Прощай, «Роспечать»! В Кирове закрыт и снесен последний киоск с газетами и журналами

В номере нашей газеты за 19 февраля мы рассказали о ситуации, сложившейся в областном центре в связи с массовым закрытием и сносом киосков, в которых продавалась свежая пресса.

Корреспондент «ВК» тогда встретился с председателем совета директоров ООО «Вятка-Роспечать» Наталией Столбовой, которая заявила, что до конца 2022 года полной ликвидации сети розничной продажи периодики не будет. А 23 марта в редакцию поступило уведомление, подписанное директором ООО «Вятка-Роспечать» Еленой Алборовой, в котором сообщалось о расторжении договора поставки газет с 29 апреля 2022 года без объяснения причин.

Некоторую ясность внесло поступившее позже письмо из администрации города Кирова. В нём, в частности, сказано, что «хозяйствующие субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере периодической и печатной продукции, подали заявление о расторжении договоров на размещение нестационарных торговых объектов в связи с их нерентабельностью».

Конец «семейного бизнеса»

Здесь хотелось бы напомнить читателям: сеть киосков под вывеской «Вятка-Роспечать» - это давно уже не то, что раньше называлось «Союзпечатью» и было государственной сетью. Владелец нынешних киосков - обычная «ооошка». В составе ее учредителей - три человека: уже упомянутая госпожа Столбова, ее муж и сын.

В беседе с корреспондентом «ВК» госпожа Столбова назвала несколько причин, которые привели к такому финалу. Это и постоянно изменяющиеся требования к обеспечению безопасности (например, пожарной), к расположению киосков (например, отодвинуть киоски с так называемых красных линий улично-дорожной сети) и, наконец, к их внешнему виду (привести его в соответствие с принятым городским «дизайн-кодом»).

Последнее, по-видимому, действительно стало последней каплей. По словам Наталии Столбовой, стоимость «соответствующего» ларька колеблется от 700 тысяч до одного миллиона 200 тысяч рублей за одну штуку. А киосков требовалось заменить порядка сорока. Где предпринимателю одноразово взять такие деньги, да еще в нынешних условиях? Вот и получили то, что получили.

В магазин за газетой?

Как оказалось, проблемой ликвидации киосков «Роспечати» озаботились и в городской администрации. Нам сообщили, что в настоящее время там «прорабатывается вопрос о расширении ассортимента периодической и печатной продукции в торговых сетях города», и попросили выразить нашу позицию по этому вопросу.

Во-первых, мы, конечно, за то, чтобы горожане смогли покупать газеты в магазинах. Хотя организовать оперативную доставку туда периодики будет непросто для издателей. Да и обеспечить в магазине тот ассортимент печатной продукции, что был в киосках, будет сложно уже предприятиям торговли.

Во-вторых, продажа газет в магазинах - это всё-таки не та мера, которая поможет решить проблему отсутствия в городе сети киосков по продаже периодики. Ведь, помимо региональных изданий, жители областного центра теперь лишились и возможности покупать федеральные СМИ, например ту же «Литературную газету», а кто ее доставит в магазин?

Что делать?

И всё же выход, на наш взгляд, есть. Сейчас в областном центре активно обсуждается масштабный проект замены остановочных павильонов. Недавно депутатам городской думы презентовали проект «умной» остановки аж за 3,7 миллиона рублей.

Может, стоит поумерить аппетиты на всяческие «чудеса» и разработать такой проект, который бы предусматривал и киоск для продажи прессы. Сделать это должны сами городские власти - так, чтобы и пожарная безопасность, и «дизайн-код», и прочие «красные линии» были соблюдены. Изготовить их тоже необходимо за счет городского бюджета. И вот уже после этого заключать договоры аренды, хочешь - с какой-то одной крупной организацией, а хочешь - с несколькими, по районам.

Где взять деньги, спросите вы? Ну, например, там же, где собираются взять почти четыре миллиона на одну «умную» остановку. А еще, пусть и ни шатко ни валко, областной центр готовится к своему юбилею в 2024 году. В смете расходов на этот праздник и можно предусмотреть необходимые средства. Уверены, за такой подарок к 650-летию родного города его руководителям будут благодарны все кировчане!

Т. Андреев.

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