Пчёлы против мёда. Почему коммунисты Советска выступают против прямых выборов мэра

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В Советске безвластие. С поста главы города ушел Николай Малков. Нового руководителя еще не выбрали. Но уже сейчас вокруг его избрания разгорелись нешуточные страсти.

Масла в огонь подлили коммунисты района. Как сообщила межрайонная газета «Народный вестник Вятки», они поддержали идею назначения, а не выборов городского головы. Почему же коммунисты изменили своей идеологии и пошли, как выяснилось, против позиции обкома?

Ситуация, которая сложилась в Советске вокруг выборов мэра, действительно уникальна.

Прежде всего потому, что коммунисты, начиная с самого верхнего эшелона партийного руководства, всегда выступали за прямые выборы руководителей органов власти. И не знать об этом в районной ячейке, принимая такое неоднозначное решение, не могли.

Пикантность ситуации добавляет также тот факт, что секретарь областного комитета КПРФ по идеологии и протестному движению Алексей Вотинцев (на фото) либо оказался не в курсе процессов, которые происходят в низовых организациях, либо делает вид, что не знает о демарше советских коммунистов.

В ответ на вопрос «Вятского края» о принципиальной позиции по поводу прямых выборов руководителей муниципальных образований он подтвердил, что коммунисты всегда были за них. Развивая тему, Вотинцев сказал, что в условиях буржуазной демократии это единственный способ реализации народовластия. Он также добавил, что советские коммунисты не могли принять решение о внесении в устав изменений, отменяющих прямые выборы.

- Мы всегда настаивали на прямых выборах, мы никогда не поддерживали (назначение глав. - Ред.), - подчеркнул он. - Только в двух районах сейчас сохранились прямые выборы. Это Советский район и Шабалинский район. И то, что в Советске коммунисты выступили против этого, - значит, просто кто-то ложную информацию дал.

Однако имеющийся в редакции «ВК» документ не оставляет никаких сомнений в правдивости полученных нами сведений. В нем черным по белому написано: «На расширенном заседании Бюро Советского РК КПРФ от 25.04.2020 г. обсуждался вопрос «О проекте изменений и дополнений в устав муниципального образования «Советское городское поселение Советского района Кировской области» и назначение публичных слушаний». В результате открытого голосования большинством голосов принято следующее решение: «Согласиться с внесением изменений и дополнений в устав г. Советска по избранию главы города решением городской думы, но, как исключение, только в период пандемии коронавируса-2020».

Однако коронавирус уйдет, а устав останется. Никто не будет менять его каждые полгода. Уж это-то должно быть понятно любому вменяемому человеку. А потому в решении бюро райкома КПРФ останется главное - поддержка отмены прямых выборов.

После такого решения у жителей Советска появилось много вопросов не только к районным представителям КПРФ, но и к ее областному комитету и лично к Сергею Мамаеву.

«Почему коммунисты, возглавляемые Мамаевым, требуют проведения всенародных выборов главы города Кирова и соглашаются с отменой всенародных выборов главы города Советска? - задается вопросом газета «Народный вестник Вятки». - Может быть, это какая-то кулуарная договоренность? С кем? До своего ареста за получение взятки в особо крупном размере вопросы внутренней политики Кировской области курировал теперь уже бывший вице-губернатор Плитко А.Г. Судя по тому, как Мамаев неоднократно публично нахваливал «успехи» Плитко в области внутренней политики, можно предположить, что такая договоренность вполне могла возникнуть. На каких условиях? Тут мы можем только выдвигать различные версии, но, судя по тому, как активно и не без поддержки Плитко Мамаев всеми силами добивался отставки с должности главы города опытного хозяйственника Н.А. Малкова, можно предположить, что Мамаев попытается посадить в кресло главы города «своего человека». Зачем? Может, например, для того, чтобы решить вопрос с незаконной эксплуатацией здания торгового центра, который принадлежит его дочери?»

В последней фразе речь идет о здании, которое принадлежит Нине Мамаевой. Ранее его занимала контора автоколонны № 1581, а после ее банкротства оно было куплено Анатолием Максименко, перепродавшим двухэтажный особняк семейству Мамаевых. Пару лет назад здание подверглось реконструкции. В результате оно удлинилось и выросло на один этаж вверх. По имеющимся у редакции «ВК» сведениям, разрешения на такую реконструкцию никто не давал и ввод здания в эксплуатацию не был официально разрешен.

Аркадий ГОЛИКОВ.