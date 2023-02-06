Когда под яблоней ­ рябина! Мэрия Кирова продолжает уничтожать городские деревья

Фото: bnkirov.ru

В последнее время в СМИ и интернете, к сожалению, всё больше сообщений о вырубках деревьев в нашем областном центре – в парках и скверах. Последний резонансный случай произошел осенью, когда вырубили вековые липы в Александровском саду. Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков вынужден был даже извиниться перед горожанами. А варварская вырубка сосен в с. Порошино несколько лет назад? Виновники миллионного ущерба природе так и не были наказаны.

Исчезли ели возле памятника Кирову… И перечень ран, нанесенных зеленому наряду города, можно продолжать и продолжать. Каким же он предстанет перед гостями в свой юбилей? Видимо, этим озаботились городские власти, и сейчас вовсю идет работа по проектированию будущего озеленения центральных улиц. Первые шаги уже были сделаны. Об этом появились посты в интернете. Правда, без нареканий и на сей раз не обошлось. Вот, к примеру, один из постов в соцсети «ВКонтакте» Ольги Светловой.

Закон - не преграда?

«Сегодня я начинаю серию постов, посвященных работе отдела охраны окружающей среды и зеленого строительства УДПИ администрации г. Кирова. Итак, сегодня будет речь об осенних посадках 2022 года на улице Воровского. На участке от ЦУМа до ул. Сурикова были высажены саженцы деревьев и кустов.

Я тут прогулялась по Воровского и, не поверив своим глазам, вернулась туда с рулеткой. Работники УДПИ от перекрестка ул. Воровского с ул. Горького, где растут нормальные яблони, ежегодно радующие горожан прекрасным цветением, прямо под раскидистыми их кронами насадили гибридные рябины, при этом выдержав интервал между самими рябинами 3,5 - 5 метров, а между рябинами и яблонями - 1 - 1,5 метра. Выглядит это довольно странно. Первая мысль: яблони хотят уничтожить. Иначе как можно прямо под их кроной сажать рябину - это же дерево, а не гриб. Кроме того, здесь мы имеем прямое нарушение действующих «Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», в которых сказано, что расстояние между деревьями с однорядной посадкой - семь метров.

С данным вопросом я обратилась непосредственно к начальнику отдела Светлане Кекиной, и в ответ получила следующее (цитата): «Да, эти яблони под замену. Когда соберусь менять, направлю специалистов по оценке. Сейчас нужно ждать укоренения и поведения горожан». Из этого ответа следуют два вывода. Яблони юридически всё ещё существуют, они никем не оценены официально как аварийные или нежизнеспособные. Однако в отделе зелёного строительства УДПИ администрации города, видимо, решили их заменить. При этом решение это под собой не имеет законных оснований, так как по закону снести дерево можно только в трёх случаях: оно реально аварийное, поражено вредителями более чем на 30 процентов, нежизнеспособно. И принять решение о спиле можно только после подписания соответствующего акта. Странно видеть новые посадки на месте яблонь, которые пока ещё существуют и фактически, и юридически. Видимо, сотрудники УДПИ решили, что так как сами же и подписывают акты, то в любой нужный момент уже после принятого решения могут написать в них что угодно, например: «гниль, наклон, V-образная форма, более четверти сухих веток».

Интересно, что далее по улице Воровского действительно имеется серьезная проблема с зелеными насаждениями: в районе магазина «Соболь» и магазина «Глобус» (бывший «Рассвет») растут ясенелистные клёны, которые серьёзно пострадали после летних действий администрации по понижению уровня газонов. При повреждении корней в корневой и комлевой частях деревьев развивается гниль, в результате чего дерево быстро теряет жизнеспособность и/или становится аварийным. Этот процесс нам ещё предстоит пронаблюдать, но, бьюсь об заклад, никто (ни ответственные работники отдела охраны… ни МООС, ни прокуратура) не захочет открыто и публично связать данные процессы с понижением уровня газонов.

Считаю, что в городе должны разработать и предложить варианты народного контроля, куда войдут представители общественности, которые коллегиально будут следить за положением дел в области озеленения. Это крайне важно, особенно в преддверии юбилея города».

Язык растений

Заинтересовавшись проблемами озеленения, я решила побывать на одной из встреч, организованной отделом охра­ны окружающей среды и зеленого строительства Управления дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ) г. Ки­рова. На ней обсуждалась концепция озеленения улицы Карла Маркса, а также состоялось знакомство с возможным руководителем группы проектировщиков - заведующим питомником дендропарка, где создана учебная база для ландшафтных архитекторов среднего звена, Леонидом Тючкаловым. Ранее более 40 лет Леонид Васильевич работал на кафедре растениеводства и земледелия сельхозакадемии. Он признанный авторитет в этой области.

На вопрос одной из участниц встречи, можно ли сажать молодые деревца на расстоянии метра-полутора от старых, он ответил отрицательно. По его мнению, гарантированы потеря иммунитета у саженца, появление корневой гнили и гибель.

А чтобы правильно заниматься озеленением, по его словам, надо знать язык растений. Растения живые, и относиться к ним следует бережно. И уж конечно, не хвататься сгоряча, если что-то не понравилось, за топор.

Красные кресты

Интересно, что мнения специалиста и Ольги Светловой, доцента кафедры русского языка как иностранного ВятГУ, во многом совпадают. Почему же она, вроде бы далекий от растениеводства человек, вдруг встала на защиту зеленых насаждений?

- Понимаете, я урождённая кировчанка, - говорит Ольга. - Это родина моих предков, это мой город. И тут приходят какие-то люди и начинают его разрушать. Почему я должна с этим мириться? А потом нам говорят: не нравится - поезжайте куда хотите.

Да, все понимают, что сажать новые деревья, кустарники, розарии надо. Но что получается? Я живу возле парка Победы, рядом - пятачок с сухостоем. Ну так спилите аварийные деревья и посадите молодые. Нет, им центр города подавай! Ели на Октябрьском, липы в Александровском саду, деревья на Карла Маркса, Володарского... Ко всем последним рубкам в городе сотрудники этого отдела руку приложили. Им надо убирать то, что сажали наши отцы и деды, эти же ясенелистные клёны. А ведь они свою функцию по очистке воздуха выполняют, причём составляют около 60 процентов всех зелёных насаждений, к тому же формируют художественный образ города. На многих картинах вятских художников их можно встретить. Если их уничтожить, с чем останемся?

- Много новых красных крестов на деревьях в городе появилось?

- Осенью в сквере на Московской ими были помечены деревья к сносу.

Подготовила В. Георгиева.