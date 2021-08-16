Лишить нельзя простить, или Где поставить запятую в деле о концессии кировских тепловых сетей

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Жить в большом городе не то, что в деревне. Здесь нет колодца, из которого можно набрать воды. Нет печки, нет своей бани, которые можно натопить, когда требуется. Даже по нужде под куст не сходишь. Поэтому любое отключение воды или тепла - это всегда на уровне катастрофы.

Это лето стало рекордным по количеству жалоб от кировчан на отсутствие горячего водоснабжения. В некоторых домах его нет с весны. Тем самым ресурсноснабжающая организация, в качестве которой выступает дочерняя структура АО «Т Плюс» Кировская теплоснабжающая компания (КТК), превысила все установленные законом ограничения по периоду отключения горячей воды.

В КТК, которая получила тепловые сети в концессию сроком на 35 лет, считают, что ничего страшного не происходит. Те неудобства, которыми они щедро «награждают» граждан, компенсируются тем, что жители домов, куда горячая вода не подается, за нее не платят.

«А если человек не доволен нашей работой, то у него есть право подать иск в суд», - прокомментировали жалобы в пресс-службе КТК.

Не моются с весны

Лето в текущем году выдалось жарким. В прямом и переносном смыслах. По всей видимости, в силу того, что солнышко греет хорошо, в КТК посчитали, что кировчане могут обойтись без горячей воды. «Жарко же, пусть холодной моются, охлаждают тело», - решило, думается, руководство теплоснабжающей компании. Вот только гражданам такая логика отчего-то не понравилась и посыпались жалобы везде и всюду, куда только можно: в соцсети, в правительство области, в прокуратуру, городским депутатам, в Госжилинспекцию и, не удивлюсь, если таковые не были направлены в администрацию Президента РФ и лично Путину.

Наших граждан уже нет нужды просвещать на какой период теплоснабжающие организации имеют право отключить горячую воду. Все знают, что срок в две недели установлен постановлением Правительства РФ № 354 и СанПиНом 2.1.4.2496-09. Нет нужды рассказывать людям, куда в случае превышения этого срока они могут жаловаться. Однако обилие гневных постов в социальных сетях свидетельствует, что официальные каналы не срабатывают, а потому люди вынуждены искать иные способы решения проблем.

Совсем недавно на странице ВКонтакте известного кировского общественника Багира Шарифова появилась запись: «Sos!! HELP!!! ЧИНОВНИКИ, ДЕПУТАТЫ, НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ. Багир, доброе утро, может вы знаете, куда обратиться, - в нашем доме ул. Подгорная 18, нет горячей воды с 31 мая. Объявления перевешиваются постоянно, последнее - до 6 августа, т.е. сегодня. Никто ничего не делает: в администрации города говорят, что у них нет рычагов воздействия, на сайте губернатора тоже отписки. Получается, что дом, в котором проживает более 1000 человек, никому не нужен, а ещё удивляются почему молодежь уезжает из города».

Этот крик души был опубликован на прошлой неделе. Но если посмотреть июльские жалобы на странице правительства Кировской области во ВКонтакте, то начинаешь понимать масштаб трагедии. Так, например, ещё 12 июля Елена Палтова написала: «С 16 июня нет горячей воды по Лепсе 7-а. Сегодня очередное объявление о продлении отключения до 16 июля. А это опять пятница, значит не стоит и ждать. Вопрос: второй год длится это мучение. А ведь сейчас как никогда нужно соблюдать санитарные нормы. Это противоречие какое-то.

Как можно бороться за спад заболеваемости, если мы не можем элементарно ополоснуться под душем после работы. И в самую жару мы лишены самого необходимого. Прошлый год мы терпели почти два месяца в надежде, что в этом году ситуация поменяется. Нет, опять то же самое. Доколе?»

Позднее, 15 июля еще одна запись, на сей раз от другого пользователя - Ивана Тигровича: «Горячей воды нет с 30 мая, Сурикова 33. Несмотря на то, что по закону отключения больше чем на 14 дней не должны быть. А вишенкой на торте является то, что ни в управляйке, ни на так называемой «горячей линии» невозможно узнать информацию, где конкретно произошла проблема, ибо эта информация является тайной за семью печатями. Элементарно нельзя проконтролировать ход работ, а очень бы хотелось, так как привычка разрывать трубы и на месяц уезжать оттуда уже всем давно известна. Отмазки и отписки по поводу того, что много проблем и прочее, мне не интересны. Есть закон, соблюдать его обязаны все, а правительство обязано контролировать работу этой шарашкиной конторы. Ещё будет очень интересно узнать, у кого можно получать информацию о местах разрыва по конкретным адресам, дабы была возможность осуществлять контроль за работами этой шараги».

Это только две записи, взятые наугад. А там таких масса. Заметьте, что граждане не просто жалуются на нынешние перебои с горячей водой, они пишут, что такое происходит ежегодно. И, будучи сам кировчанином, могу подтвердить последнее.

Оправдываться легче, чем делать

Знают ли о таком «народном недовольстве» в КТК? Безусловно.

Намерены ли они поменять свое отношение к людям? Похоже, что нет.

Как пояснил руководитель пресс-службы КТК Олег Прохоренко, главной задачей, которая стоит сейчас перед компанией, является безаварийное прохождение отопительного сезона. Срыв сроков подачи в дома горячей воды, является не такой масштабной проблемой, как аварии на теплотрассах в зимний период.

«В этом году мы меняем 49 километров труб, еще тридцать будут отремонтированы, - заметил в свое оправдание представитель КТК. - Металл в последнее время подорожал в два раза. Но мы же не просим граждан дополнительно скинуться, чтобы покрыть свои выросшие расходы. Сейчас почти у всех счетчики, и люди не платят, если горячей воды нет».

По словам Прохоренко, для проведения работ КТК наняла порядка 15 подрядных организаций, не считая того, что делает своими силами. Но при этом представитель КТК так и не ответил на вопрос, почему компания не привлекает дополнительные ресурсы в случае затягивания сроков ремонта теплосетей. Видимо, там считают (а считать деньги они всегда хорошо умели), что расходы и без того высоки. Решать же проблемы граждан за счет своего кармана в компании не собираются. А люди? Люди потерпят. Не смертельно же.

К тому же, как заметил Олег Прохоренко, тариф для КТК, который вступил в силу с 1 июля этого года, Региональная служба по тарифам (РСТ) утвердила ниже, чем это предусматривает концессионное соглашение. А по нему, как полтора месяца назад сообщил руководитель РСТ Максим Михайлов, был предусмотрен рост на шесть с половиной процентов. Принято же было увеличение только на 5,2 процента. Хотя и эта цифра выше установленного Правительством России норматива роста в размере 4,2 процента, но все же меньше, чем с учетом дополнительного повышающего коэффициента в 2,8 процента.

Так и хочется всплакнуть, когда монополист от ЖКХ начинает жаловаться на свои трудности, да и забыть, что ты уже месяц не можешь принять горячий душ. Не правда ли?

А то, что в данном случае мы имеем дело именно с монополистом, даже напоминать никому не нужно. Думается, все и без того не забыли приснопамятные времена, когда бывший глава администрации города Кирова Илья Шульгин буквально «продавил» концессионное соглашение с компанией «Т Плюс» на условиях последней. Хотя многие депутаты тогда высказывали свои возражения, как по срокам такой концессии (35 лет), так и по росту тарифов и обязательствам энергетиков.

Вот и сегодня городской депутат Альберт Бикалюк, когда «ВК» обратился к нему за комментарием, напомнил, что у народных избранников нет сегодня легальных способов привести КТК в чувство, если она нарушает сроки отключения домов от горячей воды. Не прописаны они в концессионном соглашении. Поэтому, в случае обращения граждан, приходится им писать в ту же Госжилинспекцию и прокуратуру.

Жали-жали - не дожали

Интересно, что областная прокуратура уже зафиксировала в первом полугодии 2021 года рост нарушений в сфере ЖКХ (отдельной статистики по КТК, как заметил официальный представитель ведомства Денис Сухомлин, у них не ведется).

«В прошлом году за аналогичный период их было четыре тысячи четыреста, а в этом - четыре тысячи девятьсот, - уточнил он. - В этом году было внесено почти 2,2 тысячи представлений (в первом полугодии 2020 г. - 1801). Свыше 200 исков было направлено в суд. И здесь цифра выше прошлогодней. Хотя и незначительно, всего на 14. Почти на 200 должностных лиц больше привлечено к дисциплинарной ответственности, а вот к административной - осталось на прежнем уровне».

Уверен, что в случае обращения «ВК» в Госжилинспекцию, там назвали бы сходную динамику по жалобам граждан на ЖКХ в целом, и на КТК в частности. Вот только рычагов у ГЖИ меньше, чем у прокуратуры. К тому же (и «Вятский край» в свое время писал об этом) инспекция никак не может навести порядок в работе управляющих компаний. Последние вообще не обращают внимания на те штрафы, что выписывают инспектора. Куда уж ей тягаться с таким монстром, как «Т Плюс»?

От взысканий со стороны ГЖИ она отмахнется, как от назойливого комара. Как не обращает внимания на все прокурорские «наезды». Они на энергетический холдинг, как показывает практика, также не действуют. Иначе КТК не нарушала бы так часто постановление правительства целой Российской Федерации. И не игнорировала бы так легко многочисленные жалобы граждан.

И в этой связи остается главный вопрос - что может привести КТК в чувство, что заставит ее выполнять закон и свои обязательства перед гражданами нашего большого города?

Не исключено, что у городских депутатов есть такой инструмент. Они могут поставить под сомнение исполнение концессионного соглашения между администрацией Кирова и «Т Плюс». И на основании двухлетней практики отключения кировских домов от горячего водоснабжения рассмотреть на одном из своих заседаний вопрос о расторжении этого соглашения.

Вот только пойдут ли они на это? Хотя, может быть, вопрос не так звучит - а дадут ли им это сделать (даже в части внесения его в повестку дня)?

Сергей СМОЛИН.