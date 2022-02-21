Прощай, «Союзпечать»! В Кирове массово сносят ларьки по продаже свежей прессы

В последнее время на редакцию «ВК» обрушился шквал телефонных звонков. Наши читатели обеспокоены тем, что в областном центре повсеместно закрываются киоски «Роспечати». «Стало невозможно купить утром нашу любимую газету! Да и многие другие необходимые мелочи для дома мы привыкли покупать в киосках, которые раньше были на каждой остановке общественного транспорта», - жалуются они.

Люди старшего поколения еще помнят красно-белые киоски «Союзпечати», которые в годы советской власти были установлены повсе­мест­но, причем не только в областном центре. В них всегда можно было купить свежие газеты и прямо тут, у киоска, обсудить новости. В «Союзпечати» девушки покупали открытки с любимыми киноартистами, а школьники - марки…

К сожалению, «новой России» такие, как теперь модно говорить, «места притяжения» оказались не нужны. Киоски, в которых кировчане привыкли покупать свежую прессу, не просто закрываются - их сносят «под корень». В руководстве «Роспечати» нам сообщили, что причин ликвидации киосков несколько. Главная - их нерентабельность в нынешних экономических условиях. Кроме того, городские власти требуют с 2023 года изменить дизайн этих нестационарных торговых объектов. При этом стоимость самого скромного варианта - от 700 тысяч до 1,2 млн. рублей.

История вопроса

В июле 2012 года в мэрии г. Кирова заявили, что согласно федеральным законам городу необходимо принять схему размещения нестационарных торговых объектов. Тогда начальник градостроительства и архитектуры города Ирина Рубцова сказала, что владельцам части ларьков придется либо перепрофилировать свой бизнес, либо переехать в развивающиеся микрорайоны (например, в Чистые Пруды), где места для развития достаточно. Те ларьки, которые продают артезианскую воду, цветы, фрукты-овощи, продукты питания и печатную продукцию, мэрия клялась не трогать. В итоге около трети предпринимателей получили уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке и о демонтаже киосков. Однако позже этот документ опротестовала прокуратура.

Об угрозе, которая нависла над газетными киосками, стало известно весной 2013 года. Если до этого речь шла об овощных и тому подобных ларьках, то в марте 2013-го уведомления о демонтаже киосков были разосланы в компании, которые раньше всегда считались защищенными, в том числе и в «Роспечать».

Еще тогда, комментируя ситуацию, соучредитель компании «Вятка-Роспечать» Наталия Столбова рассказывала: «Причина в уведомлении не указана. Просто с нами расторгается договор, который изначально был бессрочным. На словах это обсуждается давно, и якобы эти договоры составлены неправильно и недействительны. Но выход есть: можно этот договор составить по-другому - не через земельные отношения, а через аренду торгового места. Так работают другие города. Но городская администрация этого не хочет, а предлагает межевание, на которое могут уйти годы».

- У нас продается более 220 тысяч экземпляров местных изданий и 160 тысяч федеральных в месяц. Наш ассортимент - около 700 единиц товара. За последние пять лет мы заменили почти все киоски (их у нас около 80-ти), поставили на них рольставни, всегда следим за их чистотой. Когда к нам приезжают визитёры из других мест, все отмечают, что наша сеть ларьков - одна из лучших в России, - заявила тогда Наталия Евгеньевна. - И это при том, что рентабельность такого бизнеса - всего два-три процента. Если все ларьки всё же прикажут ликвидировать, около 460 человек потеряют работу и постоянный доход, а около двух третей населения города - постоянную подпитку для ума.

«Сводки с фронта»

Несмотря на все доводы о необходимости и даже социальной значимости продажи свежей прессы в шаговой доступности для жителей областного центра, снос газетных киосков начался в 2020 году. Первым «пал» ларёк по адресу: ул. Карла Маркса, 45, на остановке возле поликлиники. В 2021 году демонтировали киоск на площади ХХ партсъезда. А дальше пошла «лавина» сносов.

Комментарии горадмини­страции напоминали сводки с фронта боевых действий:

- Демонтированы киоски по адресам: Октябрьский проспект, 107, Октябрьский проспект, 1, улица Лепсе, 42, Московская, 163, Воровского, 72, Комсомольская, 21, Щорса, 42, Щорса, 46. Также киоски демонтировали на улице Ленина, 48, Карла Маркса, 42, Спасской, 43, Милицей­ской, 24-а, Карла Маркса, 132. Демонтаж объектов связан с истечением сроков действия договоров и с тем, что киоски не были включены в схему размещения нестационарных торговых объектов, что противоречит противопожарным нормам. Пока демонтаж киосков «Вятка-Роспечать» по другим адресам не за­планирован.

Городские чиновники оправдывались:

- Киосков стало меньше из-за нарушения в том числе и пожарных норм и требований размещения теплосетей. Кроме того, печатная продукция продается у нас и в крупных торговых центрах, люди начинают покупать газеты в других местах. Также некоторые газеты разносят по домам, поэтому спрос падает.

При этом, по свидетельству работников «Роспечати», дела обстояли несколько иначе.

- Покупатели часто жалуются, что сносят киоски рядом с домом. Людям неудобно, что приходится искать киоски в другом районе. К нам ходят в основном пенсионеры за свежей корреспонденцией, так как молодежь в интернете информацию берет. Есть спрос на глянцевые журналы, берут в дорогу кроссворды. Также покупают детям книги, раскраски, игрушки. По поводу сокращения рабочих мест из-за закрытия киосков - ситуация не очень приятная. Пенсионеры остаются без работы, людей в возрасте мало куда берут, а на одну пенсию в нашей стране не проживешь.

«Роспечать» капитулировала

В начале этого месяца появилась информация: все киоски «Роспечати», включая цен­тральный магазин на ул. Воров­с­кого, 54-в, закроются к апрелю.

В беседе с корреспондентом «ВК» совладелица ООО «Вятка-Роспечать» Наталия Столбова подтвердить это на сто процентов отказалась, заявив, что у них еще есть время подумать до конца года. Однако, судя по всему, информация о полной ликвидации сети по продаже прессы правдива.

На днях пропал киоск, который находился на улице Карла Маркса, 26. В начале февраля были демонтированы киоски на Октябрьском проспекте и улице Ленина. Ждут демонтажа за­крытые киоски на ул. Ленина, 166-а, Карла Маркса, 24, Чернышевского, 5, Космонавта Владислава Волкова, 1, Во­ровского, 137, Ленина, 88-б, и Совет­ской, 89-б, в Нововятске.

Жители города вновь задаются вопросом: почему это происходит? Люди, привыкшие читать бумажную прессу, говорят о сложностях с приобретением ее в других местах. Кому-то приходится проходить по несколько остановок, чтобы найти еще оставшийся киоск «Роспечати». Кто-то задумался об оформлении подписки на любимую газету на «Почте России».

Не остались в стороне даже активные пользователи сети «Интернет», которых городские чиновники почему-то поторопились записать в стан сторонников ликвидации газетных киосков. Вот лишь некоторые из их комментариев: «Алло, гараж, где люди будут покупать газету «Эфир» и многие другие?», «Газеты и журналы, что, перестали выпускать?», «Жалко очень, много полезных вещей можно было купить в киосках».

Свое мнение высказал урбанист Степан Красков:

- Жаль, что киоски «Роспечати» исчезают с улиц города. Их можно было бы оставить для другого малого бизнеса, в том числе и киоски на остановках. Там администрация города за свой счет могла бы установить современные остановочные павильоны. В этом случае малый бизнес обслуживал бы павильоны: мыл, прибирал и ремонтировал их во время эксплуатации.

Т. АНДРЕЕВ.

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