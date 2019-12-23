За кого «топят*» коммунисты Кировской области?

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*Топить за кого либо - на современном молодёжном сленге означает «поддерживать, болеть и всячески агитировать».

Последние месяцы уходящего года ознаменовались многочисленными акциями в поддержку «красных губернаторов» и «народных предприятий», организованными коммунистами Кировской области.

Согласно отчетам с сайта регионального отделения КПРФ, митинги и пикеты состоялись в областном центре, Нолинске, Вятских Полянах и Сосновке, Зуевке, Уржуме, Яранске, Советске, Подосиновце, Кирсе и Лузе.

Как сообщается, в ходе этих акций коммунисты беседовали с прохожими, рассказывая им о преследовании коммунистов и о необходимости солидарных действий в их защиту. А защищать, по мнению местных организаторов акций, было необходимо губернатора Иркутской области Сергея Левченко, главу Республики Хакасия Валентина Коновалова и директора подмосковного совхоза им. В.И. Ленина Павла Грудинина.

Участие в таких акциях, безусловно, личное дело самих коммунистов. Но давайте уточним, за кого так «топят» (поддерживают, болеют) их областные «вожди» - Сергей Мамаев и Алексей Вотинцев.

Как паводок «смыл» Левченко

Одним из «гонимых» властью коммунисты называют теперь уже бывшего руководителя Иркутской области Сергея Левченко. Того самого «красного губернатора», который, по словам Зюганова, «совершил экономическое чудо»: бюджет региона при нем удвоился.

К слову, о «чуде». В действительности, как отмечают эксперты-экономисты, Иркутская область - регион, богатый полезными ископаемыми, но всю славу больших поступлений от той же «нефтянки» местная власть приписывала себе. А это - всего лишь рыночная конъюнктура.

Последней каплей, а вернее, бурным потоком, «смывшим» Левченко с его поста, стало наводнение в Тулуне и форменный провал команды «красного губернатора» при ликвидации его последствий.

Это «заслуга» Левченко, что до сих пор тысячи людей вынуждены зимовать в банях, потому что только там остались исправные печи, а в домах вместо пола - лед.

Вот что на этой неделе писало медиаиздание «Русская планета»: «Сегодня они встречают зиму в затопленных домах, погибая от сырости, поедая «гуманитарку», обрастая кредитами, замерзая при -24 градусах (такова температура воздуха в Тулуне сегодня ночью). На копеечную компенсацию может рассчитывать далеко не каждый из почти четырёх десятков тысяч пострадавших.

Те, кому повезло получить сертификат на приобретение нового жилья, купить его не могут. Стоимость недвижимости значительно возросла».

А вот что ответил сам Левченко на пресс-конференции за две недели до своей отставки на вопрос журналиста, на что надеяться жителям Тулуна: «Сейчас дам надежду. Город получит второе дыхание. Если говорить про район ЛДК, Рабочий городок, то мы их В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ переселим». Интересно, а как, по мнению «красного губернатора», люди должны жить в ЭТОМ году и как они смогут пережить НЫНЕШНЮЮ ЗИМУ?

Как официально заявили в Следственном управлении СКР по Иркутской области, из того, что выделил федеральный бюджет на постройку жилья и капремонт, освоено лишь 3 процента.

И еще одна деталь. Как сообщили иркутские СМИ, «в период с 26 по 28 июня 2019 года (день, когда вода практически смыла Тулун с лица земли) не нашлось ответственного лица, который мог бы дать команду на эвакуацию, и не нашлось бумажки с чьей-то «железобетонной» подписью, которая могла бы спасти погибших и пропавших без вести. Губернатору Левченко и вовсе было не до того. Сергей Георгиевич - член КПРФ. А 26 июня у Геннадия Андреевича Зюганова была «днюха». 75 лет. Как не поздравить вождя в Москве, пока всё горит, всё тонет? В итоге в Иркутскую область губернатор прибыл лишь 29-го числа, буквально незадолго до прилёта туда же Путина.

Через некоторое время - новое наводнение, ещё более мощное, и снова приезд президента и жалобы людей на бездействие местных властей (этих людей одна из самых приближенных членов команды Левченко, его пресс-секретарь, не зная, что ее записывают, назвала быдлом. - Р.П.).

Словом, одного Тулуна, кажется, достаточно, чтобы любого губернатора отправить в отставку с формулировкой: «В связи с утратой доверия». А у Левченко были и еще «залеты».

И вот об этом человеке руководитель КПРФ Геннадий Зюганов говорит: «Расчехлены все стволы информационной артиллерии. Они нещадно бьют по народному губернатору. Среди придуманных обвинений нет ни одного сколько-нибудь адекватного». И именно этого «народного губернатора» вышли поддержать коммунисты во многих районах Кировской области!

«Клубничный король»

Еще один «нуждающийся в защите», по мнению руководителей кировской организации КПРФ Мамаева и Вотинцева, - бывший кандидат в Президенты России, руководитель (а точнее, фактический владелец) «народного предприятия» - совхоза имени Ленина - Павел Грудинин.

На фотографии, опубликованной на сайте КПРФ, вставшие на его защиту коммунисты из Вятскополянского района, улыбаясь, держат в руках плакаты: «МыВсеГрудинин». Опять же оговоримся: как выражать свою поддержку «гонимому» руководителю «народного предприятия» - личное дело членов КПРФ. Вот только интересно, а представляют ли они на самом деле, каково это - «быть Грудининым»?

Известно ли им, как он, начав в 1982 году работать инженером-механиком на государственном предприятии, где в тот момент трудились многие члены его семьи, стал владельцем 42,8 процента акций закрытого акционерного общества «Совхоз имени Ленина», по сути одним из крупнейших латифундистов Подмосковья, возглавляющим сегодня предприятие - крупнейший в России производитель клубники?

Кстати, совладельцем совхоза является офшор Bontro LTD, зарегистрированный в центральноамериканском государстве Белиз. Сам Грудинин не раз заявлял, что не знает бенефициаров этого офшора, однако, как выяснилось, он был зарегистрирован бизнесменом Сергеем Хмельницким - старым партнёром самого Грудинина и его семьи. Сообщают также, что, используя ещё два офшора на Виргинских островах, Грудинин и его компаньоны вывели на их счета более 5 млн. долларов.

В ходе последней президентской избирательной кампании звучали заявления о том, что бизнесмен утаил свои иностранные счета. Центризбирком сообщал, как минимум, об 11 счетах в швейцарском банке. На них 55 млн. руб. и больше 5 кг золота. К моменту регистрации кандидатом Грудинин закрыл все счета.

Ну и кому знать о состоянии руководителя «народного предприятия», как не его жене. Прошлым летом, прожив в браке почти 40 лет, Павел и Ирина Грудинины развелись. Поделить имущество миром не смогли - Ирина подала в суд. Это и привлекло внимание к состоянию так называемого народного кандидата. В СМИ звучали разные оценки - от 60 до 120 млрд. руб. Согласно данным из официальной декларации, за последние шесть лет он зарабатывал примерно по 25 млн. ежегодно.

Но кроме раздела имущества с супругой, над Павлом Грудининым нависла угроза еще одного разбирательства. Акционеры ЗАО «Совхоз имени Ленина» требуют возместить предприятию 2 млрд. руб. - в такую сумму они оценили ущерб и упущенную выгоду от сделки десятилетней давности. Тем не менее вряд ли можно сказать, что Грудинин разорится. Как резюмирует известный политолог Михаил Карягин: «У нас он миллиардер».

Теперь, зная всё это, можно было бы согласиться с желанием вятскополянских коммунистов «быть как Грудинин»! Вот только что общего имеет этот человек с коммунистическими идеалами, за которые «топят» областные руководители КПРФ Мамаев и Вотинцев?

И от практики к теории…

Впрочем, что об этих идеалах знают сами эти лидеры? Секретарь обкома по протестному движению и идеологии Алексей Вотинцев в своих выступлениях неожиданно стал называть КПРФ ленинско-сталинской партией. В последний раз подобным образом он высказался на митинге в поддержку губернаторов-коммунистов и «народных предприятий» 14 декабря: «Именно ленинско-сталинская партия коммунистов, с её программой созидания, развитой оргструктурой, историческим революционным опытом и профессиональными кадрами управления, твердо выступает против политики экономического произвола и коррупции, обнищания народа, неприкрытого разбазаривания национальных богатств». Как подчеркнул Вотинцев, в убедительных результатах коммунистов власть Кремля видит угрозу своему режиму, поэтому в борьбе с КПРФ власть идет на беспрецедентные шаги. «Режим щедро поддерживает отщепенцев и перебежчиков, «комроссов» и «ротфронт», и прочие всевозможные псевдокоммунистические структуры. Клеветой и произволом власть пытается лишить КПРФ и ее лучшие кадры поддержки людей».

Напомним, что ни в уставе, ни в программе КПРФ нет никакого упоминания о «сталинской» партии. Зато о «десяти сталинских ударах по капитализму» идет речь в общей предвыборной программе партии «Коммунисты России» товарища Максима (Сурайкина). И именно «Коммунисты России» в мае этого года установили первый в новейшем времени памятник Сталину в Кировской области. Похоже, товарищу Вотинцеву идеология тех, кого он называет «псевдокоммунистическими структурами», всё-таки ближе?

И последний, но главный вопрос: какая роль во всей этой истории с защитой «красных губернаторов» и «народных предприятий» отводится рядовым членам КПРФ?

Роман ПЕРМИНОВ.