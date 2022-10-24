Дайте «малышам» шанс! Как небольшому дому в Кирове попасть в ППМИ?

Проект поддержки местных инициатив (ППМИ) работает в области уже десяток с лишним лет. За это время он расширил свою географию, вобрал в себя практически все населенные пункты и даже садоводческие товарищества, увеличил степень вовлеченности граждан в решение проблем мест­ного благоустройства.

По степени своей востребованности гражданами он переплюнул и проект «Народный бюджет», и голосование за ремонт улиц и парков.

И всё же ППМИ не является эталоном совершенства. В нём есть ещё моменты, которые можно и даже нужно улучшать. С одной из таких проблем мне пришлось не так давно столкнуться лично, когда в редакцию «Вятского края» обратилась инициативная группа жильцов дома

№ 15-а на улице Карла Марк­са, в котором всего тридцать квартир. По их словам, они очень переживают, что их проект благоустройства придомовой территории находится в неравных условиях с многоквартирными домами, находящимися на проходных улицах и насчитывающими сотни жильцов. И как можно исправить такое неравенство, люди не знают.

Ямы на асфальте

Дом по адресу: ул. Карла Маркса, 15-а, совсем не старый. Он был построен в 1990-е. По тем временам квартиры в нём были, можно сказать, элитными, хотя тогда их называли «улучшенной планировки». Повышение комфортности жилья происходило за счёт сокращения этажности (в доме всего три этажа) и числа квартир на лестничной площадке. Так и вышло, что в указанном доме оказалось всего 30 жилых помещений.

Место постройки этого дома тоже было выбрано не случайно: в глубине квартала, чтобы шум с прилегающих улиц - Карла Маркса и Профсоюзной - не мешал жильцам. Даже прилегающий к дому тротуар был сделан не в асфальтовом исполнении, а выложен бетонными плитами. В общем, непростой дом для непростых людей.

Но, как написано в книге Экклезиаста, «всё проходит…». Так и для этого дома миновала пора, когда он был новым, элитным и исключительным. Разве удивишь сегодня квартирами «улучшенной планировки» людей, которые видели двухуровневые хоромы по 200 и более квадратов с евроремонтом, индивидуальной планировкой и прочими признаками достатка их владельца? Это в прежние годы они были пределом мечтаний советского человека, а сегодня котируются ниже евродвушек.

Двор тоже поддался напору времени. Тротуарная плитка потеряла былую ровность, выщербилась, кое-где вздулась. Асфальтовое покрытие проезжей части - в ямах и колдобинах. Хотя цветники еще носят следы заботливых рук жильцов, которые хотя бы так пытаются облагородить ветшающий двор.

Управляющая компания «Жилсервис», в чьем ведении находится здание, следить за прилегающей территорией со всем усердием не стремится. Выполняет, по словам жильцов, минимальный набор работ по обслуживанию (меняет лампочки в подъездах, обеспечивает их уборку, зимой чистит снег и т.п., и всё). Впрочем, чего ещё можно ждать от компании, которая, согласно данным портала «За честный бизнес», находится в состоянии банкротства?

Жильцы честно признаются, что исправить положение своими силами не могут. Вот потому они и решили принять участие в ППМИ. Это, по их словам, пока единственный шанс вернуть их двору былую респектабельность.

Ну а то, что придомовая территория нуждается в солидном ремонте, видно невооруженным глазом. Посмотришь на неё и понимаешь, что дорожная техника здесь не была с момента постройки дома.

Проект высокой степени готовности

Когда в редакции раздался звонок от жильцов этого дома, я, честно признаюсь, не сразу понял, что их тревожит.

ППМИ действует в Кировской области с 2010 года, и я почти с момента его запуска не раз писал о нём. Я своими глазами наблюдал, как выглядела, например, главная городская площадка какого-нибудь посёлка до её ремонта и после. Я спрашивал мнение простых людей, что они думают об этом проекте и как воспринимают его результаты. Я интересовался у местных чиновников, легко ли было им победить в конкурсе, а у ре­гиональных специалистов - насколько честной и прозрачной является процедура отбора заявок.

Поэтому, когда услышал, что жильцы дома на ул. Карла Маркса, 15-а, решили поучаствовать в ППМИ, у меня эта новость интереса не вызвала. Таких проектов по Кирову пруд пруди. Да, не каждый из них выигрывает. Но тут уж всё зависит, как я считал, от умения «подать материал». Однако, оказалось, всё не так просто.

- Мы решили обратиться в вашу газету за тем, чтобы вы написали о нас, о нашем проекте, - честно призналась член инициативной группы дома Елена Белявина. - Так у нас шансов больше выиграть. Как видите, дом у нас небольшой по количеству жильцов. Его не сравнишь с теми, где по сто и больше квартир. У нас, конечно, есть своя группа во «ВКонтакте», в которой мы делимся своими мыслями, планами, рассказываем о проекте. Но печатная публикация в СМИ даст нам дополнительное очко. И, как знать, может, оно станет решающим при выборе нашего проекта. Это первый наш опыт участия в ППМИ, и очень хочется, чтобы он был удачным.

Слова домовой активистки заставили внимательно присмотреться к критериям отбора проектов в рамках ППМИ, на что раньше я внимания как-то не обращал. Хотя присмотреться к ним стоило. Ведь первое, что бросается в глаза, - это социальная значимость проекта, которая определяется, в числе прочих, количеством благополучателей от его реализации. Поэтому, если он облагодетельствует менее ста человек, то получит только половину очка, а свыше тысячи трёхсот - все пять баллов.

Аналогично обстоит дело и с числом домовой инициативной группы. Чем она малочисленней, тем меньше баллов наберет проект.

Нужно ли говорить о том, что шансы выиграть у домов, где живет тысяча человек, много выше, чем у тех, где пятьдесят? Это и так очевидно.

Впрочем, активисты из дома на ул. Карла Маркса, 15-а, руки не опускают.

- Мы детально проработали наш проект, - добавил второй мой собеседник - предприниматель Игорь Гребенев. - Мы учли, что наш двор проходной, поэтому выгодополучателей больше, чем жильцов нашего дома. Рядом с нами и остановки общественного транспорта, и школы, и администрация Октябрьского района, так что людей, которые проходят или проезжают через наш двор, достаточно много. Мы даже специально исследование провели и отразили в документах примерный трафик движения. Кроме того, мы не просто собрали с жильцов деньги на благоустройство, но и сделали на них проектно-сметную документацию, которая, в случае нашей победы, сократит сроки реализации проекта.

И всё же оба домовых активиста в окончательной победе их проекта не уверены, потому и обратились в «Вятский край» за информационной поддержкой. Но даст ли им это дополнительный шанс на победу, лично я не уверен.

Зато этот разговор позволил сделать несколько выводов о проведении конкурса ППМИ в Кирове.

Поматросили и бросили

В областном центре много не только многоквартирных домов, насчитывающих от 40 квартир и более, но и таких, где живет небольшое число семей. Взять хотя бы двухэтажные «сталинки». Каковы у них шансы на победу в ППМИ, догадаться не трудно.

Какой-то градации среди домов по их величине, насколько мне известно, для участия в ППМИ на уровне города не существует. Поэтому шансы у малоквартирных домов практически нулевые. Не слышал я и о намерении депутатов каким-то образом эту несправедливость исправить. Хотя, с моей точки зрения, такие изменения напрашиваются сами собой. Их введение смогло бы уравнять шансы домов, разных по числу жильцов.

Но как же так получилось, что активисты из дома на ул. Карла Маркса, 15-а (и, думается, не только из него, но и ещё из некоторого числа подобных), всё же решились на участие в ППМИ? Оказалось, это произошло не случайно.

В начале сентября, в преддверии выборов депутатов Кировской городской думы, прошло несколько общих собраний жильцов многоквартирных домов по вопросу участия в ППМИ (заметки о собраниях есть на сайте городской администрации). На них чиновники территориальных управлений и кандидаты в депутаты от «Единой России» рассказывали кировчанам о наличии якобы единороссовского партийного проекта, дополняющего конкурс ППМИ.

Но, как оказалось, это был лишь предвыборный трюк. Людям дали надежду на возможность благоустройства. Те продумали свои проекты, подготовили и сдали пакет документов. Но конкурс как проводился на общих для всех основаниях, так и будет проводиться и сейчас.

Вот только после выборов эти проекты новоиспеченным депутатам, да и самим муниципальным чиновникам, стали неинтересны.

Чиновница из Октябрьского территориального управления Наталья Роботинская, которая курировала подготовку заявки от дома на ул. Карла Маркса, 15-а, отказалась давать какие-либо комментарии. А городской депутат от этого избирательного округа Ольга Сысолятина, присутствовавшая на общем собрании дома, когда обсуждалось участие в ППМИ, на связь с жильцами больше не выходила. Не соизволила она ответить и на мой звонок.

Таким образом, сегодня инициативная группа от дома № 15-а на улице Карла Марк­са решает проблему самостоятельно. Но шансы у людей на победу, прямо скажем, минимальны.

Есть, конечно, ещё один вариант, согласно которому проблемный двор может быть отремонтирован, - по нацпроекту «Создание комфортной городской среды». Но его не подашь как партийный, да и выборы уже прошли. Так что и здесь людям вряд ли что-то светит.

А уж о том, что городской депутат Ольга Сысолятина на деньги из депутатского фонда что-то сделает, и говорить не приходится. Забыла она, похоже, и о своих обещаниях, и о своих избирателях.

Сергей СМОЛИН.