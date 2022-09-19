«Медведи» опять победили. Сформирован новый состав Кировской городской думы

Выборы в законодательный орган областного цен­тра седьмого созыва завершены. Результаты подсчитаны. И они никого не удивили: большинство осталось за «Единой Россией».

Некоторые оппозиционные партии (кроме КПРФ) рассматривают итоги этого электорального цикла как свой успех. Но в то же самое время говорят о нарушениях со стороны «партии власти», которые могли повлиять на итоги выборов.

«ЕР» сохранила большинство

Напомним, в состав Кировской городской думы входят 36 депутатов. 18 избираются по одномандатным округам и столько же - по единому избирательному округу, то есть по партийным спискам.

Финальный расклад депутатских мест в Кировской городской думе выглядит следующим образом: «Единая Россия» получает 23 мандата и, таким образом, обеспечивает себе 64 процента голосов, «Справедливая Россия» (второй результат) - пять мандатов (14 процентов), ЛДПР - четыре (11 процентов), КПРФ - два (5,5 процента) и «Новые люди» - два (5,5). Итого в муниципальном парламенте будет представлено пять партий.

Ни «Коммунисты России», ни «Родина», а уж тем паче «Партия пенсионеров» не смогли набрать достаточного количества голосов избирателей, чтобы иметь своих представителей в думе. Хотя, хочу напомнить, в прошлом составе депутатов у «Коммунистов России» был свой представитель.

Путь партий к местам в гордуме был разный, так как их участие в новом составе городских депутатов определялось голосованием за партии как таковые (за партийные списки) и победой (или поражением) в одномандатных округах. И здесь расклад такой: голоса, отданные за партийный список «Единой России», обеспечили ей девять мест, еще 14 она получила за счет одномандатников. «Справедливая Россия» - три по спискам, два по округам, ЛДПР - 3 и 1, «Новые люди» - 1 и 1. КПРФ получила только «списочные» места.

И здесь нельзя не остановиться на представителях оппозиции, которые смогли на своих территориях переиграть в том числе и кандидатов от «правящей партии». Так, эсеры победили в избирательных округах № 15 и 18 (Владимир Журавлёв и Александр Никулин соответственно). Для Журавлёва это уже не первое успешное выступление на муниципальных выборах. А вот Никулина можно поздравить, так как ему от «ЕР» противостоял бывший депутат гордумы Сергей Рудковский.

Единичный успех ЛДПР в одномандатных округах связан с Артёмом Косныревым, который работает на Кировском молочном комбинате. Впрочем, после смены партийной окраски наследницей этого предприятия - Надеждой Сураевой, перешедшей накануне выборов из «Справедливой России» в стан «соколов Жириновского», такой результат неудивителен.

На фоне этих редких успехов парламентских партий впечатляюще смотрится победа представителя «Новых людей» Виктора Савиных (полного тёзки летчика-космонавта, который входит в региональное отделение «Единой России») в седьмом округе, где ему противо­стояли и сильный кандидат от «ЕР» - Алексей Рябов, и такой же от «СР» - Дмитрий Русских (но не лидер фракции в областном Заксобрании). Да и от КПРФ там шла Анастасия Воробьёва, бывший лидер Молодёжного парламента Кировской области (разогнанного в конце прошлого года из-за «левацкого» курса), девушка молодая, перспективная, решительная и активная.

Кто мешает оппозиции?

Несмотря на одержанную победу, результат, который показала «Единая Россия», оказался несколько хуже, чем пять лет назад: он ниже на два процента. Хотя, не греша против истины, в абсолютных цифрах за партию проголосовало на 97 человек больше.

А вот, по оценкам региональных политических аналитиков и самих партий, для справедливороссов, жириновцев и «Новых людей» эти выборы в гордуму стали успешными.

По партийному голосованию у кировских представителей «Справедливой России», по мнению одного из местных комментаторов, лучший показатель на муниципальных выборах в стране. Да и сам лидер партии Сергей Миронов высоко оценил полученные в целом результаты.

По словам «переизбранного» депутата Владимира Журавлёва, победа в одномандатном округе далась ему нелегко. Этому, по его мнению, способствовали многочисленные нарушения со стороны «партии власти».

- Они совсем обнаглели, и это надо менять, - сказал он корреспонденту «ВК». - Сама организация выборов была на неплохом уровне, но вот использование «Единой Россией» административного ресурса, вовлечённость в выборы исполнительной власти выходят за всякие рамки.

По словам новоизбранного депутата, два зампреда областного правительства, курирующих внутреннюю политику и «социалку», использовали свои властные полномочия, чтобы обеспечить единороссам победу. Такая вовлечённость чиновников дискредитирует власть и приведет к глобальному недоверию к ней со стороны рядовых граждан. Такие действия не укрепляют, а разрушают единство российского общества, считает Журавлёв.

У местного отделения ЛДПР на этих выборах также лучший показатель в стране. Такой вывод местных аналитиков поддерживает и координатор регионального офиса партии Владимир Понарьев. Но указывает он и на нарушения в ходе кампании, которые отмечались со стороны других партий, прежде всего - «Единой России».

Так, он отметил незаконное размещение наглядной агитации на улицах, во дворах и в подъездах многоквартирных домов, которые все были заклеены плакатами кандидатов от «ЕР». А вот количество законных мест для размещения такого рода материалов почему-то сократилось. И, что самое интересное, агитационные кубы единороссов не были убраны с территории избирательных участков даже в день голосования. Жалобы воздействия не имели.

Отрицательную роль в снижении протестного голосования, по мнению Владимира Понарьева, сыграла также низкая явка избирателей на участки.

- Технологам «Единой России» удалось внушить населению, что исход выборов предрешён, - заметил он. - Это отрицательно повлияло на явку.

А вот КПРФ уже во второй раз довольствуется лишь депутатскими местами, которые она получила при голосовании по спискам. Однако вместо того, чтобы отнестись к такому результату самокритично и говорить о своих просчетах, секретарь городского отделения партии Михаил Кремлёв, сам занявший лишь четвертое место в своем округе, уступив при этом не только представителю «ЕР», но и жириновцу, и эсеру, так же, как и другие оппозиционеры, усматривает в этом происки единороссов. Он высоко оценил активность партийной молодежи - Анастасии Воробьёвой и Фёдора Калинина, но сказал, что для победы «им не хватило ресурса».

Таким образом, представители оппозиционных партий в один голос говорят: «Ели бы нам не мешали, то мы б им (единороссам) показали, где раки зимуют». Однако никто не скажет со стопроцентной уверенно­стью, сколько в таких словах правды.

А вот «Новых людей» порадовал (без всяких оговорок) тот результат, который партия получила на выборах в областном центре. Они отметили, что за них проголосовали 10,11 процента жителей Кирова. И это, считают партийцы, здорово.

«Спасибо нашим кандидатам и сторонникам, которые всё это время работали и будут работать на благо жителей города, - написали на своей странице во «Вконтакте» представители «НЛ». - Отдельно мы благодарим наших наблюдателей, благодаря которым выборы проходили честно».

Сергей СМОЛИН.