Киров, 1 декабря 2020 года. Как два генерала один день провели

Григорий Житенёв назначен ГФИ

1 декабря 2020 года полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил правительству Кировской области и депутатам ОЗС нового главного федерального инспектора по региону. Им назначен хорошо известный кировчанам Григорий Житенёв, с января 2013 года по октябрь 2016-го возглавлявший здесь управление Следственного комитета.

По словам Игоря Комарова, в круг задач, которые предстоит решать новому ГФИ совместно с органами исполнительной власти, входят противодействие распространению коронавирусной инфекции, реализация в регионе национальных проектов, предусмотренных указами Президента РФ, решение проблем обманутых дольщиков, обеспечение детей местами в детских садах и горячим питанием в школах, организация бесперебойного отопительного сезона, вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами. Полпред выразил уверенность, что у Григория Житенёва сложатся продуктивные рабочие отношения с правительством региона и руководителями муниципальных образований.

Сам новый главный федеральный инспектор был краток: «Скажу главное, в чем я уверен. Разрешите поблагодарить полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова за оказанное высокое доверие и заверить полпредство, губернатора, руководство и жителей региона, что мной будет приложен максимум знаний, сил, опыта и трудолюбия, чтобы добросовестно послужить на благо жителей Вятской губернии», - заявил на церемонии представления Григорий Яковлевич.

СПРАВКА «ВК»

Г.Я. Житенёв родился в 1972 году в г. Заречный Пензенской области. В 1994 году окончил Институт прокуратуры РФ Саратовской государственной академии права. В том же году был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. С 2007 г. являлся заместителем руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по Пензенской области. В январе 2013 года был назначен на должность руководителя СУ СКР по Кировской области, а в октябре 2016-го - главы СУ СКР по Республике Башкортостан. С июня 2017 года - руководитель управлений Следственного комитета России.

В Кировской области Житенёв известен тем, что именно при нем были возбуждены и дошли до суда многие коррупционные уголовные дела и резонансное дело по преступной группировке «Прокоповские».

Владимир Быков станет подсудимым

В тот же день, 1 декабря, в ведомстве, которое некогда возглавлял новоиспеченный ГФИ, - региональном управлении Следственного комитета России - официально сообщили о серьезных изменениях в жизни другого генерала: экс-главы города Кирова Владимира Быкова.

Согласно опубликованной информации, завершено расследование уголовного дела бывшего градоначальника. В ближайшее время Быков предстанет перед судом по обвинению в совершении ряда коррупционных преступлений.

В частности, сотрудниками региональных СУ СК и УФСБ России установлено, что в 2007 - 2015 годах руководитель ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» Леонид Яфаркин и Владимир Быков, действуя по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на земельный участок в городе Кирове. Быков обеспечил заключение между администрацией города Кирова и ООО «КЗОРС» договора купли-продажи земельного участка по цене 338 тысяч рублей при его реальной рыночной стоимости более 165 миллионов рублей. Далее Яфаркин и Быков реализовали полученный участок по частям.

В 2010 - 2018 годах Владимир Быков организовал заключение договоров на покупку товаров, производство работ и оказание услуг по завышенной стоимости, а также фиктивного договора, в результате чего путем растраты были похищены денежные средства МО «Город Киров» и ООО «Электронный проездной» на сумму более 34 миллионов рублей.

В 2011 году он получил через посредника взятку в размере 1,5 миллиона рублей за обеспечение заключения с ООО «Удобный маршрут» договоров по сопровождению внедрения электронной системы оплаты проезда, а также за обеспечение последующего финансирования.

В 2014 - 2016 годах Владимир Быков содействовал одному из предпринимателей в хищении денежных средств АО «АТП», выделяемых на закупку дизельного топлива, путем поставок в адрес указанной компании под видом дизельного топлива более дешевых нефтепродуктов. Разница в стоимости составила свыше 22 миллионов рублей, которые были похищены. Сам Быков по частям получил от указанного предпринимателя через посредника взятку в сумме семи миллионов 800 тысяч рублей.

Роман ПЕРМИНОВ.