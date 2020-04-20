Быков: плюс два. В уголовном деле экс-главы города Кирова появились новые эпизоды

Следственным управлением СК России по Кировской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по материалам регионального управления ФСБ в отношении Владимира Быкова, обвиняемого в совершении ряда коррупционных преступлений.

Напомним, бывший глава города Кирова и экс-председатель областного Заксобрания был задержан 29 ноября 2019 года. По версии следствия, в 2014 - 2016 годах он через посредника получил от одного из предпринимателей города Кирова взятку в размере 7 миллионов 800 тысяч рублей. Эти деньги были получены за содействие фирмам предпринимателя при заключении договоров с АО «АТП» на поставку топлива, его своевременную оплату, приемку и подписание соответствующих документов независимо от качества топлива. При этом Быков, как считают следователи, обеспечил предпринимателю покровительство и попустительство со стороны должностных лиц администрации города Кирова, Кировской городской думы и руководства АО «АТП».

Непосредственно после задержания Быков был доставлен в СИЗО, а на следующий день суд определил ему в качестве меры пресечения домашний арест.

14 апреля в областном следкоме официально сообщили о новых эпизодах преступной деятельности Владимира Быкова, выявленных во взаимодействии с сотрудниками УФСБ.

Так, по версии следствия, он в 2014 - 2017 годах содействовал некоему предпринимателю в хищении денежных средств АО «АТП», выделяемых на закупку дизельного топлива. Делалось это путем поставок в адрес АТП под видом дизельного топлива более дешевых нефтепродуктов, не соответствующих условиям договора. Всего за указанный период были заключены договоры на общую сумму более 236 миллионов рублей. Разница между стоимостью нефтепродуктов, определенных договорами, и ценой фактически приобретенных составила свыше 22 миллионов рублей, которые были похищены предпринимателем. По данному факту в отношении Владимира Быкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Пособничество в мошенничестве в особо крупном размере».

Также, по версии следствия, в 2011 году Быков получил через посредника взятку в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей за то, чтобы, используя свое должностное положение, он поспособствовал заключению с ООО «Удобный маршрут» договоров на разработку программного обеспечения, поставку оборудования и техническое сопровождение внедрения электронной системы оплаты проезда в городском общественном транспорте, а также последующее финансирование этого проекта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Как сообщили в следственном управлении, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Владимир Быков продолжает находиться под домашним арестом, срок которого продлен судом до 28 мая. Решается вопрос о предъявлении ему окончательного обвинения. В целях последующего обеспечения возмещения причиненного ущерба на его имущество наложен арест.

Т. Андреев.