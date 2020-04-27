Ликбез для депутата-2, или Есть ли жизнь на Марсе? Кировские коммунисты продолжают удивлять

Фото: kprf43.ru

Все мы учимся жить в условиях коронавирусной пандемии. И в этой ситуации на помощь людям пришел интернет. Именно в сети для граждан, вынужденных сегодня находиться в самоизоляции, музеи проводят виртуальные экскурсии, знаменитые спортсмены ведут тренировки, певцы и музыканты выступают на концертах-«квартирниках», известные ученые читают лекции… Вот и руководители кировского областного отделения КПРФ решили идти в ногу со временем. Правда, при этом, как говорил Виктор Черномырдин, «хотели как лучше, а получилось как всегда». Впрочем, судите сами.

15 апреля на своем официальном сайте и в группе во «ВКонтакте» коммунисты разместили трансляцию «прямого эфира» с участием депутата ОЗС, первого секретаря обкома КПРФ Сергея Мамаева. Вначале он выступил с небольшим докладом на тему общей оценки социально-экономической обстановки в области. В нем он традиционно обрушился с критикой на действия областного правительства, хотя при этом согласился с тем, что многие негативные тенденции характерны не только для нашего региона, но и для всей Российской Федерации. Упомянув «преступные действия правящего режима», в частности в вопросах организации здравоохранения, похвалив при этом вятскую медицину и первого зампреда областного правительства Курдюмова, в целом ситуацию Мамаев назвал печальной. А затем пришла пора ответов на вопросы, и тут слушателей ожидала масса интересного и удивительного. (По традиции речь С.П. Мамаева мы не редактируем. Пробовали - не получается!)

Немного политики

Отвечая на вопрос ведущего о том, как КПРФ работает в условиях карантина, Мамаев зачем-то соврал про «Справедливую Россию», заявив, что ее лидер Сергей Миронов объявил о роспуске партии «с учетом коронавируса». Можно предположить, что сделал это Сергей Павлиныч, чтобы подчеркнуть собственную деловитость и активность, однако в самой «Справедливой России» «информацию» Мамаева решительно опровергли, приведя подлинные слова из заявления Миронова: «Партия приостанавливает всю политическую работу. В эти непростые времена необходимо всю нашу деятельность направить на помощь гражданам, работникам здравоохранения, волонтерам. Никакой политической работы - только реальная поддержка нашего населения».

Впрочем, то, что руководители Кировского обкома КПРФ плохо понимают смысл прочитанного и услышанного, нас уже давно не удивляет. Миронов говорит о том, что в условиях пандемии, угрожающей смертью сотням тысяч человек, не до политических акций. Нужна реальная помощь людям. Как можно с этим не согласиться? Оказывается, можно! Например, проводить в первый день объявленной президентом страны нерабочей недели с целью самоизоляции пикет у пустого здания редакции областной общественно-политической газеты. Или, вместо того чтобы на свои собственные средства (а о том, какими богатствами только в одном Советске владеют члены семьи Мамаева, «ВК» писал не раз) закупить продукты первой необходимости и организовать их доставку нуждающимся, тем же пожилым членам КПРФ, руководимый Сергеем Павлинычем обком призвал и без того не самых богатых своих сторонников скинуться на цветы к юбилею Ленина: присылайте деньги, мы на них купим букет вождю!

Тема дня рождения Ильича еще раз была затронута ведущим в вопросе об отмене голосования за поправки к Конституции, которое первоначально планировалось провести как раз 22 апреля. Отвечая, Мамаев вновь продемонстрировал оригинальное толкование истории и законов. «Вы прекрасно знаете, - заявил он, - у нас конституция 77-го года. Ее никто не отменял до сего времени». Так и хочется спросить: а известно ли бывшему депутату Государственной думы Российской Федерации, что Конституция 1977 года, которая, по его словам, всё еще действует, была основным законом не существующего ныне Союза ССР, или он всё ещё живет в прошлом веке?

Почитатель Петра Первого

В ходе «прямого эфира» мы наконец-то дождались хоть какого-то комментария «главного борца с коррупцией» по поводу ареста взятого с поличным при получении взятки бывшего вице-губернатора Андрея Плитко. По версии следствия, 3 млн. 400 тыс. рублей Плитко получил в качестве «благодарности» от неназванных предпринимателей за содействие в заключении договоров купли-продажи древесины, поскольку курировал лесную отрасль. Напомним, Плитко задержали 3 апреля, и это стало полной неожиданностью для Мамаева, который до этого отзывался о вице-губернаторе исключительно комплиментарно, открыто восторгаясь его политическими и деловыми талантами, в том числе по наведению порядка в лесной сфере. 7 апреля на официальном сайте областной партийной организации в связи с арестом Плитко было сообщено: «Кировское отделение КПРФ принципиально не дает подробных комментариев».

На этот раз Сергей Павлиныч был вынужден высказаться подробнее, но вместо ранее обычного в подобных случаях гневного осуждения «коррупционных проявлений» фактически оправдывал действия взятого с поличным чиновника. «Люди сегодня с учетом вот тех экономических условий, они, конечно… Даже в писании сказано: «Слаб человек». Правильно? А тогда, когда сегодня человек, в общем-то, наделенный и облеченный определенной властью начинает зарабатывать, в кавычках, так сказать, деньги, то это, естественно, заканчивается всегда очень печально, - заявил Мамаев. И тут же не удержался и принялся вновь нахваливать Плитко: - Я бы сказал, что по профессиональным, так сказать, возможностям этот человек гораздо, так сказать, по потенциалу управленческого, как говорится, в управленческом стиле и так далее, он выше намного, как говорится, всех остальных, которых работают, те, которые приехали сегодня в Кировскую область и работают в правительстве Кировской области». Ну а что до того, что он деньги брал, то и тут Сергей Павлиныч нашел объяснение. По его словам, еще Петр Первый говорил, что лес - это дело воровское, потому и определил лесникам самое низкое жалованье, мол, сами прокормятся.

Кстати, первого российского императора Мамаев вспомнил еще раз, когда рассуждал о роли Роспотребнадзора в контроле за качеством продуктов питания в наших магазинах. При этом в одном абзаце он перепутал его и с ветеринарным контролем, и с таможней. Вот как раньше в России обстояли дела, если верить Мамаеву: «Даже во времена Петра Первого, если взять нашу тысячелетнюю историю, посмотреть, то Петр Первый, что сделал тогда, когда начал торговать, так сказать, с другими странами, европейскими и, как говорится, с Соединенными Штатами и так далее. Тогда еще не была, это самое, как таковой торговли, но ведь торговал он. То, что ввозилось и вывозилось, проходило ветконтроль. И он это жестко сделал, и дал им самое высокое жалованье на границе, на всех пограничных территориях. Понимаете? И никто не имел права сегодня это, так сказать, делать без разрешения, допустим, этого ветеринарного врача».

Вы что-нибудь поняли? Про то, что депутат ОЗС не понимает разницы между отдельными надзорными ведомствами, мы уже сказали. Добавим еще одно. Петр Первый правил Россией с 1682 по 1725 год. Государство Соединенные Штаты Америки, которое упоминает Мамаев, ведет свою историю с 1776 года. Так с кем же торговал Петр?

Под грифом «секретно»

Под занавес «прямого эфира», в общем-то, простой вопрос: «Много ли молодежи в партии?» - вызвал явное замешательство у руководителя областной организации КПРФ.

«Ну, у нас достаточно, - начал свой ответ Мамаев. - У нас сегодня э… как говорится, комсомол. Из комсомола идут люди в партию. Комсомол очень неплохо работает. И впервые мы на протяжении последних четырех лет у нас комсомол, как говорится, насчитывает э… достаточное количество. Я не имею права говорить цифру, та, которая у нас сегодня есть в наших рядах. Сколько у нас, так сказать, сторонников, сколько у нас членов партии. Я уже говорил, где-то примерно это, так сказать, ну, я образно скажу, порядка двух тысяч. Вот. Но эта цифра, она, как говорится, сегодня, ну, как вам сказать, она предполагает определенные, я еще раз говорю, и сторонников, и чисто партийные, так сказать, товарищи».

Наши читатели наверняка помнят статью «А король-то голый!», опубликованную в номере за 1 февраля этого года. В ней мы писали о том, что Сергей Мамаев, возможно, скрывает реальные данные о численности областной партийной организации. Поводом для написания статьи стало выступление Мамаева на одной из местных радиостанций 19 ноября прошлого года, во время которого он заявил: «У нас сегодня порядка двух тысяч членов партии на территории Кировской области. Если взять помесячно, то у нас прирост неплохой, мы ежемесячно 10 процентов от этой численности». Мы тогда в очередной раз усомнились в правдивости первого секретаря обкома КПРФ. И оказались правы! А ведь тогда во все правоохранительные органы: в УМВД, прокуратуру и следком - поступили заявления, подписанные депутатом Кировской гордумы от КПРФ Вотинцевым, в которых нашу газету в очередной раз обвиняли в клевете на партию. Мало того, главного редактора требовали привлечь к уголовной ответственности за «подделку внутрипартийных документов».

Давайте еще раз посмотрим, что сказал Мамаев о численности своей организации на этот раз. Во-первых, он заявил, что «не имеет права говорить цифру». Сразу возникает вопрос: «Это, что, секретные данные, и кто их засекретил?» Во-вторых, вновь назвав две тысячи, он признался, что говорит это «образно», и добавил, что в эту цифру он включает и членов партии, и беспартийных «сторонников». Напомним, наговорил всё это Сергей Павлиныч 15 апреля. А теперь давайте посчитаем. Если 19 ноября в радиоэфире он уверенно говорил о двух тысячах членов партии и о ежемесячном приросте в 10 процентов, то по состоянию на 15 апреля, если верить Мамаеву, под его началом должно было состоять уже как минимум три тысячи человек с партбилетом в кармане! А что получается на деле, и как после этого не назвать Сергея Павлиныча вруном?

Что вокруг чего вертится?

Не отстает от своего партийного босса и его подчиненный - секретарь обкома КПРФ по идеологии, депутат Кировской городской думы Алексей Вотинцев. 20 апреля он разместил в интернете выступление, озаглавленное на сайте КПРФ «Лекция Алексея Владимировича Вотинцева про космос». Полчаса рассуждая о теории Большого взрыва, солнечном ветре и возникновении жизни на Земле, он явно пытался произвести на зрителей и слушателей впечатление крупного эксперта в этой области. И произвел!

Выпускник сельхозакадемии по специальности «ученый-агроном» (именно так значится в биографии депутата Вотинцева на сайте гордумы) поведал следующее (стиль речи «лектора» сохранен): «Люди впервые задумались о космосе, когда начали формировать свою общественную структуру, еще в первобытно-общинном строе. Именно в те древние времена люди стали замечать о том, что Земля имеет очень такой, как сказать, простой характер, потому что она окружена миллиардами звезд».

Заявив о «простоте» Земли, «лектор» принялся объяснять, как люди поняли, что Земля вращается вокруг Солнца, при этом он сам постоянно путался: «Это всегда приводило людей, как сказать-то, к каким-то научным догадкам, и первые ученые, они всё-таки определились на то, что, оказывается, вокруг Земли вращается Солнце. Но, понятно, кроме Солнца еще есть Луна. И людей всегда сводило сомнение, что, если Луна вращается вокруг Земли, значит, и Солнце тоже вращается вокруг Земли. Но потом, с открытием человеческих знаний, это происходило еще постепенно, еще, например, первые догадки, доказательства получили на Древнем Востоке, как раз такой был философ Бируни, который жил в Хорезме… Он впервые первый доказал о том, что, наоборот, и Птолемей, и Аристотель были не правы, и не Земля, вернее, не Солнце вращается вокруг Земли, а именно Земля вокруг

Солнца. И после этого в Европе тоже пришли к доказательствам математическим, был такой Коперник, ученый, который доказал математически, что именно вокруг Земли… не вокруг Земли вращается Солнце, а… вернее, да, а именно Земля вокруг Солнца вращается».

А еще из «лекции» Вотинцева слушатели узнали, что кометы - это «тела, которые возникали в процессе формирования нашей вселенной, и с тех пор они разлетелись по всей вселенной, в том числе и по нашей галактике», а Луна - «это как вторая сестра нашей Земли, она в чем-то помогает, и в то же время помогает образованию, существованию жизни на Земле, ее цикличности».

Тоном доброго учителя, который объясняет малолетним неучам элементарные вещи, Алексей Вотинцев рассказал зрителям и об устройстве Солнечной системы: «Не знаю, слышали ли, знаете, изучали ли вы, какие планеты движутся вокруг Солнца. Самая ближайшая планета от Солнца - это Меркурий. Эта планета небольшая, но очень горячая. Следующая планета - это Венера. Следующая орбита после Венеры - это как раз наша с вами родина, наша планета Земля. После Земли - известный всем Марс. Вы слышали уже, что такая планета существует и много о ней говорили. Называют ее красной планетой. По некоторым условиям она напоминает нашу Землю, но только отличается тем, что у этой планеты уже отсутствует атмосфера. Но есть все основания предполагать, что когда-то, в очень древние времена, когда формировалась солнечная система, в самых ее ранних этапах у Марса была своя атмосфера, и многие ученые предполагают, что на Марсе могла существовать жизнь».

Как тут не вспомнить лектора из популярнейшего советского фильма «Карнавальная ночь»: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Наука пока еще не в курсе дела!» Жаль только, что в конце своей «лекции» Вотинцев по примеру того лектора не исполнил лезгинку. Было бы совсем весело!

Одним словом, «Кировский обком КПРФ продолжает трансляции…».

Роман ПЕРМИНОВ.

P.S. И Мамаев, и Вотинцев свои выступления произносили «вживую», не по бумажке. В связи с этим вспоминаются слова, приписываемые так уважаемому Сергеем Мамаевым Петру Первому. Обращаясь к сенаторам, он сказал: «Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была». И еще одна фраза, которую также якобы произнес великий император: «Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство».

Впрочем, все написанное в данной статье - всего лишь личное мнение автора. А ведь как сказал сам Сергей Павлинович Мамаев в «прямом эфире» 15 апреля: «Это мое личное мнение. За мнение сейчас, как говорится, статьи не придумали наши законотворцы».