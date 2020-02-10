«Анонимы» и анонимки, или О «группе неустановленных авторов», злоупотребляющих «правом на ответ»

Нашим читателям известно, что в нескольких предыдущих выпусках газеты была опубликована серия материалов, посвященных деятельности первого секретаря Кировского обкома КПРФ Сергея Павлиновича Мамаева. В них мы рассказали о ставших нам известными фактах возросшего благосостояния членов семьи Мамаева за годы его «правления» региональной партийной организацией, поделились информацией о возможных источниках такого неожиданного для главного коммуниста области «богатства». В последней публикации мы проанализировали статистические отчеты о деятельности отделения КПРФ с 2012 по 2019 год.

«Вятский край» не в первый раз пишет о проблемах, имеющихся в партии, именующей себя «второй по величине и влиянию политической силой», а также «первой» среди оппозиции. И каждый раз наши публикации вызывают неоднозначный отклик. Впрочем, это нормально. Мы сообщаем общественно важную информацию и предлагаем читателям, в том числе членам и сторонникам КПРФ, самим оценить ее и сделать выводы. Одни благодарят нас за это, другие - ругают. Молчит лишь один человек. Как ни странно, это сам Сергей Павлинович Мамаев. Нет, о его реакции нам известно, правда не от него самого, а от… депутата Кировской городской думы Алексея Вотинцева. Именно его подписи стоят под десятками обращений в УМВД, следственный комитет и прокуратуру (только после нашей публикации «Ренегат или марионетка» в конце ноября прошлого года Вотинцевым было направлено по 11 заявлений в полицию, следком и прокуратуру). В них он требует привлечь главного редактора «Вятского края» к административной и уголовной ответственности за клевету и оскорбление «товарищей» Мамаева и Ефремова. При этом сами «униженные и оскорбленные» заявления почему-то не подают, что вызывает недоумение даже у правоохранителей, вынужденных тратить кучу рабочего времени на рассмотрение обращений Вотинцева, вместо того чтобы бороться с реальными преступниками.

Впрочем, у нас сложилось твердое убеждение, что автором всех этих писем является вовсе не Вотинцев, а небезызвестный «молодой фаворит» Мамаева, выходец из Марий Эл Александр Ефремов. Стиль его письма, многочисленные грамматические ошибки легкоузнаваемы.

Кстати, об ошибках. Еще в октябре 2019 года в областное следственное управление поступило первое заявление от Вотинцева на «Вятский край» по поводу нашей публикации «И всё-таки Быков-12». В нём было написано, что именно Ефремов занимается публикациями на сайте КПРФ, в которых содержится масса грамматических и стилистических ошибок. Далее - цитата из заявления Вотинцева: «Таким образом, журналисты издания «Вятский край» формируют негативный и откровенно клеветническое мнение (как безграмотного и некомпетентного, а также продажного человека) в отношении представителя КПРФ». Внимательный читатель наверняка заметил сразу несколько нарушений норм русского языка в приведенном фрагменте. Скажем больше, во всем тексте своего обращения в следком (а это полстранички обычным шрифтом) автор (подписавшийся как Вотинцев) допустил 8 грамматических и 7 пунктуационных ошибок!

Но и это еще не всё. Оказалось, что анонимный, как мы предполагаем, автор, скрывающийся за псевдонимом «Вотинцев», не умеет не только грамотно писать, он еще и читать не умеет! Иначе чем объяснить, что ни один абзац из статьи «ВК» «Ренегат или марионетка», как будто цитируемой им в тех самых 33 заявлениях (по 11 в каждое ведомство), не совпадает с оригиналом?

Судите сами. В одном из заявлений «Вотинцев» пишет: «…Таджибаев утверждает, что «Сергей Мамаев подарил своему фавориту Ефремову А.Е. уютную квартиру в кировской новостройке, а до этого спонсоры КПРФ оплачивали Ефремову А.Е. гостиницу в историческом центре Кирова». А вот как написано на самом деле: «Перебравшись в Киров, Ефремов некоторое время проживал в гостинице в историческом центре города, которую ему, по-видимому, оплачивали местные спонсоры КПРФ, а вскоре стал жить в уютной квартире в новостройке, предоставленной одной крупной строительной компанией».

Другой пример. «Вотинцев» сообщает: «…Таджибаев утверждает, что «Сергей Мамаев подарил своему фавориту Ефремову А.Е. поездку в Австрию, (оплатила компания РосРАО), против которого выступают коммунисты». В действительности в статье было написано следующее: «Кстати, это не единственный «подарок» Мамаева своему молодому фавориту. Именно Ефремов, согласно опубликованным данным, совсем недавно побывал в Австрии, поездку в которую полностью оплатило РосРАО - предприятие, занимающееся созданием на базе объекта «Марадыковский» того самого «завода смерти», против которого публично выступают коммунисты». И так по всем пунктам. Как говорится, почувствуйте разницу!

В итоге, как нам сообщили в следственном отделе по Первомайскому району г. Кирова, в котором проводилась проверка заявлений «Вотинцева», в том числе лингвистическая экспертиза на предмет «оскорблений», содержащихся в нашей статье, уже вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении главного редактора «Вятского края».

После публикации в прошлом номере нашей газеты статьи «А король-то голый! Сергей Мамаев скрывает не только свои доходы, но и реальные данные о численности областной партийной организации?!» в обкоме КПРФ случилась форменная, как они сами любят выражаться, истерика. 4 февраля на их официальном сайте было размещено сообщение: «В КПРФ требуют возбудить уголовное дело в отношении главреда «Вятского края за клевету и подлог». Сообщение проиллюстрировано двумя соответствующими письмами всё того же «Вотинцева» в следственное управление и прокуратуру. Мамаев же, несмотря на то что именно он фигурирует в статье «ВК», снова как бы «ни при чём»?

В тот же день на электронную почту нашей редакции эта публикация с сайта КПРФ была продублирована. Предварялась она следующим заявлением: «Вы обязаны опубликовать наше мнение c фото запросов депутата А.В. Вотинцева на ваш клеветнический материал (на основании статьи 46 «Право на ответ» ФЗ № 2124-1 «О СМИ») в субботнем номере (от 8 февраля 2020 года) вашего издания, а также на официальном сайте газеты». А завершалась так: «В случае отказа публикации данной статьи, издание «Вятский край» может лишиться лицензии, за грубейшее нарушение ФЗ «О СМИ» (орфография сохранена. - А.Т.).

Сразу скажем: публиковать сей опус редакция не имеет возможности по нескольким причинам. Первое. Письмо, поступившее к нам, как и статья на сайте КПРФ, никем не подписано, а, как сказано в ст. 45 Закона о СМИ, «в опровержении (а требования к «праву на ответ» аналогичны. - А.Т.) должно быть отказано, если данное требование является анонимным». Анонимным же, как следует из Энциклопедического словаря конституционного права, признается обращение, «на котором не указаны данные автора, то есть его фамилия, имя и отчество, домашний или служебный адрес».

Второе. Публиковать текст, содержащий прямые оскорбления в адрес авторитетной областной газеты (а количество наших подписчиков и читателей в пять раз больше численности организации, возглавляемой Мамаевым, даже если принять за правду его выдумки про две тысячи членов!), не считаем допустимым. Это прямое злоупотребление «правом на ответ»!

Третье. В поступившем в редакцию тексте анонимным автором не опровергаются изложенные в статье «ВК» сведения, а оспариваются оценочные суждения автора, на которые он и по Конституции РФ, и по Закону о СМИ, безусловно, имеет право.

Четвертое. В письме и в сообщении на сайте КПРФ утверждается, что главный редактор подделал статистический отчет и использовал при этом факсимиле (печать-подпись) Сергея Мамаева (украл его, что ли?). При этом никто из «группы неустановленных авторов» в глаза не видел документа, оказавшегося в нашем распоряжении, хотя главный редактор еще 3 февраля в СМС-переписке предлагал Мамаеву с ним ознакомиться в редакции.

Пятое. Что помешало анонимным авторам сразу же опубликовать на сайте обкома КПРФ не копии заявлений «Вотинцева», а подлинный статистический отчет за 2019 год с верными, с их точки зрения, данными, а заодно и отчет 2012 года, цифры из которого также используются в нашей статье? Можно только предположить, что понадобилось время для изготовления «правильного» отчета.

И последнее. «Вятский край» - за свободу слова! Поэтому, даже учитывая все приведенные нами выше доводы, по которым мы не можем опубликовать анонимный текст с сайта КПРФ целиком, считаем возможным и даже необходимым дать нашим читателям адрес в интернете, чтобы они смогли ознакомиться с ним: http://kprf43.ru/node/6017. Выводы делать вам!

С уважением, главный редактор А. Таджибаев.