Ливнёвка не справляется. Но строить новую сеть в Кирове никто не собирается

Фото: onf.ru

Минувшее лето выдалось жарким и сухим. Но даже единичные ливни вновь напомнили жителям областного центра о застарелой проблеме - практически не работаю­щей ливневой канализации. И обострение этой городской «болячки» неизбежно наступит с новыми осенними затяжными дождями.

Каждый кировчанин навскидку назовет участки городских улиц, от которых лучше держаться подальше во время дождя и еще несколько часов после него. Это и перекре­сток улиц Ленина и Герцена, и ул. Комсомольская возле ДК железнодорожников, и еще с десяток мест. Самым же примечательным остается участок улицы Карла Маркса у Ботанического сада. Там легковые автомобили тонут уже который десяток лет, а чиновники городской администрации наблюдают за этим из окон своих кабинетов. И ничего не меняется.

А еще вода скапливается после дождя во дворах. Если уличную сеть ливневой канализации городская власть периодически пытается то почистить кипятком, то подлатать, до придомовых территорий чиновникам дела нет: это не муниципальная земля.

Чья здесь земля?

На помощь жителям Кирова пришли активисты Обще­россий­ского народного фронта. В региональный штаб ОНФ этим летом поступило несколько жалоб на подтопленные дворы и тротуары.

Так, к примеру, на Октябрьском проспекте, 108, после дождей затапливало тротуар. Ливневая канализация, а также водосточные желоба были забиты песком и мусором.

А в районе дома на улице Маклина, 63, часть люков ливнёвки закатали в асфальт, часть была забита грязью. В итоге после дождей придомовую территорию регулярно сильно затапливало. Жильцов беспокоило и то, что вода очень близко подходила к фасаду здания. Люди опасались, что из-за влажности по дому пойдут трещины. Затапливать двор начало несколько лет назад, сразу после того, как городские власти отремонтировали соседнюю дорогу на улице Слободской. Во время дорожных работ были засыпаны и заасфальтированы колодцы ливневой канализации, из-за чего вся вода с проезжей части стала бежать во двор.

Жильцы обращались в администрацию города Кирова, чтобы власти привели ливнёвку в порядок. Но чиновники ссылались на то, что канализация не стоит на муниципальном балансе, а проходит по придомовой территории. Значит, обслуживать ее должны собственники многоквартирного дома.

После проверки общественниками придомовой территории эксперты выявили, что ливнёвка в районе улицы Слободской проходит по муниципальной земле и должна числиться на балансе у города.

С похожей проблемой столкнулись жильцы дома на улице Тургенева, 2. Во время таяния снега и после обильных дождей на придомовой территории регулярно образовывались «озера» из талой воды. Из-за этого начал портиться недавно уложенный асфальт. Выяснилось: вода подступает к дому из-за того, что на муниципальной земле на колодцах ливневой канализации были установлены «глухие» люки вместо решеток. После обращения активистов ОНФ крышки колодцев были заменены, а ливнёвка прочищена.

Как сообщают в ОНФ, это не первые случаи в практике активистов. Ранее они при поддерж­ке прокуратуры добились судебного решения о постановке на баланс участка ливневой канализации в районе домов на улице Воровского 76-б, 76-в и 76-г. Но процесс этот в силу действую­щего законодательства растягивается на полтора года.

По мнению членов ОНФ, это были лишь точечные решения. А ведь по логике вещей все участки ливневой канализации, находящиеся на муниципальной территории, должны стоять на городском балансе. Увы, это большие затраты, и город к этому придет еще не скоро. Но то, что в этом году власти выделяют пять миллио­нов рублей на обслуживание ливнёвки, - новость позитивная. Брусчатка и асфальт, на укладку которых выделяются федеральные средства, будут целее.

Ещё одно точечное решение

Действительно, точечные решения мало помогают в случае с проблемой отведения воды после дождей. Ремонтировать отдельные колодцы и люки можно бесконечно, тем более что на улицах Кирова проложено 63 километра ливневой канализации, обустроено 2500 дождеприёмных и смотровых колодцев.

Но откладывать разработку плана полного обновления сети небезопасно. Вспомним хотя бы, как в мае прошлого года после сильного дождя ливневая канализация на набережной Грина не справилась с потоками воды. Сточные воды вышли на поверхность и устремились по лестничному сходу в направлении улицы Пристанской, частично разрушив поверхность ступеней и местами повредив покрытие из брусчатки. Совещание на месте аварии провел тогда еще и.о. главы администрации города Дмитрий Осипов и дал поручение устранить проблему, связанную с работой ливневой канализации, а затем приступить к ремонту лестницы и брусчатки.

- Если прочистка ливнёвки не приведет к должному эффекту, необходимо принять проектные решения по созданию дополнительного водоотведения, - подчеркнул на том совещании Осипов.

Проблему на набережной тогда решили оперативно: канализацию тщательно прочистили, были установлены железобетонные колодцы для перенаправления воды в систему. Кроме того, увеличили пропускную способность одной из труб ливневой системы.

«Строить нецелесообразно»

Но как быть с остальной территорией города? Тем более что еще в марте 2020 года заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печёнкин сообщил:

в ближайшие пару лет строить ливнёвку в Кирове не будут. И причина этому - приведение дорог города в нормативное состояние. В кировской мэрии также отметили, что на большинство дорог в городе еще действует гарантия от подрядчика, поэтому «копать и строить» чиновники считают нецелесообразным.

Получается, что решение одной городской проблемы мешает разобраться с другой бедой. Горожанам остается уповать на качественную прочистку существующей ливневой канализации и ждать, когда планы ее обновления совпадут по времени с новым ремонтом город­ских дорог.

А. Бродин.

(По материалам ОНФ, администрации г. Кирова, Newsler.ru.)