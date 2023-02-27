Наступление на зелёную зону. В кировском Заречном парке идет строительство коттеджей
ОБЩЕСТВО
В Госдуме РФ рассматривают законопроект, который разрешает строительство спортивных и рекреационных объектов в лесных и лесопарковых зонах вокруг городов. За комментарием редакция газеты «Вятский край» обратилась в министерство лесного хозяйства Кировской области. И вот какой ответ мы получили.
Без ограничений
- Проектом федерального закона предлагается внести изменения в Лесной кодекс Российской Федерации, допускающие при реализации мероприятий по благоустройству территории, предусмотренных государственными программами, размещение велосипедных и беговых дорожек, трасс, троп и дорожек на всей площади лесного участка, предоставленного для рекреационной деятельности, без учёта установленных ограничений.
- Что же это за ограничения? - поинтересовалась я у начальника управления организации использования и воспроизводства лесов Сергея Черных.
- Если раньше не более 20 процентов и не свыше одного гектара рекреационной площади можно было использовать под размещение велосипедных дорожек, трасс и других объектов, то сейчас ограничений нет.
Также проектом предлагается не распространять запрет на уменьшение границ лесов, расположенных на землях лесного фонда в лесопарковых или зелёных зонах, в случае перевода их в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для реализации программ, предусматривающих возведение объектов капитального строительства для организации досуга.
Неслучайно законопроект не поддерживается Государственно-правовым управлением Президента России. На него поступили замечания Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России, замечания и предложения помощника Президента Максима Орешкина.
Министерство лесного хозяйства Кировской области считает, что данный законопроект, отменяющий установленные ограничения по площади велосипедных, беговых и других дорожек и троп, а также сопутствующей инфраструктуры, необходимой для организации отдыха граждан на лесном участке, предоставленном для осуществления рекреационной деятельности, может привести к злоупотреблениям со стороны лесопользователей. Как следствие - утрата средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.
Закон пока только в проекте, а застройка в зеленой зоне уже началась. Взять Заречный парк. Давно ли туда на лыжные прогулки отправлялись целыми семьями? Специальный автобус курсировал с Театральной площади до ресторана «Лесная сказка». А летом кировчане отдыхали в тени столетних дубов, корабельных сосен, ребятишки играли в футбол-волейбол на солнечных полянках. Любители же открытий и путешествий шли в поход по «Экологической тропе». И что сегодня?
Заречный парк за забором?
Сейчас на лыжные прогулки и зимние забавы кировчане ездят в с. Порошино. Там и лыжная база, и кафе, и всякие развлечения к их услугам. Правда, некоторые горожане остаются верны Заречному парку. К примеру, депутат Заксобрания Дмитрий Русских.
Вот что он рассказал корреспонденту «ВК»:
- Заречный парк всегда считался жемчужиной города Кирова. Ему уже очень много лет. Но в последние 20 - 30 лет им практически никто не занимается. Между тем можно было бы создать там отличную зону отдыха для кировчан. Я очень его люблю, постоянно посещаю. А совсем недавно увидел, что там в некоторых местах начинаются ограждения с указанием, что это частная территория, - заходить нельзя.
Кстати, там расположен «Летучий корабль» - туристическое агентство, которое тоже почему-то не пускает на свою территорию кировчан. И такое ощущение, что на сегодня в парке жителям города никуда нельзя зайти. И я сейчас хочу разобраться в этой ситуации: парк на сегодня - это общественное место или по какой-то причине идёт самоуправство частников, которые перегораживают доступ в него?
- Раньше по выходным весь город устремлялся туда отдыхать, чучело зимы на Масленицу сжигали.
- В ресторане «Лесная сказка» можно было чайку попить после лыж. Катаются там и сейчас, но просто большая часть парка отводится под частные территории, куда посторонних не пускают. Огораживают заборами участки и выставляют охрану. Хотя парк - это общественное место и никаких преград для его посещения не должно быть.
На ограничение доступа на территорию парка и застройку пожаловались депутату и кировчане. Как рассказали в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», вот уже несколько месяцев Дмитрий Русских пытается выяснить законность ограждения глухим забором части территории Заречного парка и строительных работ на ней.
«Однако ответы чиновников от министерства имущества области, департамента муниципальной собственности, администрации Кирова и территориального управления по Первомайскому району как под копирку: «полномочия отсутствуют», «следует обратиться», «было направлено (перенаправлено) для рассмотрения».
Удалось выяснить, что на территории Заречного парка, являющегося государственным памятником природы областного значения и находящегося в бессрочном пользовании УДПИ для ведения лесопаркового хозяйства, сформированы шесть земельных участков для проведения массовой, воспитательной, охотничье-спортивной, а также оздоровительной деятельности. Часть - в муниципальной собственности, в чьей собственности остальные - данные отсутствуют. Да и шестой участок с расположенным на нём частным домиком был образован менее года назад.
При этом особый охранный режим территории подразумевает сохранение уникального ландшафта и запрещает размещать там объекты капитального строительства. Да, в парке есть несколько объектов, но все они возводились ещё в советские годы, до присвоения территории особого статуса, а вот капитальный новодел - под строгим запретом.
Именно возведение новых строений, в том числе капитальных, ограждённых сплошным забором, и возмутило жителей».
Подготовила В. Георгиева.
Фото предоставлено региональным отделением партии «Справедливая Россия - За правду».
P.S. Так как получить от администрации Кирова исчерпывающий ответ на вопрос о законности использования территории не получилось, проверкой займется городская прокуратура. Запрос прокурору города Кирова от депутата Законодательного собрания Дмитрия Русских уже направлен.
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