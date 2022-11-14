ДоШЕВЕЛИли до точки. В Кирове на спорном участке планируют построить новую школу

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На днях губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил сногсшибательную новость: в ближайшие два года в Шевелях (слобода Шевели находилась на перекрестке улиц Карла Маркса и Профсоюзной в городе Кирове) будет построена новая школа на 1650 мест.

Это известие особенно обрадовало учеников, их родителей, а также педагогов школы № 24, которые больше пяти лет бьются за нормальные условия обучения детей. И до последнего времени их борьба была безрезультатной.

Стоит ли обещание губернатора того, чтобы кировчане кричали «ура!» и «в воздух чепчики бросали»? Несколько лет назад экс-глава горадминистрации Кирова Илья Шульгин давал такое же и свое слово не сдержал. Не станет ли нынешний прожект пустышкой?

«Я знаю, школа будет…»

3 ноября на своей странице в «Телеграме» глава региона написал: «Новую школу в Шевелях на 1650 мест построим в ближайшие два года. Соглашение с Министерством просвещения уже подписано, средства на школу выделены.

Проблема с нехваткой школьных мест в центре Кирова стоит давно, ситуация в школе № 24 - особенно напряжённая. Строительство новой школы позволит решить проблему учеников нескольких районов центра.

О вариантах решения проблемы загруженности школ в центре города меня спрашивали родители учеников и во время прямой линии, которую я провел в сентябре. Город-ской администрации я сразу же дал поручение оперативно проработать этот вопрос. В свою очередь, обозначил проблему на уровне Министерства просвещения и на встрече с Председателем Правительства РФ Михаилом Владимировичем Мишустиным, попросил поддержки. Благодарю за то, что нам пошли навстречу!

Земельный участок в слободе Шевели уже сформирован. Контракт на строительство будет заключён в ближайшее время. В школе будет бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс. За два года школу построим и введём в эксплуатацию».

Серьезность намерений Александра Соколова подтвердил глава администрации Кирова Вячеслав Симаков. Он рассказал о деталях строительства новой школы в центре города.

По словам сити-менеджера, участок под школу, которую планируется построить в слободе Шевели, сформирован. Градостроительный план полностью готов, и к концу этой недели в соответствии с решением комиссии будет заключён контракт со строительной организацией.

- Были вопросы по нескольким земельным участкам, но нам удалось их решить. В рамках контракта запланировано до мая 2023 года проектирование здания школы и прохождение госэкспертизы. На сегодняшний день все вопросы решены, - сообщил городской чиновник.

Как сообщили региональные СМИ, контракт «под ключ» на строительство и проектирование новой школы в центре Кирова должен быть заключён до конца 2022 года. По его условиям, о которых стало известно журналистам, число мест в новой школе будет 1606, то есть меньше, чем указал Соколов, а стоимость работ составит 1,3 млрд. рублей.

Пока некоторые расхождения в деталях не ставят под сомнение планы региональной власти. Однако слова Симакова об окончательном решении вопроса по земельным участкам вызывают сомнение. Именно из-за этой проблемы его коллеге на посту главы горадминистрации Илье Шульгину не удалось построить школу в Шевелях.

Земельный вопрос завёл в тупик

Еще в 2018 году родительский комитет школы № 24 обратился к городской власти с просьбой подыскать новое здание для этого учебного заведения. Чиновники побывали в старом здании школы и убедились в том, что условия для ее работы не соответствуют никаким нормам: учебные кабинеты маленькие, тесные, в коридорах с трудом могут разойтись два взрослых человека. Раздевалка совсем небольшая, поэтому лыжи и лыжные ботинки ребята складывают в классах. Из-за тесноты, небольшого пространства детям приходится заниматься в духоте. Столовая, которая находится в подвале школы, рассчитана всего на 30 человек, поэтому обедать классы ходят по очереди - один класс за одну перемену. Таким образом, обед у ребят растягивается на весь день, вплоть до последнего урока. Спортивный зал имеет площадь всего 68 квадратных метров. Места для активных занятий спортом очень мало.

Родители учеников школы № 24 были доведены до отчаяния и готовы даже отнять здание у другого кировского учебного заведения - экономико-правового лицея, которое ранее принадлежало 24-й школе.

В целях решения проблемы городская администрация предложила выход: построить новый учебный корпус на 1200 - 1300 мест в Шевелях. Но чиновники взяли тайм-аут до 2020 года, чтобы решить вопрос с земельными участками. В конце 2018 года даже прошли публичные слушания, а в январе 2019-го Илья Шульгин подписал постановление о резервировании земельных участков под школу.

Однако большая часть земельного участка находилась в пользовании АО «Кировский сельский строительный комбинат» (КССК), застройщик получил его еще в 2013 году. У КССК, который возглавлял тогда Денис Крутихин, были «особые отношения» с городским руководством. И договориться с за­стройщиком о передаче участка в Шевелях под школу власть не смогла. Ни в 2018 году, ни в 2019-м, ни в 2020-м.

В Кировском ССК в 2020 году сообщали, что переговоры между ними и мэрией были, но они ни к чему не привели. В компании пояснили, что готовы построить школу, но только на условиях, если администрация будет содействовать КССК в процессе оформления на него нескольких спорных участков с частными постройками. Было и еще условие: разрешить, помимо школы, построить там жильё.

- Предложение КССК нас не устраивает именно потому, что кроме школы они хотят построить в Шевелях многоэтажные дома, а участка по нормативу едва хватает на школу, - отмечал Илья Шульгин. - К тому же жилые дома там в принципе нельзя строить из-за санитарной зоны шинного завода.

Поскольку переговорный процесс зашел в тупик, городская администрация планировала в том же 2020 году изъять под строительство школы 12 земельных участков в границах улиц Карла Маркса - Слобода Шевели - Володарского - Профсоюзная общей площадью 29,7 тысячи квадратных метров, но не успела это сделать: Шульгина сняли с поста сити-менеджера. А сейчас он вообще под судом (правда, не по этому поводу).

Как и на каких условиях удалось нынче Вячеславу Симакову достичь соглашения с КССК, не сообщается. Хотелось бы надеяться на всеобъемлющий консенсус. Потому что в ином случае возможны всякие неожиданности. Один раз крутихинской фирме уже удалось «нагнуть» городскую власть. Не случится ли такое же снова?

Сергей СМОЛИН.