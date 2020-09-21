Красный «Корейко»-2. Кировский коммунист Сергей Мамаев и члены его семьи могут оказаться в суде?

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В январе 2020 года мы опубликовали статью под названием «Красный «Корейко»: первый секретарь обкома КПРФ Сергей Мамаев скрывает от однопартийцев свои доходы?!». Из нее читатели узнали о том, каким имуществом обзавелись «первый коммунист области» и члены его семьи за время пребывания Мамаева во власти: сначала - исполнительной (руководил Советским районом), а затем - законодательной (депутатство в Госдуме и областном Заксобрании). Дома и квартиры, гаражи и загородные коттеджи, дорогие иномарки - всего и не сосчитаешь.

Той нашей публикацией заинтересовались на малой родине Сергея Мамаева. Журналисты межрайонной газеты «Народный вестник Вятки» («НВВ»), издаваемой в Советске, провели собственное расследование. И вот что им удалось узнать.

Незаконный ТЦ и «подпольная» база отдыха

Некоторое время назад в городе Совет­ске была проведена масштабная рекон­струкция здания бывшей «Автоколонны 1581» по адресу: ул. Ленина, 98, где сегодня располагается винный магазин «Уржумка». В результате кирпичный двухэтажный дом «превратился» в трехэтажный, а его площадь увеличилась в разы. Фактически это здание используется как торгово-офисный центр, в котором, кроме магазина спиртных напитков, находятся еще парикмахерские и офисные помещения, в том числе здесь располагается Советский райком КПРФ. Это здание по документам принадлежит дочери «главного кировского коммуниста» Мамаевой Нине Сергеевне. Она и сама в настоящее время проживает здесь - в кирпичном пристрое с коваными перилами у отдельного входа, с гаражом и надстроенной над вторым этажом мансардой.

Журналисты «НВВ» выяснили, что разрешение на реконструкцию данного здания Мамаевой Н.С. не выдавалось, а разрешение на его ввод в эксплуатацию отсутствует, и сделали вывод, с которым трудно не согласиться: «Это общественное здание, поэтому проведение его незаконной рекон­струкции и его незаконная эксплуатация могут реально угрожать жизни и здоровью неопределенного круга лиц». «В этом деле, - пишет «НВВ», - есть еще один интересный и показательный момент. Говорят, что земля под незаконно возведенным пристроем к зданию была выкуплена всего лишь за одну тысячу рублей! Тысяча рублей, причем под незаконно возведенной коммерческой недвижимостью!»

Еще один пример, мягко говоря, вольного отношения к необходимости соблюдения законодательства со стороны «семейства Мамаева» показывает его старшая дочь - Екатерина Пестерникова. Как пишет «НВВ», в родной «мамаевской» деревне Курба уже несколько лет действует туристический объект - база отдыха «Дом Родной», где командует Екатерина Сергеевна.

«Решили забыть о городской суете и на несколько дней окунуться в сказочную атмосферу загородного отдыха вместе с дружной компанией? Нет ничего проще: если отдых, то только на турбазе «Дом Родной» - это из рекламы в интернете. Или вот еще: «Три коттеджа. Кафе-бар с деревенской кухней. Русская баня: парилка, комната отдыха с самоваром, терраса, родниковая купель. Беседки с мангалами, футбольная и волейбольная площадки, бильярд, катание на лодках, рыбалка, конные прогулки (сани, телега), прогулки на лыжах. Охраняемая автомобильная стоянка».

Короче, приезжай, плати деньги и отдыхай. Всё как положено на таких туристических объектах. Всё, да не всё. Эта база отдыха - призрак. Её как бы не существует. Она «незаметна» для контролирующих органов - налоговой и прокуратуры.

Вернее, она есть и успешно работает, но, видимо, подпольно. Почему подпольно? Да потому, что прокуратура Советского района в результате проверки «установила», что индивидуальные жилые дома (коттеджи) еще пока «не достроены», земельные участки, на которых они расположены, в предпринимательской деятельности «не используются». Поскольку в налоговой «какие-либо кассовые аппараты на ИП Пестерникову Е.С. не зарегистрированы», то, следовательно, и «подтвердить факты осуществления Пестерниковой Е.С. предприниматель­ской деятельности «не получается». В результате осмотра территории 28.05.2020 прокуратурой района «фактов предоставления рассматриваемых строений в пользование, проживание в них каких-либо лиц не установлено», поэтому «объективных данных об использовании ИП Пестерниковой Е.С. рассматриваемых строений при осуществлении предпринимательской деятельности не получено», а значит, «основания для принятия мер прокурорского реагирования отсутствуют».

В своей статье журналист «НВВ» пишет: «Господин Мамаев очень любит рассуждать на тему обязательности исполнения российского законодательства и писать различные запросы в прокуратуру. Напишет ли депутат Мамаев очередной «запрос» на свою собственную дочь по поводу грубейшего и недопустимого нарушения градостроительного законодательства? Сомневаюсь!»

А районный прокурор не видел?

Не дожидаясь «депутатского запроса» Сергея Мамаева, да, впрочем, и не надеясь на такую принципиальность «главного коммуниста области», редакция «НВВ» сама обратилась в об­ластную прокуратуру.

12 августа 2020 г. был дан официальный ответ за подписью начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кировской области старшего советника юстиции А.С. Шишкина.

В нем, в частности, говорится: «В ходе проверки доводы обращения об эксплуатации индивидуальным предпринимателем Мамаевой Н.С. административного здания, расположенного по адресу: г. Советск, ул. Ленина, 98, после его реконструкции в отсутствие разрешения органа местного самоуправления на ввод в эксплуатацию нашли свое подтверждение. Кроме того, при осмотре здания выявлены нарушения градостроительного законодательства и правил пожарной безопасности. С целью защиты прав граждан по поручению прокуратуры области прокуратурой Советского района в адрес предпринимателя Мамаевой Н.С. 11.08.2020 внесено представление, в Советский районный суд направлен иск о приостановлении эксплуатации здания до устранения нарушений закона. Материалы проверки переданы в орган государственного пожарного надзора для решения вопроса о возбуждении административного производства по ст. 20.4 КоАП РФ.

Ранее прокурором Советского района Ваше обращение об эксплуатации Мамаевой Н.С. здания в отсутствие разрешения 30.03.2020 было направлено для рассмотрения в министерство строительства Кировской области… В пределах своей компетенции министерством… приняты меры к привлечению Мамаевой Н.С. к ответственности… в виде административного штрафа. Об итогах проверки и принятом решении органом контроля письмом от 26.05.2020 сообщено в прокуратуру Советского района, которой с июня 2020 года не организовано проведение надзорных мероприятий и принятие мер реагирования.

По факту продажи руководством ОАО «Автоколонна 1581» 23.05.2013 Мамаевой Н.С. части земельного участка, на котором расположено здание, по заниженной цене по инициативе прокуратуры Советского района проведена доследственная проверка, по результатам которой 06.05.2020 Советским МСО СУ СК России по Кировской области вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела... 01.07.2020 данное процессуальное решение отменено прокурором района. Вынесенное по итогам дополнительной проверки 30.07.2020 повторное решение об отказе в возбуждении уголовного дела 05.08.2020 отменено руководителем Советского МСО СУ СК РФ по Кировской области.

Проведенной прокуратурой Советского района проверкой по состоянию на 29.05.2020 фактов осуществления предпринимательской деятельности на земельных участках… в д. Большая Курба Пестерниковой Е.С. не установлено. Вместе с тем в ходе настоящей проверки выявлено наличие возмездных договорных отношений между Пестерниковой Е.С. и физическим лицом, предметом которых являлось предоставление в пользование расположенных на участках коттеджа и бани, а также размещения в парке г. Советска информационного щита со сведениями о работе базы отдыха «Дом родной» и др. В связи с этим… в адрес ИФНС № 11 по Кировской области направлены материалы проверки для оценки действий Пестерниковой Е.С. на предмет уклонения от уплаты налогов».

Таким образом, факты о незаконных махинациях членов «семейства мамаевых» с объектами недвижимости на территории Советского района, сначала ставшие известными «Вятскому краю», а затем дополненные журналистами «Народного вестника Вятки», нашли свое подтверждение. Ответ на вопрос, почему родственники Мамаева на протяжении длительного времени могли творить беззаконие и чувствовать себя при этом безнаказанными, в какой-то мере должна дать служебная проверка «по фактам допущенных упущений при организации прокурорского надзора» в отношении прокурора Советского района Бузмакова С.А., о проведении которой официально сообщили в областной прокуратуре.

«Слаб человек!»

Между тем, как некоторое время назад сообщило популярное региональное интернет-издание Newsler, и сам Сергей Мамаев в той или иной роли может оказаться фигурантом судебного разбирательства.

В статье «Лидеры двух партийных отделений могут попасть под «лесное подозрение» говорится об обыске в общественной приемной кировского отделения партии «Родина» в Слободском, связанном с возбуждением уголовного дела о «незаконной вырубке леса в особо крупном размере», и о том, что «тень подозрений пала и на лидера отделения Федора Лугинина». Далее автор Елена Овчинникова пишет: «В поле зрения следствия мог попасть и лидер реготделения КПРФ Сергей Мамаев. Тот, как говорят сопартийцы, в последнее время якобы очень сблизился с Лугининым, но избегая при том демонстрации отношений. Правда, парочку партийных лидеров якобы не раз могли заметить в ресторанах за деловой беседой, например, в «Хилтоне», что, конечно же, вовсе не означает наличие общих «незаконных интересов». И если, по мнению ближнего круга Мамаева, Сергей Павлинович категорически не может быть причастен к различного рода махинациям, то приватный собеседник из органов предположил, что «торопливое отрицание» - не есть доказательство отсутствия «правоохранительного интереса». Интерес может быть связан как с именем бывшего вице-губернатора Андрея Плитко, в кабинете которого лидер КПРФ якобы пропадал часами, так и с именем Лугинина. Что не подтверждают, но и не отрицают источники из органов».

По мнению этих «источников», «бывший теперь глава кировского минлеса Алексей Шургин был близко знаком с Сергеем Мамаевым… Так что, возможно, именно Сергей Мамаев мог лоббировать перед Плитко интересы знакомого экс-министра. Также трудно отрицать, что Мамаев был знаком теперь уже с бывшим директором «Кировгослесхоза» Андреем Туевым, работавший в Марий Эл заместителем Шургина… Также, как рассказали источники, в уголовном деле, связанном с незаконной вырубкой леса спонсорами «Родины» - братьями Кочуровыми, отчего-то названного Федором Лугининым «политически заказанным», фамилия «главного КПРФовца» тоже якобы фигурирует в материалах. В каком качестве, правда, источники не пояснили. Так что «интерес к Мамаеву» может и не быть связан с «делом Плитко».

Напомним, после задержания с поличным 3 апреля в загородной правительственной резиденции «Черное озеро» бывшего вице-губернатора Андрея Плитко, обвиняемого в получении взятки в сумме 3 млн. 400 тыс. рублей, Сергей Мамаев, который до этого отзывался о Плитко исключительно комплиментарно, открыто восторгаясь его политическими и деловыми талантами, в том числе по наведению порядка в лесной сфере, сначала через свою пресс-службу заявил, что «Кировское отделение КПРФ принципиально не дает подробных комментариев (по факту ареста Плитко. - Р.П.)». А 15 апреля во время прямого эфира в интернете «главный кировский коммунист» фактически оправдал действия взятого с поличным чиновника. «Люди сегодня с учетом вот тех экономических условий, они, конечно… Даже в Писании сказано: «Слаб человек». Правильно?» - заявил Мамаев.

Роман ПЕРМИНОВ.

P.S. Информационный портал Newsler, который написал о возможных «лесных подозрениях» в отношении Сергея Мамаева, довольно часто цитируется на официальном сайте Кировского обкома КПРФ. Известна также манера пресс-службы коммунистов давать резкие, порой неприличные и по форме, и по содержанию «отповеди» тем СМИ, которые допускают критику в адрес Мамаева. Статья Овчинниковой была опубликована поч­ти месяц назад, однако никаких возражений со стороны КПРФ на их сайте до сих пор так высказано и не было. Интересно, чем объясняется такое молчание?