Рекорд легитимности побит. В Кировской области завершились выборы главы региона

Фото: rbk.ru

Выборы губернатора Кировской области закончились. Результат, как «ВК» и предсказывал, оказался ожидаемым: победу с убедительным большинством голосов одержал «путинский назначенец» Александр Соколов. Впрочем, и без нас в этом были уверены практически все региональные СМИ.

Свои голоса в поддержку Соколова отдали почти 72 процента принявших участие в выборах. При этом явка на избирательные участки едва превысила 31 процент. Сам новоизбранный губернатор уже назвал эти выборы максимально прозрачными.

- Кировская область - рекордсмен по легитимности, - сказал он. - Мы не давали повода для жалоб, всё рассматривалось очень быстро. Мы впереди других регионов.

Семеро смелых

На момент старта нынешней избирательной кампании о своих «губернаторских» амбициях зявили семь человек. Из них пятеро шли от политических партий, а двое внесли свои кандидатуры в порядке самовыдвижения.

Решили идти самостоятельно скандально известный кировский юрист, много раз менявший свои убеждения (если они, конечно, вообще когда-либо у него были) Антон Долгих и Илья Ульянов, о котором известно крайне мало. Согласно данным избиркома, в декабре ему исполнится 36 лет. Он родился в Горьковской области, окончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, живет в Москве, а также является генеральным директором убыточного ми­кропредприятия «Алезар», зарегистрированного опять же в столице. И единственным, чем можно объяснить его желание стать кировским губернатором, является тот факт, что учредителем «Алезара» выступает Максим Сурайкин, до недавнего времени руководивший партией «Коммунисты России».

Оба самовыдвиженца не пред­ставили областной избирательной комиссии убедительных свидетельств обоснованности своих претензий на пост главы региона (хотя бы в виде правильно и полно оформленных документов), а потому в регистрации им было отказано.

А вот с кандидатами от политических партий заморочек почти не было. От «Единой России» был выдвинут и зарегистрирован Александр Соколов, от КПРФ - глава регионального отделения партии Сергей Мамаев (и это уже далеко не первая попытка прыгнуть на верхнюю ступеньку в региональной иерархии), от ЛДПР - координатор областного отделения партии Владимир Понарьев, от «Коммунистов России» - Юрий Моисеев (о котором известно только то, что он из Тульской области, где был депутатом област­ной думы) и от «Родины» - опять же руководитель областного подразделения партии Фёдор Лугинин.

В отличие от своих конкурентов, Соколов непосредственно предвыборной агитацией, в частности на телевидении, почти не занимался, а от участия в прямых дебатах с политическими оппонентами и вовсе отказался. Впрочем, ему это и не было нужно. Будучи врио губернатора, он и без того «засветился» по полной. Информации о его поездках по районам, еженедельных совещаниях с членами областного правительства и встречах с федеральными чиновниками самого высокого уровня было предостаточно как в традиционных СМИ, так и в интернете и всевозможных соцсетях.

Три других кандидата на высший пост в регионе - Мамаев, Понарьев и Лугинин - в агитации сделали ставку не на свои персональные за­слуги, а на партийную идеологию. А вот Моисеева вообще не было видно и слышно.

Кому что вышло боком

Как уже говорилось, еще на старте было понятно, кто является фаворитом губернаторской гонки. На Соколова сыграло его назначение на пост временного главы региона Президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, он максимально использовал все преимущества своего положения. Много ездил по районам, внимательно выслушивал жалобы местного населения и обещал всё исправить. Сыграла на его положительный имидж и информационная открытость, которую некоторые сравнивают с той, что была у экс-губернатора Никиты Белых. Подыграла Соколову и кировская городская власть, которая показывала рвение исполнить любое поручение временного губернатора.

Немаловажным и даже, можно сказать, одним из решающих факторов, укрепившим позиции Соколова, стали визиты в Кировскую область федеральных министров, а также его встречи с президентом и премьер-министром страны.

А вот противникам Соколова повезло гораздо меньше. Против Сергея Мамаева сыграла его скандальная репутация («ВК» об этом неодно­кратно писал), а также умение наживать врагов, когда бывшие лучшие друзья «первого коммуниста об­ласти» в одночасье становились его «кровными» врагами.

Против регионального руководителя ЛДПР Владимира Понарьева сыграла его непубличность. Даже будучи депутатом областного Законодательного собрания, он не смог проявить себя так же ярко, как, например, его однопартиец и коллега-депутат Владимир Костин. Не отличался Понарьев и активностью в социальных сетях. Хотя, казалось бы, даже в силу своего возраста он должен был понимать значение этого направления в работе, прежде всего - с молодыми избирателями.

А вот «родинец» Фёдор Лугинин в соцсетях, наоборот, проявил себя активно. Но нет у него той харизмы, которая нравится людям. Да и брат его Георгий подложил ему свинью: будучи депутатом Заксобрания, был задержан полицией за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. Это, конечно, давняя история, но люди ее до сих пор вспоминают.

Кроме того, «Родина» стала политической силой, когда ее возглавлял Дмитрий Рогозин. Но сегодня ей не хватает ярких фигур, чтобы выйти из политической тени.

Лишь каждый четвёртый

Так или иначе, но за всю историю выборов губернатора Кировской области Александр Соколов показал самый высокий результат по количеству голосов, отданных за него (почти 72 процента).

Так, в 1996 году, когда главой Кировской области был избран Владимир Сергеенков, за него проголосовали свыше 50 процентов принявших участие в выборах. В 2000 году он подтвердил свой статус со счетом более 58 процентов. В 2003-м во втором туре губернатором был избран Николай Шаклеин (свыше 62 процентов), в 2014 году - Никита Белых (около 70 процентов голосов). В 2017 году на высшую ступень региональной власти поднялся Игорь Васильев. На выборах за него проголосовали более 64 процентов избирателей.

А вот явка жителей об­ласти с каждым витком избирательного процесса падала. В 2000 году она составляла свыше 72 процентов, в 2003-м - около 43-х, в 2014-м - более 36-ти, а в 2017-м едва превысила 30 процентов.

И хотя нынешние выборы губернатора собрали на избирательные участки более 31 процента кировчан, то есть на один процент больше, чем прошлые, эта величина - не показатель и находится в рамках статистической погрешности.

Таким образом, из трети избирателей Кировской области, которые пришли на участки, три четверти отдали голоса за Соколова. В итоге за него высказался чуть больше чем каждый пятый избиратель региона. Можно ли это назвать безоговорочной победой? Сомневаюсь.

Конечно, тут можно порассуждать о том, сколько еще среди тех, кто проигнорировал выборы, сторонников избранного губернатора. Но рассуждения сродни домыслам. А вот цифры говорят сами за себя.

Иван ТРОФИМОВ.