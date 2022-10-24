«Где хочу, там и паркуюсь!» Как в Кирове решить проблему оставленных на тротуарах авто?

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Как меняются времена, а вместе с ними - нравы! Иной раз идёшь по городу - и удивляешься: настолько люди потеряли уважение к окружающим и друг к другу. Особенно это касается автомобилистов.

Наглость - вторая натура

По заданию редакции пришел как-то в один из домов - написать очерк о заслуженном человеке, ветеране труда, орденоносце и просто хорошей, замечательной женщине. Как водится, пытался настроиться на мажорный лад: с плохим настроением на беседу не пойдёшь.

Долго пытался подойти к подъезду. Обходил лужи, едва не переломал ноги на тротуарах, разбитых и ставших «ноголомами». Подумал: «Не жильцы же их так угробили...»

И с этой, в мгновение промелькнувшей мыслью тут же запнулся за цепь. Она протянулась от столбика к столбику: так частные автолюбители «забили» себе место для парковки. Ладно бы огородили только свой автомобиль подальше от тротуаров, и так превратившихся в руины по­сле битвы. Они своего «четырехколесного коня» поставили на пешеходный тротуар, да ещё и столбики вбили: «Это моё, а вы - как хотите!» К тому же все автомобили стояли рядом и хозяин каждого огородил их «своей» цепью (хорошо - не золотой!).

Спросил у жильцов дома: мол, как они терпят такое безобразие? Они сказали: наглецов уговаривать бесполезно. Те просто обольют нецензурной бранью либо - и такое случалось! - могут по морде дать. А кто-то еще и собак натравит. Вот и ходят люди как по минному полю: там - подпрыгнут, в другом месте - кое-как прошмыгнут между цепями, в третьем, чертыхнувшись, плюхнутся в лужу. Еще мне сказали, что одна из жительниц дома, вызвавшая «скорую», удивилась стойкости врачей: они ее едва ли не на руках донесли до машины.

К слову, я все-таки, подобно акробату, перепрыгивая через незаконные парковочные места, осторожно обходя на тротуаре навороченные автомобили (не дай бог прикоснуться: хозяин увидит - не обойдется без мордобития и с синяком под глазом приду в редакцию), нашел нужный дом. И, к сожалению, в очередной раз убедился: наг­лость автовладельцев стала одной из основных черт их характера и приметой повсе­дневной жизни. Уж извините.

Защитит ли полусфера?

Недавно в мэрии Кирова рассказали, что работа по защите тротуаров в городе проводится по обращениям граждан. А они регулярно бьют тревогу и сообщают, что водители часто используют тротуары для проезда или парковки. Автовладельцы игнорируют даже правила дорожного движения, как будто закон для них не существует. Ведь там черным по белому написано, что ставить машину «где хочу» строго запрещено. А главное (уж к этому-то можно бы прислушаться!), это создает угрозу жизни и здоровью пешеходов.

- Мы составили перечень мест, где чаще всего выявляются подобные нарушения. Чтобы исключить заезд транспорта в пешеходную зону, принято решение установить бетонные полусферы, которые служат в качестве ограждений. Работы проведены уже на семи участках. К примеру, на перекрестке улиц Профсоюзной и Карла Маркса, у торгового центра «Новинка», кинотеатра «Колизей», - рассказали в управлении дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ).

В муниципальном учреждении отметили, что в предварительный перечень, где будут установлены бетонные полусферы, вошли восемнадцать мест. В зависимости от ситуации он может быть пополнен.

Штраф за парковку

- С начала 2022 года сотрудники Госавтоинспекции составили 3644 административных материала за нарушение правил остановки, стоянки транспортных средств, эвакуирован 1781 автомобиль, - проинформировали корреспондента «ВК» в ОГИБДД УМВД России по г. Кирову. - Сотрудники Госавтоинспекции еже­дневно выявляют нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств. Маршруты нарядов ДПС максимально приближены к местам скопления автомобилей, где остановка и стоянка транс­портных средств запрещены дорожными знаками и разметкой.

Как известно, за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств преду­смотрен штраф в размере 1500 рублей, а также задержание транспортного средства на специализированную стоянку, в случае если данный дорожный знак установлен совместно с табличкой: «Работает эвакуатор».

В помощь - «Паркон»

Нам напомнили о том, что в городе Кирове работает комплекс автоматической фотофиксации «Паркон», фиксирующий нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств. С начала 2022 года комплекс выявил 3153 административных нарушения правил остановки и стоянки.

- Обращаем внимание водителей, что в соответствии с КоАП РФ расходы по перемещению и хранению задержанных транспортных средств возлагаются на лиц, совершивших административное правонарушение, - предупредили в ОГИБДД УМВД России по г. Кирову. - В случае если водитель, отлучившись с места парковки автомобиля, не обнаружил его по возвращении, есть вероятность, что его эвакуировали. Для того чтобы прояснить ситуацию, следует позвонить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Кирову по телефону 58-88-88.

По газонам

Часто горожане спрашивают: куда им обращаться, ко­гда они видят, что водители паркуются на газонах?

- Нормы Кодекса Россий­ской Федерации об админи­стративных правонарушениях ответственность за остановку и стоянку транспортных средств на газоне не преду­сматривают, - констатируют в городском отделе ГИБДД. - Указанные деяния содержат признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьёй 4.1 закона Киров­ской области от 4 декабря 2007 года № 200-ЗО «Об админи­стративной ответственности в Кировской области». Для решения данного вопроса нужно обратиться в территориальное управление администрации города Кирова.

Не частное мнение

Депутат Кировской город­ской думы Юрий Львович Шлемензон высказал своё мнение о проблеме наглых парковщиков:

- Мы четыре года назад считали: если штрафовать за неправильную парковку на улице Ленина, то бюджет города Кирова ежедневно может получать по триста тысяч рублей. Тут большое поле для деятельности. И я не понимаю, почему этим не занимаются. Не решается вопрос организации платных парковок, эвакуации. У нас масса частников предлагали свои услуги по эвакуации автомобилей. У нас же культура вождения и парковки безобразная. Надо начать этот вопрос решать. Создать муниципальное предприятие, которое будет заниматься контролем парковочных мест.

И личное

Я, к примеру, не автомобилист, и их, невоспитанных и беспардонных, просто не люблю. Но, увы, таковых становится больше и больше, поколение, скажем так, невежливых водителей пополняется ежедневно. Папины и мамины кошельки уменьшаются в размерах: надо же любимым сыночкам или дочкам крутую «тачку» приобрести. Хорошо бы еще вместе с таким шикарным подарком научили своих чадушек уважительному отношению к людям, к родному городу.

Впрочем, о чём это я? Мечты-то мои, видно, несбыточные...

А. ВЯТКИН.