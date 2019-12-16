«Усы» пока не видны. В деле «Электронного проездного» не установили организатора

Бывших руководителей Центральной диспетчерской службы Дмитрия Никулина, Александра Рыболовлева и Анатолия Ганьбу, а также экс-начальника городского отдела транспорта Олега Чичибабина обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере - на сумму 34,7 млн. рублей. Кроме того, Никулина обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере, а Ганьбу и Рыболовлева - в злоупотреблении полномочиями. Организатором всей преступной схемы, по мнению стороны обвинения, является «неустановленное лицо из числа сотрудников местного самоуправления».

Деньги воровали для «Единой России»?

9 декабря прокуратура продолжила зачитывать письменные показания обвиняемых. Выяснились весьма интересные подробности. Так, Дмитрий Никулин заявил на допросе, что похищенные деньги он тратил на организацию и проведение предвыборных кампаний Быкова. Тем самым обвиняемый экс-депутат фактически признался, что избирательная кампания «Единой России» велась на ворованные деньги. Известно, что Быков не выставлял свою кандидатуру по одномандатным округам, а возглавлял партийный список единороссов. Так было в 2012 году на выборах в Кировскую городскую думу, а в 2016-м он шел первым номером списка единороссов в областное Законодательное собрание.

Александр Рыболовлев рассказал, что его назначили директором ЦДС, так как он лучше общался с прессой и выступал на публике, хотя сначала планировали поставить на эту должность Анатолия Ганьбу. Перед назначением Рыболовлева и Ганьбы Никулин встретился с ними и сказал: «Отцы-командиры сказали, чтобы мы работали». По словам Рыболовлева, Никулин «работал в команде и им кто-то руководил», все понимали, что он выполнял указания Быкова, но прямо об этом не говорилось. Никулин называл Быкова «батей».

Из озвученных показаний следует, что Рыболовлев и Ганьба согласились на участие в преступной схеме ради получения должностей и высокой зарплаты. Никулин просил их не обсуждать детали схемы по телефону и ничего не говорить родственникам. А Олег Чичибабин уточнил, что ООО «Электронный проездной» создали специально для организации хищений, так как для общества с ограниченной ответственностью юридически нет ограничений по закупкам в сравнении с муниципальным предприятием.

Кроме того, Никулин заявил, что Быков старался вести себя скрытно, не говоря конкретных фраз при их встречах и каких-либо обсуждениях. По словам Никулина, Быкову подчинялась Контрольно-счётная палата города, поэтому никаких проверок деятельности «Электронного проездного» и ЦДС не проводилось, хотя «недовольных было много».

- Если бы Быков оставался главой города, то хищения из «Электронного проездного» и ЦДС продолжались бы до сих пор, - сказал Никулин во время допроса.

В итоге все фигуранты дела (Дмитрий Никулин, Александр Рыболовлев, Анатолий Ганьба и Олег Чичибабин) на заседании суда заявили, что признают вину и согласны с предъявленным обвинением, активно помогали следствию, а их показания изобличали остальных участников преступной группы.

Никулин деньги не отмывал!

На заседании суда 9 декабря выяснилось, что одним обвинением в адрес Никулина стало меньше. Прокуратура заявила ходатайство об исключении статьи «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере» из-за отсутствия состава преступления.

По мнению прокуратуры, легализация произошла раньше, чем похищенные средства поступили на счета подконтрольных Никулину фирм. Сторона обвинения считает: нет свидетельств того, что «именно Никулин как непосредственный исполнитель своими действиями придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными средствами на сумму более 10 млн. рублей». Кроме того, есть «явные противоречия» в обвинительном заключении.

Суд ходатайство прокуратуры поддержал.

«Белые и пушистые»…

В ходе заседания судья спросил у обвиняемых, какие обстоятельства могли бы повлиять на приговор.

Ганьба ответил, что давал показания, с помощью которых были изобличены Рыболовлев и Никулин. Он женат, есть дочь и внучка, которым он помогает. В возмещении вреда он пока не участвовал. Одна его квартира была в залоге, банк просит снять с неё арест, вторая квартира - единственное жильё, есть автомобиль. Кроме того, медики диагностировали у него целый букет серьезных заболеваний.

Рыболовлев утверждает, что у него «не было выбора», а о содеянном он сожалеет. У него на иждивении есть двое детей и родители-пенсионеры. Также он пожаловался на состояние здоровья, в частности на тяжёлую контузию. Защита попросила приобщить к материалам дела характеристику из департамента городского хозяйства, в которой говорится, что Рыболовлев не раз поощрялся «за большой вклад в развитие транспорта», а также множество благодарностей.

Чичибабин, как и все остальные, заявил, что раскаивается. Он женат, есть трое детей, на иждивении остаются 11-летний сын и 22-летняя дочь-студентка, родители-пенсионеры. Супруга работает медсестрой. Его адвокат попросила приобщить к делу документы о том, что Чичибабин является ветераном боевых действий, военной службы, членом добровольной народной дружины, что, по мнению защиты, характеризует его с хорошей стороны.

Никулин напомнил, что явился к следователю добровольно, пожаловался на три межпозвоночные грыжи из-за спортивной травмы. Экс-депутат начал возмещать средства «Электронному проездному»: он уже перечислил 650 тысяч рублей. После того как с Никулина сняли домашний арест, он устроился на работу. Его работодатель уже дважды перечислял часть зарплаты, по

5 тысяч рублей в месяц, потерпевшей стороне - администрации Кирова. Обосновывая положительные характеристики, адвокат Никулина рассказала, что он оказывал материальную помощь организации «Дорогою добра», федерации дзюдо, ДЮЦ Октябрьского района, совету ветеранов Октябрьского района, покупал артефакты Великой Отечественной войны для демонстрации школьникам, помог с деньгами на лечение девочки в Москве. По словам самого Никулина, сейчас он помогает 32-летней сестре и 11-летней племяннице.

Все обвиняемые попросили суд не лишать их свободы. «Я полностью признаю свои деяния, раскаиваюсь чистосердечно. За время следствия я уже сам себя наказал: я потерял маму. На сегодня главная задача - ответить за содеянное, возместить ущерб и начать жизнь с чистого листа. Прошу не выносить слишком суровый приговор. Всё справедливо, заслуженно», - сказал Дмитрий Никулин.

Прокуратура запросила реальные сроки

Прокуратура, однако, к просьбам обвиняемых осталась глуха. В четверг, 12 декабря, во время прений по делу государственный обвинитель попросил назначить им всем реальные сроки наказания:

Анатолию Ганьбе - 4 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, лишение права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях на три года;

Александру Рыболовлеву - 4,5 года в колонии общего режима, лишение права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях на три года;

Олегу Чичибабину - 3,5 года в колонии общего режима, лишение права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях на три года;

Дмитрию Никулину - 4 года в колонии общего режима, лишение права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях на три года.

Также сторона обвинения попросила удовлетворить иски «Электронного проездного» (более 28 млн. рублей) и городской администрации (более 6 млн. рублей). Для возмещения ущерба прокуратура просит обратить во взыскание арестованное имущество подсудимых.

Адвокаты обвиняемых ожидаемо назвали наказание, которое просит прокуратура, чрезмерно суровым. Защитники считают, что их подсудимые заслуживают условного срока.

13 декабря судья Первомайского районного суда огласил приговор обвиняемым по делу о хищениях из муниципального предприятия ООО «Электронный проездной» Дмитрию Никулину, Олегу Чичибабину, Александру Рыболовлеву и Анатолию Ганьбе.

Судья Андрей Щелчков назначил следующее наказание: Ганьбе – 3 года 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима, Рыболовлеву - 3 года 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Чичибабину - 3 года лишения свободы в колонии общего режима и лишение права занимать определённые должности на муниципальной службе на 2 года, Никулину - 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Также суд постановил взыскать с осужденных 34 млн. рублей ущерба солидарно в пользу потерпевших. Все обвиняемые взяты под стражу в зале суда.

Роман ПЕРМИНОВ.

P.S. Несмотря на то что слушание по делу практически закончилось, прокуратура так и не смогла назвать организатора всей преступной схемы. Согласно обвинительному заключению, им по-прежнему является «неустановленное лицо из числа сотрудников местного самоуправления». Сами фигуранты дела неоднократно заявляли, что покровительство им оказывал бывший глава города Владимир Быков.

Напомним, в деле о продаже участков земли у парка Победы также фигурируют «неустановленные сотрудники горадминистрации», которые помогали Леониду Яфаркину реализовать мошенническую схему при осуществлении сделок. 28 ноября областной суд вернул в прокуратуру дело Яфаркина, посчитав изначально необоснованным выделение производства в отношении «неустановленных лиц» из общего дела. При этом в прокуратуре не исключают, что Леонид Яфаркин в ближайшее время может вновь оказаться на скамье подсудимых.