Город в раскопах. В Кирове никак не завершится подготовка к отопительному сезону

Этой осенью в г. Кирове ни проехать, ни пройти, обязательно наткнешься на какое-нибудь препятствие. Прямо перед тобой вдруг возникает баррикада из камней, досок, проволоки или открывается глубокая ямина, порой без всяких ограждений.

Несколько лет назад в такую «западню» поздно вечером угодила одна пожилая кировчанка, не заметив в темноте тонкую бечевку по краю ямы. Шел уже октябрь, и в «ловушке», оставленной строителями, было полно воды. Как только не утонула бедняжка! Хорошо, мимо проходила парочка, и молодой человек, сбросив куртку, поспешил на помощь... Чтобы подобное не повторилось, надо как можно быстрее избавиться от опасных раскопов на улицах.

Не так давно на оперативном совещании с подрядными организациями был затронут вопрос проведения земляных работ на территории областного центра. Первый заместитель главы горадминистрации Геннадий Плехов отметил, что Кировская теплоснабжающая компания (КТК) планомерно ведет работы по подготовке к отопительному сезону. Но если к технической части серьезных вопросов пока не возникает, то к приведению в порядок территорий по­сле земляных работ их становится всё больше.

- Затягивание сроков - это серьезное нарушение, - обратился Г. Плехов к руководству КТК. - Претензионную работу с вами уже проводят госжилин­спекция и прокуратура. Речь идет как о длительном отключении горячей воды, так и о несо­блюдении сроков по восстановлению благоустройства. Прошу территориальные управления по всем просроченным ордерам оформить протоколы для вынесения штрафных санкций, - подчеркнул он.

Руководители города также обратили внимание Кировской теплоснабжающей компании на обеспечение полной безопасности при проведении земляных работ, особенно в районе образовательных учреждений.

«Неуправляйка»

О ситуации с раскопами в Первомайском районе рассказал заместитель главы администрации города Кирова, начальник территориального управ­ления по Первомайскому району Вячеслав Симаков.

- Мы выдали 127 разрешений на производство земляных работ, в прошлом году - 217. Сейчас 86 раскопов за­крыты, 38 - пока еще нет, 11 из них - в «просроке». С марта по сентябрь направлено 23 распоряжения юридическим лицам о нарушении правил внешнего благоустройства и составлено 62 протокола. Основные нарушения - производство работ без разрешения, несоблюдение сроков, а также невывозка грунта в отвал, складирование его возле раскопов, отсутствие ограждений и информационных щитов.

У нас есть одна подрядная организация КТК - «Экосистем», ведущая работы без всяких на то разрешений. А также - без соблюдения требований безопасности дорожного движения. Так, совместно с сотрудниками ГИБДД мы зафиксировали, что при раскопе на улице Советской не было ограждения и знаков. Сейчас этот подрядчик ведет работы на улицах: Казанской, 95, Карла Маркса, 26 и 38, Красноармейской, 44, Советской, 4, Свободы, 59, 68, и буквально на днях его работники разрыли территорию парка имени Гагарина. Поэтому я попросил управление парковой инфраструктуры оценить ущерб от уничтожения участка зеленой зоны.

Мы пытаемся призвать к порядку эту организацию и уже обратились за помощью в УВД и прокуратуру. Однако ее руководители ни на что не реагируют. Я с ними уже встречался, объяснял порядок работ, но ничего не меняется. Кстати, для нарушителей у нас предусмотрены штрафы в соответствии с

200-м законом Кировской области. (Для физических лиц - от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч, для юрлиц - от 50 до 200 тысяч.)

Сначала выдаем предостережение, назначаем срок для исправления нарушения. Если ничего не меняется, составляем протокол, который направляется на административную комиссию для принятия решения.

Конечно, у нас есть претензии не только к Кировской теплоснабжающей компании, но и к другим ресурсоснабжающим организациям. Со всеми работаем, но есть компании, которые реагируют на замечания. Так, у одной фирмы было аж 20 раскопов! Мы выявили 12 нарушений, были и еще замечания. Всего составлено 12 протоколов. Сейчас за две недели они все «хвосты» подтянули, все раскопы закрыли... Одна только «неуправляемая» организация

осталась. Во-первых, меня не

устраивает качество проводимых ею работ, а во-вторых, непонятно даже, что за подрядчик приехал. Ордер мы выдаем не просто так, а чтобы знать, кто ведет работы: кто заказчик и кто подрядчик. В нем же устанавливаются сроки проведения работ и, в соответствии с ними, гарантийные обязательства. Сейчас же мы вынуждены вызывать полицию, чтобы установить причастность данной организации к строительным работам.

- Как долго все эти раскопы на улицах будут портить облик города?

- Я разговаривал с руководством Кировской теплоснабжающей компании и «Т Плюс», которые ведут переговоры с «не­управляйкой». Затягивание сроков эта организация объясняет тем, что из-за пандемии позже приступили к работам. Мы же объясняем, что город преобразился в рамках федеральной программы «Без­опасные и качественные дороги». Большинство улиц приведены в приличное состояние, а сейчас кто-то пришел, все перекопал и кое-как зарыл. Пройдет несколько лет, и подрядная организация за свои раскопы никакой ответственности не понесет. Да и где мы ее, в Чебоксарах, что ли, будем искать?

Местные подрядчики относятся к работе более ответственно. Так, в прошлом году работники ПМК-411 вели раскопки на подряде у КТК (перекресток улиц Профсоюзной и Карла Маркса). В этом году были замечания у дорожников, так они полностью переделали старую раскопку.

- Как же заставить «непо­слушную» организацию привести всё в норму?

- Думаю, что совместными усилиями мы добьемся этого. Либо подрядчик изменит свое отношение к работе, либо КТК должна поменять его на другого.

Вдоль по Красноармейской

Решила и я пройтись по адресам некоторых раскопов, благо далеко ходить не надо: они на каждом шагу. К примеру, почти вся улица Красноармейская от Октябрьского проспекта до ул. Ленина перерыта. В длинных земляных траншеях кое-где уже уложены новые трубы. А местами в них еще старые, изъеденные ржавчиной.

Отправилась я на «экскурсию», видимо, в обеденный перерыв, и строителей нигде не было, техника замерла. Правда, на указателе я прочитала, что в данном месте идет техперевооружение теплосетей. Причем были указаны и заказчик - КТК, и подрядчик - «ЭнергоремонТ Плюс». И даже - сроки работ, до 30 сентября. Порадовала и надпись: «Наша работа - ваш комфорт». Хотя говорить о нем пока рановато. Почти час добиралась я до ул. Ленина, обходя перегороженные участки с надписью: «Проход за­крыт».

Когда дошла до Гагаринского парка, обед у строителей закончился. И тут, врезаясь в зеленую зону парка, заработал экскаватор. Оголенная со всех сторон яма становилась все глубже. Возле нее валялись бетонные глыбы вперемешку со строительным мусором. Никаких ограждений и знаков. Осторожно заглянув в яму, рискуя свалиться, далеко внизу вижу рабочего с лопатой. Стараясь перекричать экскаватор, интересуюсь, что за организация ведет здесь раскоп.

- А я откуда знаю, - отвечает он. - Не мешайте работать!

Вдруг экскаватор замер, и, воспользовавшись затишьем, задаю тот же вопрос его водителю.

- Название моей организации - на кабине, - говорит он. - Работаю здесь первый раз, мы каждый день меняемся.

Прочитав надпись: «Автоцех-7, услуги спецтехники», звоню по указанному телефону. Не терпится узнать, кто же так варварски «врубился» в парк. И слышу в ответ: «Работы ведет компания «Экосистем», а мы просто ее почасовые подрядчики».

В. ГЕОРГИЕВА.

Фото автора.