И всё-таки Быков? В Кирове по делу «Электронного проездного» осудили Александра Рыболовлева

Спустя 15 месяцев после первого приговора по делу «Электронного проездного» его фигуранты - Александр Рыболовлев, Анатолий Ганьба, Олег Чичибабин и Дмитрий Никулин - вернулись на скамью подсудимых. Но отдельно друг от друга и в особом порядке, так как обви­няемые полностью признают свою вину. Репортажи из зала суда ведут журналисты газеты «Бизнес-новости в Кирове», подробные отчеты публикуются на сайте bnkirov.ru.

9 марта начался судебный процесс по делу первого фигуранта - бывшего директора «ЦДС» Александра Рыболовлева, который обвинялся в пособничестве, злоупотреблении полномочиями и растрате денежных средств. 18 марта ему вынесен обвинительный приговор.

Версия Александра Рыболовлева

«Примерно в 2010 году Дмитрий Никулин предложил мне перейти к нему на работу в МБУ «ЦДС». Первоначально я не хотел идти, но испытывал материальные трудности - низкая зарплата. Мне обещали, что в этой компании будет хорошая зарплата и интересная работа.

В 2011 году пришла задача со стороны администрации разработать систему оплаты проезда в общественном транспорте с использованием транспортных карт. …Я подготовил архитектурное решение, бизнес-план со всеми расчетами. Передал документацию Никулину. Дальше он согласовал с мэрией. Насколько мне было известно, подобный проект согласовывал и Владимир Быков.

…Я постоянно делился финансовыми отчетами с Никулиным. После чего он мне сказал, что система эффективна и приносит деньги. В дальнейшем это и стало определяющим фактором идеи «заработать».

Я так понимаю, что эти действия он согласовывал с администрацией города, скорей всего - с Олегом Чичибабиным. Потом я убедился в этом.

После чего Никулин на встрече сказал, что есть некая фирма ООО «НТТ», с которой мы и должны работать. Фирма будет дилером «Удобный маршрут» - основной поставщик оборудования. По сути, фирма-кукла. Никулин сказал, что все договора, все цены необходимо будет завышать в два раза и пропускать через эту фирму.

…В 2013-м Никулин сказал мне, что направит мою кандидатуру на должность директора МБУ «ЦДС»: «Твою кандидатуру с «батей» я согласовал, - так Никулин иногда называл Владимира Васильевича. - Ты не смеешь его подвести. На тебе большая ответственность. Ты будешь работать в команде. И, грубо говоря, все твои косяки будут отражаться на мне».

Когда я перешел на должность директора «ЦДС», автоматически на должность директора «Электронного проездного» был назначен Анатолий Вицентьевич (Ганьба. - Ред.). Такой же разговор при мне был и с Ганьбой, что он не имеет права подвести и что он должен выполнять все приказы и распоряжения, исходящие от Никулина.

Параллельно поступила задача о внедрении системы учета и оплаты школьных обедов. Я полностью сформировал проект, всё рассказал, как и что работает. После нам с Ганьбой было приказано юридически пропустить через «НТТ».

На тот момент мы уже и не спрашивали, почему так надо делать. Всё это было уже бессмысленно. Мы уже неодно­кратно пытались не принимать участия в преступной деятельности, но получали ответ: «Не нравится - уходи». Тем не менее задачу поняли и заключили фиктивные договоры, несмотря на то что понимали, что данная система принадлежит другой компании. Но поделать уже ничего не могли: приказ есть приказ и он не обсуждается.

…Много раз слышал во время разговоров, но несколько раз сам вынужден был участвовать в передаче взятки. Никулин из-за занятости говорил: «Отвези это Чичибабину. Ты знаешь, что со старшими братьями я всегда делюсь. Вопросы не задавай».

По словам Рыболовлева, Никулин несколько раз поручал ему доставить пакет с деньгами Чичибабину. Однажды содержание пакета исчислялось 100 тысячами рублей.

Версия следствия

Практически сразу в мате­риалах гособвинения зашла речь о бывшем главе города Кирова Владимире Быкове.

По мнению прокуратуры, с 21 января 2010 года по 23 января 2013-го Быков умышленно из корыстных побуждений принял решение создать организованную группу с лицами, состоящими с ним в доверительных отношениях. Целью группы являлось совместное совершение тяжкого преступления для получения незаконной материальной выгоды в интересах привлеченных лиц - путем растраты денежных средств, принадлежащих МО «Город Киров», МБУ «ЦДС» и ООО «Элек­тронный проездной»… путем заключения фиктивных договоров на покупку товаров, производство работ и оказания услуг по завышенной стоимости.

Для реализации задуманного Быков посвятил в свои намерения Чичибабина и Никулина, которые из корысти добровольно согласились вступить в ОГ.

Быков, пользуясь властью и личным авторитетом, стал лидером созданной им организованной группы. Негласно и самолично возложил на себя функции: общего руководства и покровительства ОГ, принятия мер конспирации, принятия устных отчетов о преступной дея­тельности при личных встречах, осуществления исключительного контроля, а также привлечения участников и распределения между ними ролей, обязанностей и долей наживы.

Так, Дмитрий Никулин стал самым приближенным к Быкову человеком. И, будучи директором МБУ «ЦДС» и депутатом Кировской гордумы, «обладая деловыми качествами и способностями», реализовывал разработанные совместно с Быковым способы совершения преступлений, привлекал в состав ОГ других участников, склоняя к преступной деятельности, и руководил ими. Также на его плечи легли задачи по увеличению масштабов преступной деятельности и, соответственно, получению высокой прибыли, обеспечению конспирации и сокрытию следов совершённых преступлений, обналичиванию и распределению денежных средств соответственно с полученными указаниями организатора и руководителя преступной группы.

В силу занимаемой должности начальник отдела транспорта мэрии Олег Чичибабин должен был покровительствовать ОГ, поддерживать беспрепятственное осуществление преступной деятельности, путём согласования выделять средства на реализацию целей «ЦДС», а также не контролировать и не проверять обоснованность расходов учреждения по программам развития транспортной инфраструктуры Кирова.

Организованная группа

Высказанное государственным обвинителем подтвердил и сам Рыболовлев. Хотя некоторые подробности - конкретные даты, обстоятельства, места - он оказался не в силах припомнить (мол, прошло слишком много времени), на некоторые вопросы прокурора ответил достаточно точно.

- Как была организована работа группы, как выстроена система хищения, была ли конспирация?

- Конспирация была. Никулин запретил мне вести телефонные разговоры, не касающиеся текущей работы. Если нужно, он говорил, что приедет или я к нему могу приехать. Насколько мне известно, Никулина на работу согласовал Владимир Быков. Также Быков оказал поддержку на баллотирование Никулина в думу.

- Какова роль Чичибабина в деле?

- Проталкивание интересов МБУ «ЦДС» и ООО «Элек­тронный проездной», снятие препятствий и решение вопросов со стороны администрации.

- Какова роль Ганьбы?

- Подписание договоров, перечисление контрольных ему средств.

- Какова ваша роль?

- Некая коммуникация между Никулиным и Ганьбой, передача данных и подписание договоров.

- Какова роль Быкова?

- Мне известно только со слов Чичибабина и Никулина, что через Быкова принимали на работу всех, включая меня. Он решал вопросы с Драным, одобрял кредиты. И в целом осуществлял помощь со стороны администрации в деятельности компаний.

Именем Российской Федерации…

18 марта в Первомайском районном суде города Кирова по делу Александра Рыболовлева был вынесен приговор. Накануне, во время прений, гособвинитель запросил Рыболовлеву по совокупности инкримини­руемых преступлений три года и семь месяцев колонии общего режима, а также взыскание 27,9 млн. рублей в пользу ООО «Электронный проездной» и шести миллионов рублей - МО «Город Киров».

На финальное для себя судебное заседание по делу «Элек­тронного проездного» Рыболовлев явился с большой черно-синей сумкой. Для поддержки пришла супруга.

- Ничего говорить не хочу. Всё хорошо. Будет как будет, - ответил он журналистам, сидя в коридоре здания суда.

В итоге суд приговорил Александра Рыболовлева к трём годам и одному месяцу колонии общего режима с полным удовлетворением исков в пользу пострадавших.

Таким образом, судья назначил срок чуть меньше, чем за­прашивал гособвинитель. Осужденного взяли под стражу в зале суда. (Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном суде в течение десяти суток.)

По информации bnkirov.ru.