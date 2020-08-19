«Разруха в головах». Кировский обком КПРФ испытывает затруднения в понимании русского языка

Фото: kprf43.ru

Рядовой новостной сюжет, вышедший неделю назад в эфире ГТРК «Вятка», - об открытии на конечных остановках автобусов и в парках областного центра новых биотуалетов, - неожиданно вызвал ажиотаж в интернете и у ряда местных «общественных деятелей».

Проблема такая - нехватка, а вернее, отсутствие в городе с полумиллионным населением общественных туалетов - действительно существует, и о ней говорят не первый год. То, что ее наконец-то начали решать, - безусловно, хорошо. Другой вопрос: за чей счет это стоит делать? Именно об этом мы и решили спросить в традиционной субботней рубрике «Ваше мнение, читатели!»: должны ли муниципальные власти заниматься установкой биотуалетов или стоит отдать это малому бизнесу?

Каково же было наше удивление, когда буквально через час после размещения этого опроса на сайте газеты пресс-служба кировского обкома КПРФ разродилась публикацией под заголовком «Вятский край» на страже интересов биотуалетов Чурина, или в разрухе Кировской области обвинили КПРФ».

В том, что отдельные руководители регионального отделения КПРФ, в частности секретарь по идеологии Вотинцев, испытывают очевидные затруднения в понимании написанных текстов, не всегда могут ясно формулировать свои мысли и пишут с ошибками, мы давно смогли убедиться на собственном опыте. Теперь к этим проблемам добавилась еще одна - деятели из их пресс-службы, оказывается, и устную речь не в состоянии воспринимать адекватно.

Начнем с сюжета ГТРК. В качестве спикеров там выступали три человека: кондуктор автобуса, руководитель транспортного предприятия и чиновник городской администрации. Всё! С чего товарищи из КПРФ это расценили как личный пиар губернатора и председателя правительства, о которых в сюжете даже не упоминалось, - это, как говорится, к психиатру. Судите сами: вот как мамаевские подчиненные расценили опрос «ВК»: «Пропагандисты из «Вятского края» попытались перевести тему с осуждения высокопоставленных чиновников Чурина и Васильева, которые пиарятся на проблемах простых людей, на критику федеральных СМИ и регионального отделения КПРФ, которые будто бы глумятся над народом».

Скажем честно, первоначальная реакция обкома КПРФ на сюжет ГТРК (еще до того, как мы опубликовали свой опрос) действительно больше походила именно на глумление (термин, которым, кстати, кировские коммунисты сами охарактеризовали свои действия) над простыми людьми, которые до этого были лишены элементарных условий труда. В абсолютно нейтральном телесюжете они с какого-то перепугу увидели политику и именно об этом принялись рассуждать.

Впрочем, позиция руководства регионального отделения КПРФ и, в частности, его первого секретаря Мамаева давно известна: любая информация «выкручивается» в выгодном для них свете. Так и заботу руководства транспортного предприятия о своих работниках Мамаев расценил как пиар областной власти.

Первое, что пришло на ум после прочтения очередного коммунистического опуса, - это строчки Федора Ивановича Тютчева: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», ведь вместо разговора о том, как в благоустройстве города может быть задействован малый бизнес, пришлось разбираться в «играх разума» пресс-службы КПРФ.

Специально для этих «товарищей» разъясняем: редакции газеты «Вятский край» ничего не известно ни о каких «интересах биотуалетов», а посему стоять на их страже нам не приходится. Теперь о втором утверждении, содержащемся в заголовке публикации КПРФ, - о том, что «в разрухе Кировской области обвинили КПРФ».

Помимо того, что ничего подобного мы пока еще не писали, напомним цитату из другого классика - Михаила Булгакова: «Разруха не в клозетах, а в головах», - говорил его герой профессор Преображенский. Как же он был прав!

Роман ПЕРМИНОВ.