месте - гендиректор агрофирмы «Смаиль» Ильгиз Бурханов с супругой. На пару они заработали 17 мил­лионов рублей. На каждого из них приходится по одной иномарке - Ford и Land Rover (хотя обе записаны на супругу). Также семья владеет домом, пятью квартирами и несколькими земельными участками.

А вот чей доход среди этой категории депутатов реально удивил, так это доход Юрия Терешкова, бывшего директора «Уржумки». Он заде­кларировал всего «каких-то» четыре миллиона, а его су­пруга и того меньше - 580 тысяч рублей. Почему так вышло? Одному богу (да самому депутату) известно.

Коммунист впереди

Говоря о доходах депутатов, нельзя пройти мимо наших, кировских, представителей в Государственной думе. Они также отчитались о том, сколько денег получили в прошлом году. Но здесь нужно сразу же внести ясность: говорить о доходах самого депутата без упоминания таковых у его супруги - значит «наводить тень на плетень». Поэтому назовём их суммарный заработок. Так картина будет более объективной.

Первое место среди самых богатых думцев занимает… представитель КПРФ Вадим Блоцкий. Его годовой доход составляет свыше трёх миллиардов рублей. При таких «деньжищах» почти четыре мил­лиона, которые показала его «вторая половинка», значения не имеют. Для этого семейства «лимон» - это мелочь «на карманные расходы» (привет Сергею Павлиновичу, который после этого может смело отвечать на все претензии к своим доходам: «Беру пример со старших товарищей»).

«Серебряную медаль» следует отдать Рахиму Азимову («Единая Россия»). Вместе с супругой они получили в прошлом году свыше 36 миллионов рублей. Вот только в отличие от Блоцкого, которого и до выборов, и после них в Кировской области ни­кто не видел, Азимова у нас знают как человека, который реально помогает городам и весям в ремонтах, благоустройстве и прочем. Помогает в таких количествах, что ему можно «простить» его богатство.

«Бронза» - у семьи Вадима Белоусова («Справедливая Россия») с совокупным доходом 19 с половиной миллионов рублей. Но все, кто следил за карьерой этого политического деятеля, знают, что за ним тянется уголовное дело о многомилли­ардных взятках. А следовательно, этот депутат не может в силу объективных причин демонстрировать иной уровень благосостояния.

Таким образом, «на закуску» осталось лишь два единоросса, чьи доходы недотянули до «пьедестала почета»: Мария Бутина и Олег Валенчук. Первая задекларировала почти 17 с половиной мил­лионов рублей, второй - около 17-ти. Конечно, с точки зрения обывателя, и такие суммы кажутся немалыми - как-никак больше «лимона» в месяц. Но по сравнению с остальными депутатами они выглядят «бедными родственниками».

В связи с последним хотелось бы обратить внимание на одну деталь, которую многие местные комментаторы пропустили: Олег Дорианович в своей декларации не указал супругу. А ведь, по некоторым неподтвержденным сведениям, значительная часть валенчуковского бизнеса была записана на нее. Неужели случилось непоправимое и его жена рассталась с ним, «оттяпав» половину совместно нажитого «непосильным трудом»? Или это - очередной хитрый ход?

Мы сами виноваты

Когда видишь такой сонм миллионеров в законодательных органах на федеральном и региональном уровнях, невольно задаешься вопросом: а могут ли эти люди понять проблемы простых граждан и решить их? И однозначного ответа не находишь.

Но есть здесь и вторая сторона: а как так получается, что в эти органы попадают именно такие люди, а не доярки и слесари? И на этот вопрос есть ответ. Наша выборная система так устроена, что попасть в нее могут лишь обеспеченные граждане.

Как заметил один человек, хорошо знакомый с электоральной «кухней» в нашем регионе, для победы на выборах в Законодательное собрание кандидат должен потратить миллион-два рублей. Расценки на успешную предвыборную кампанию в Госдуму еще выше. Под силу ли это мужику, который вкалывает в автосервисе, или рабочему с завода? Да ни в жизнь.

Но означает ли такое положение дел, что легитимность итогов выборов, которая обеспечивается признанием их большинством населения, ставится под сомнение? Опять же нет. Как сказал один из депутатов (на правах анонимности), граждане сами выбирают толстосумов во власть. В ходе предвыборной кампании они часто обращаются с просьбами к кандидатам (например, отремонтировать подъезд, сделать детскую площадку, помочь отдельным нуждающимся людям и т. п.) и отдают предпо­чтение тем, кто такие прось­бы удовлетворяет. А ведь делается это не бесплатно. Вроде и не покупка голосов, но и бескорыстием совсем не пахнет.

Так что мы сами выбираем тех, кто «копейки не привык считать». И нам с этим жить. А если вас раздражает засилье толстосумов, то послед­ние имеют право сказать: «Завидуйте молча».

Иван ТРОФИМОВ.